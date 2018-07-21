Сергей Кивалов: Несмотря на противодействие мы идем выбранным курсом

Итоги сессии Верховной Рады

В последнее время в сессионном зале Верховной Рады разгорались нешуточные страсти. Депутаты пытались найти компромисс по ряду резонансных вопросов. В частности, был принят Закон о Высшем Антикоррупционном суде, но к утверждению состава Центральной избирательной комиссии депутаты договорились вернуться в сентябре. Тогда же им предстоит решить: блокирование украинских медиа-ресурсов – это покушение на свободу слова или предотвращение угрозы национальной безопасности… Об итогах работы Верховной Рады, а также о вопросах, больше всего волнующих одесситов, рассказал в студии канала «Репортер» народный депутат Украины Сергей Кивалов.

– 7 июня парламент конституционным большинством – 315 голосов – принял Закон о Высшем антикоррупционном суде. Это, безусловно, стало одним из самых важных решений этого года. Закон подписал Президент, и он уже вступил в силу. Задача антикоррупционного суда – рассмотрение правонарушений и злоупотреблений среди должностных лиц – как депутатов, министров, так и судей других инстанций, в том числе членов Верховного суда. На принятие закона о Высшем антикоррупционном суде ушло два года. И хотя в окончательной редакции закона учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда, его поддержали не все депутаты.

– Я не голосовал за закон о Высшем антикоррупционном суде и за те изменения, которые были предложены. Объясню почему. Такой орган не предусмотрен действующей Конституцией Украины. В статье 125 Основного закона четко зафиксировано: в Украине не могут создаваться специальные суды.

Согласен, что коррупция в Украине достигла ужасающих размеров. И что интересно: чем больше с ней борются, тем больше она процветает. Если бы власть хотела реально уничтожить или хотя бы свести к минимуму коррупцию – это уже давно бы произошло. А создание нового органа будет стоить миллионы гривен. Они нужны, как выяснилось, на зарплаты экспертов, их проезд и оплату жилья. Также нужно будет выделить помещение, оборудовать его и платить огромные зарплаты самим судьям.

Создание Высшего антикоррупционного суда в Украине, на мой взгляд, никак не повлияет на наличие или отсутствие коррупции. Я считаю, что цель создания еще одного спецсуда – поборенная коррупция – достигнута не будет. Я хочу особо подчеркнуть: именно поборенная коррупция. Ведь этот процесс – борьба – уже четыре года находится в активной фазе. Результат комментировать не надо.

Я считаю, что реформирование судов, которое проводится в нашей стране в последние годы, не совсем удачно. И пока мы, граждане Украины, не будем избирать судей, доверие к этой категории чиновников не вернется. Сегодня Президент назначает всех судей – от Верховного суда до районного. К примеру, у нас в Татарбунарском районе работают три судьи. Не может Президент лично знать этих людей, но все равно назначает, и при увольнении конечная подпись тоже его. Я считаю, что это недопустимо, и мы будем делать все для того, чтобы граждане имели возможность избирать судей. Если в районе избирают депутатов, что мешает избирать еще и трех судей? Эти люди будут знать жизнь своего района. Они не будут думать о том, как на их работу посмотрят в Киеве, согласится ли Президент с тем или иным принятым решением – судья будет принимать законные решения. И если он позволит себе принять неправосудное решение, его просто больше не изберут. На протяжении многих лет мы говорим об этом, эту идею мы обсуждали на съезде Украинской морской партии. К счастью, некоторые политики уже начали поддерживать нас в необходимости избрания судей. Я считаю, что это один из главных вопросов, который необходимо решить в ближайшее время.

– Сергей Васильевич, Вы, как депутат-мажоритарщик, много работаете на избирательном округе. С чем к Вам идут одесситы?

– Я глубоко убежден, что народные депутаты и депутаты местных советов половину времени должны работать непосредственно над законопроектами, а вторую, большую половину посвящать работе на округе. Тебе граждане оказали доверие, поддержали на выборах, и ты должен работать и жить теми проблемами, которые есть у твоих избирателей. Я регулярно провожу прием граждан. Приходят, как правило, люди пожилого возраста, хотя и не только, с проблемами, связанными с субсидиями, тарифами. Приходят люди, обеспокоенные тем, что происходит. В частности, участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним: сегодня, как специально, из законов убирают разные предложении, в результате чего люди теряют право на льготы. Однако по действующему законодательству те граждане, которые имеют льготы, не могут их потерять – нельзя ухудшать их правовое положение, так зафиксировано в Конституции Украины.

То, что сегодня придумывает правительство, принимает Верховная Рада, часто противоречит Конституции. Мы об этом говорим, но кому до этого есть дело? Когда произойдет перезагрузка власти и мы поменяем и состав Верховной Рады, и правительство, все законопроекты, которые были приняты с нарушением Основного закона – Конституции, с нарушением действующего законодательства, здравого смысла, будут отменены. Мы приведем все в соответствие с тем, как должно быть в цивилизованном обществе!

Поскольку мы в Киеве пока не можем ничего добиться, городской совет, на мой взгляд, должен принять решение о выделении средств на покупку лекарств тем людям, которые имеют социальную пенсию. Она у нас настолько мизерная, что человек не может после оплаты коммунальных услуг купить элементарные лекарства. На сессии городского совета Украинская морская партия выйдет с такой инициативой, чтобы выделялись дополнительные субсидии той категории граждан, о которой мы говорим.

Сегодня нужно думать о том, как людям выжить. Проблема в том, что чиновники не общаются с гражданами, не знают, чем они живут, как они бедствуют, поэтому, я думаю, местные советы обязаны позаботиться о людях. Безусловно, нужно приводить в порядок город, благоустраивать парки, но в первую очередь нужно, чтобы люди выжили: некоторые имеют стаж работы 50-60 лет, всю жизнь платили налоги, а сегодня не имеют средств на питание, на лекарства, на оплату коммунальных услуг.

– Сергей Васильевич, к Вам часто обращаются за помощью в освобождении украинских моряков. Очередной пример – еще в апреле 2017 года в Ливии были арестованы 14 одесситов. Получается, в них никто не заинтересован, о них забыли? (Телефонный звонок в студию)

– К сожалению, в последние годы с нашими гражданами такие ситуации возникают постоянно. Это и 14 человек в Ливии, и 4 человека в Дубаи… Мы занимаемся и проблемами моряков. У нас в бесплатной Юридической клинике создана рабочая группа по защите прав моряков, есть несколько адвокатов, специализирующихся именно по этим вопросам. Я лично неоднократно обращался в Министерство иностранных дел. Но, к великому сожалению, чиновники не реагируют. Они уже говорят, что я «завалил» МИД депутатскими запросами в отношении моряков. Хочу сказать, что это действительно беда. Еще одна проблема заключается в том, что на наших моряков не реагируют. Мы говорим: давайте ратифицируем Конвенцию Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве, примем новую редакцию Морской доктрины Украины, закон о правовой защите наших моряков. Отвечают: обязательно, но сначала давайте примем другие законы… У нас в Одессе каждая пятая-шестая семья имеет отношение к морю и морехозяйственному комплексу, и для нас это очень актуальная проблема.

Мы стараемся помогать и в правовом отношении делать все, чтобы освободить наших моряков из плена. Именно из плена, поскольку некоторые сидят по три-четыре месяца, по году, не имея возможности покинуть судно. Судовладельцу зачастую легче бросить судно, а моряков не выпускают на берег, и они питаются, чем получится – что поймают, то едят. Вот в этом проблема.

Я неоднократно раз писал депутатские запросы, выступал в парламенте с предложением принять соответствующий закон, что суда ходили под украинским флагом. Украина считается морской державой, но у нас, по статистике, меньше судов ходит под флагом, чем в Молдове. Три года назад Совет национальной безопасности и обороны под руководством Президента Украины принимал стратегию развития. Я каждые три месяца пишу: вы приняли, а теперь давайте закрепим ее законодательно, дадим поручение правительству, Верховной Раде. Я готов все сделать и подготовить документы, у нас есть квалифицированные специалисты в этой области – в Национальном университете «Одесская юридическая академия» единственная кафедра морского права в Украине, и мы каждый день рассказываем студентам, что представляет собой морской право, что это за отрасль и как ею управлять. Но, видимо, в этом не заинтересованы и не хотят этим заниматься.

– В связи с предстоящей избирательной кампанией очень важной темой является состав Центральной избирательной комиссии. Из-за этого вопроса даже произошел раскол в коалиции, а голосование по ЦИК перенесли на сентябрь. Как Вы можете прокомментировать состояние «топтания на месте» по такому важному вопросу?

– Хочу сказать, что, видимо, наша власть собирается сфальсифицировать выборы, раз они не хотят на протяжении последних трех лет изменить состав Центральной избирательной комиссии. Срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек, и все, что принимает ЦИК, фактически нелегитимно. В связи с этим возникает масса проблем, даже по местным выборам.

Большинство в парламенте и сам Президент изо всех сил сопротивляются решению этого вопроса, и я не понимаю, почему они так делают.

Европарламент выделил нам 1 млрд евро макроэкономической помощи. Однако в условиях предоставления помощи написано: «Поменять состав ЦИК». Они вроде бы меняют, предложения дают…

Согласно действующему законодательству, 13 вакантных мест в ЦИК должны распределяться следующим образом: БПП – пять представителей, «Народный фронт» – три, «Оппозиционный блок» – два, остальные фракции («Батькивщина», «Самопомич», Радикальная партия) – по одному. Однако голосование так и не состоялось. Во-первых, в представлении Президента было 14 кандидатов на 13 должностей, а во-вторых, в списке не было ни одного кандидата от «Оппозиционного блока».

Я помню, что было четыре года назад, когда начал работу новый состав Верховной Рады – «Оппозиционному блоку», впервые за все существование парламентаризма в нашей стране, не дали ни одного комитета. Ни одного! Обычно представителям оппозиции отдают комитет по бюджету, правовой комитет, всегда так было. Но большинство решило: «Нет, вы изгои, ничего не дадим». Я, к примеру, рядовой член комитета, и мне достаточно – тот человек, который хочет работать, будет работать.

Сегодня это продолжается. Нам по квоте положено два человека, и Европарламент говорит о том, что в ЦИК должны быть представлены все фракции парламента… И все равно они ничего не хотят выделять «Оппозиционному блоку».

Я думаю, что мы и без этого обойдемся. Но они не понимают другого – начнутся выборы, и обо всем, что будет происходить на участках, мы будем знать раньше, чем ЦИК. На каждом участке будут представители «Оппозиционного блока», других демократических сил. А по закону каждому представителю должны дать копию протокола. Мы быстрее посчитаем, сколько человек и как проголосовали на участках, в той или иной области. Конечно, я понимаю, чего они хотят, но ведь нельзя сфальсифицировать выборы на десятках тысяч участков.

Мы говорим, что идем в Европу, хотим, чтобы наше общество было демократичным. Так давайте выделим и для «Оппозиционного блока» две кандидатуры в ЦИК. Мы не сильно заинтересованы – нет, так нет, что мы можем сделать? Но в демократическом обществе так никогда не поступают, и на это обращают внимание практически все.

– Сергей Васильевич, Вы говорили о субсидиях и проблемах, с ними связанных. Субсидии сопряжены с тарифами: люди просят субсидии, потому что у них нет денег оплатить все возрастающие коммунальные тарифы.

– Знаете, это самая больная тема. Я хочу напомнить, что с 2013 года по сегодняшний день более чем в семь раз поднялись цены на газ. В семь! Не на 10%, ни на 20%, ни на 50, а в семь раз! Мы имеем проблему с тарифами, в которые как раз закладывается цена на газ. Я вам хочу сказать, что с 1 октября этого года цена на газ для населения будет повышена еще на 65 процентов. Ну, это просто издевательство над гражданами! Я помню 2010-й, 2011-й годы, когда кричали те, кто в то время был в оппозиции, что у нас достаточно своего газа, давайте продавать газ для населения по себестоимости, а себестоимость – это в 10 раз меньше, чем сегодняшняя цена, и у нас все будет хорошо. Как пришли к власти – подняли цену в десятки раз. Сегодня цены просто неподъемные!

У нас всегда была дешевая электроэнергия – подняли тарифы более чем в два раза! Все списывают на военные действия. Но кто-то же должен отвечать за такое непрофессиональное управление страной!

Люди не в состоянии выжить сегодня. Иногда просто удивляешься терпению людей – ситуация все хуже и хуже. Малоимущие уже перестали говорить, средний класс – его уже практически нет. Люди, которые имеют какие-то денежные средства – уже и они не могут платить. Вдумайтесь: каждый год поднимается цена на газ почти в два раза! Такого нет ни в одной стране! Ну как можно управлять страной, если видишь, что цены на газ все поднимаются и поднимаются? А по электроэнергии – атомные электростанции у нас работают, что позволяет обеспечить самую дешевую электроэнергию! Но нет, устанавливают такую цену, как будто мы производим электроэнергию от солнечных батарей. Если бы перешли полностью на солнечные батареи, и то, наверное, было бы в три-четыре раза дешевле.

Сегодня поднимаются цены на воду. Начинаю интересоваться – с 12 июля для одесситов повысились тарифы на воду на 20%. После проверки обоснования повышения тарифов, выясняется: водоканалу подняли на 37% оплату за электроэнергию. Кроме того, с момента последнего пересмотра тарифов существенно подорожали производственные материалы, реагенты для очистки воды и стоков, горюче-смазочные материалы.

Ну, я не знаю, как мы будем выживать. Настолько сильная у нас страна, есть запас еще, и люди терпеливые, им приходится терпеть то, что происходит на нашей стране. И если ситуацию не поменять, когда-нибудь терпение у людей лопнет.

– Еще один вопрос, связанный с работой Верховной Рады. Среди вынесенных на обсуждение законов были и несколько, на мой взгляд, странные. Так, комитет по вопросам регламента и организации работы парламента предложил закрыть доступ в кулуары Верховной Рады для журналистов. А одобренным парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны законопроектом предлагается блокировать сайты без решения суда, только по постановлению прокурора или следователя. Как это можно охарактеризовать?

– Я на протяжении многих лет являюсь депутатом Верховной Рады. Парламент несколько раз менялся, обновлялся, но такого никогда не было. Почему вдруг журналисты не должны задавать вопросы депутатам? Может, неудобно им, так хочется пройти в зал заседаний, чтобы их никто не трогал и не задавал неудобных вопросов? Они мало того, что не встречаются с гражданами, потому что боятся, что их просто побьют за те решения, которые они принимают, так они еще и не хотят, чтобы журналисты задавали вопросы. И знаете, просто диву даешься!

К нам на факультет журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия» приезжал Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Риккардо Гутьеррес. Он выступал перед студентами, говорил, что их беспокоят вопросы, связанные с журналистами, на которых совершаются нападения. И мы даже обговорили, что создадим специальную группу из юристов, которые будут моментально реагировать на такие случаи, раз не реагирует власть!

Мы говорим о свободе слова, говорим о том, что журналисты должны выполнять свои функции, и это естественно в любом обществе, в любом государстве. Даже в африканских странах это есть. Но у нас журналистов хотят полностью ограничить. Это просто беда.

Если говорить о свободе слова в нашей стране, то мы находимся практически на самом последнем месте. Не хотят, чтобы журналисты проводили журналистские расследования, чтобы они вмешивались в те или иные сферы, освещали те или иные темы. А для нынешней власти очень важно, чтобы не касались опасных тем. Ведь посмотрите: экономика сползла уже на самое дно, промышленность практически остановилась. И если только журналисты начинают поднимать этот вопрос – говорят, что нужно войти в положение, что в стране идут военные действия. Но так мы рискуем скатиться к тоталитаризму. То, что делается сегодня, делается не для развития нашего общества. А журналисты, которые освещают ту или иную тему, должны иметь необходимый доступ. Вынесенный на рассмотрение в Верховную Раду законопроект возмутил очень многих, но комитет, который возглавляет представитель Народного фронта, принял такое решение. «Оппозиционный блок» уже высказался, что мы не будем поддерживать такое постановление Верховной Рады. И я, со своей стороны, буду убеждать внефракционных коллег-депутатов, чтобы они тоже не поддерживали это постановление.

– В нашей стране постепенно вводится в действие медицинская реформа, большинство услуг становится платными. И на фоне этого Верховная Рада приняла закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека, который вступит в силу уже с 1 января 2019 года. Каково Ваше отношение к этому вопросу?

– То, что сегодня происходит с медициной – это геноцид украинского народа, который был предложен исполняющей обязанности министра здравоохранения Супрун. Все знают, что она делает и что она предлагает. Я думаю, что придет время, и эти люди должны будут непосредственно ответить за свои действия. У нас дошло до того, что ликвидировали все сельские медпункты, сократили районные больницы, медперсонал. Говорят, идите в объединенную больницу, одну на несколько районов. Пусть бы они сами пользовались такими услугами!

Я не голосовал за медицинскую реформу и убеждал своих коллег этого не делать. У нас в Конституции зафиксировано предоставление бесплатной медицинской помощи. А они выделяют в бюджете на бесплатную помощь 165 гривен в год на человека. Разделите на 365 дней, и вы получите чуть больше 50 копеек. Это просто издевательство. Все становится платным. Если, не дай Бог, с тобой что-то случится, операцию тебе никто не будет делать, пока ты не заплатишь. Медиков просто загнали в такие рамки.

Мы создали стоматологическую клинику при Международном гуманитарном университете, который никак не финансируется государством. За счет обучения иностранцев мы выделяем средства на бесплатное протезирование, на бесплатные стоматологические услуги пенсионерам и малоимущим гражданам. Только за последнее время почти 500 человек получили в нашей стоматологической клинике бесплатные услуги. А как иначе? Приходит ко мне на депутатский прием женщина и говорит: «Я не имею возможности обратиться к стоматологу, я хочу продать половину квартиры, чтобы поставить коронки. И вроде бы я жизнь прожила, работала, были какие-то средства, а сегодня осталась просто нищей». Это беда в целом в обществе. Мы стараемся оказывать людям посильную помощь, но не можем помочь всем. Человек должен чувствовать боль другого человека, должен уметь сочувствовать. Каждый на своем месте сейчас должен помочь тем, кто в этом нуждается.

Но у нас сегодня пошли еще дальше – приняли закон о трансплантации органов. Я не голосовал за этот закон. Считаю, что принимать такие законы в столь тяжелое для государства время – это настоящее преступление против украинского народа. Существенной проблемой в сфере трансплантации в нашей стране является дефицит специализирующихся на пересадках врачей. В Украине пересадками сердца занимается лишь два хирурга, трансплантацией печени – ещё 2 специалиста, а почек – около десятка врачей. И новый закон эту проблему, к сожалению, не решает. Кроме того, проблемным также является вопрос закупки необходимого оборудования. В первую очередь, речь идет об оборудовании для констатации смерти мозга, во многих реанимационных отделениях не хватает такого оборудования и устройств.

Еще до принятия данного законопроекта, когда в Украине разрешена была только трансплантация от живых доноров, это процесс успел изрядно криминализироваться, и это еще одна существенная проблема. Так, многие, наверное, помнят, как в прошлом году в Киеве задержали продавцов человеческих почек. Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан нашей страны и предлагали им продать почку. Донорам дельцы платили от тринадцати до пятнадцати тысяч долларов США. Сами получали от 80 до 100 тысяч с каждого клиента.

Сегодня, когда люди не имеют возможности купить самые простые лекарства, многие просто обречены на смерть.

Я уже говорил и хочу повторить: видимо, это у нас испытание Господне такое, что мы сегодня терпим то, что делает с нами власть. Но ждать осталось недолго – через год выборы и президента, и Верховной Рады. Я надеюсь, что произойдет полная перезагрузка власти, мы сформируем новое правительство и такого как сейчас больше не будет. Вряд ли кто-то будет голосовать за тех, кто натворил то, что мы сегодня видим.

– Обратимся к вопросам нашего города. На сессии Одесского горсовета было принято решение, которое окрестили скандальным – якобы земельный вопрос решился в пользу народного депутата Кивалова. Думаю, вы поясните, о чем идет речь, и дадите свой комментарий по этому вопросу.

– Я все время удивляюсь: некоторые наши оппоненты в своей жизни ничего не сделали и пытаются все хорошее, сделанное другими, обгадить. Я на это стараюсь не обращать внимание. Вы говорите, как я понимаю, о строительстве школы по адресу Академическая, 30. Я вас уверяю: Общеобразовательная церковно-приходская школа будет построена, и это будет самое лучшее здание в голоде, самое красивое и доступное для всех граждан Одессы.

Вы знаете, что на этом месте должны были построить казино, комплекс дискотек, жилых домов? Но мы строим там школу, завершили капитальный ремонт общежития. Есть еще несколько сооружений, которые принадлежат Национальному университету «Одесская юридическая академия». А наш университет – государственное учреждение. И для того, чтобы привести все в соответствие с действующим законодательством, мы обязаны просить городской совет, чтобы они отвели землю под общежитие, учебный корпус и так далее. То есть, стоит здание, а мы обязаны отвести под это здание землю. Мы почти год ждали, пока сессия рассмотрит наш вопрос, собрали множество документов, показали, что все здания находятся на балансе Министерства образования и науки Украины, что это государственная собственность, и под государственную собственность должны выделить землю. А наши злопыхатели, наши оппоненты говорят, не удосужившись разобраться: Кивалову выделяют землю. Отвечаю: мы привели в порядок здания и прилегающую территорию, которая была заброшена более 20 лет после развала Черноморского пароходства. Все, что там есть – это государственное имущество и все будет приведено в соответствие с действующим законодательством. Более того, нас раз в 3-4 года проверяет КРУ. Когда они пришли, то сказали: под общежитие не выделена земля, пожалуйста, обращайтесь в горсовет, а если там не примут решение, обращайтесь в суд. То есть, вышестоящий, контрольный орган обязывает нас это делать, мы и делаем. Я считаю, что и остальные университеты должны так действовать. Я знаю, что многие делают именно так. Земля, которая принадлежит государству, должна остаться в государственной собственности.

– Перейдем к теме образования. Мы встречаемся в разгар вступительной кампании, аналитики изучают цифры, полученные в результате внешнего независимого оценивания-2018. Вы, Сергей Васильевич, в первую очередь, человек образования. Каков Ваш анализ и каков прогноз?

– Что касается Национального университета «Одесская юридическая академия», я считаю, что у нас совсем неплохая ситуация. Мы государственный университет, и у нас 90 процентов абитуриентов из западной и центральной частей Украины. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым перспективным и самым успешным. А для того, чтобы быть таким, нужно получить хорошее образование и хорошие знания. Сегодня нет проблемы получить диплом – в очередь встал и получишь или купишь диплом – к сожалению, у нас практикуется и такое. Сегодня ценятся именно знания. Я призываю всех одесситов поступать именно в наш университет, потому что уверен: у вас будут хорошие знания, и вы будете всегда конкурировать на рынке.

Да, мы серьезно занимаемся образованием, наукой, и в нашем учебном заведении, слава Богу, все в порядке. Наибольшее количество бакалавров подали к нам документы на поступление в магистратуру – не только в Одессе, а в целом в Украине. Мы поддерживаем хорошие отношения с Харьковской Юракадемией, несколько лет назад у них было наибольшее количество студентов и наибольшее количество публикаций. Сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» является лучшим университетом в Украине, наибольшее количество заявлений поступает именно к нам. И я рад, что Одесса превратилась в юридический центр.

Я хочу сказать, что если есть хороший профессорско-преподавательский состав, если есть хорошие сотрудники, то и подготовка будет хорошей. Мы не упрощаем учебный процесс, мы развиваем материальную базу. Одесситы, наверное, помнят, что 20 лет назад в нашем университете вообще не было ничего – это был Юридический институт, из которого мы сделали лучшее учебное заведение страны, и об этом все говорят.

И наибольшее количество бюджетных мест именно в нашем учебном заведении. Не потому, что у нас какие-то отношения с Министерством образования, а потому что сегодня выделяют бюджетное место под студента, который хорошо сдал ВНО, получил высокие баллы и подал документы в университет. Наши студенты получают стипендию, учатся в комфортных условиях. Мы создаем не только учебную, но и научную материальную базу, каждый второй учебник, каждая вторая монография выходят из стен именно нашего университета, вся Украина учится по нашим учебникам. И я очень рад и благодарен всему профессорско-преподавательскому составу нашего университета за такое отношение.

Для статистики приведу такие данные: уже в этом году в наш университет подали документы более 100 человек из Киева. В Киеве сегодня готовят юристов 58 вузов, а абитуриенты едут в Одессу, чтобы поступить у нам и получить хорошие знания. Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Херсон, Луцк, Николаев – все приезжают сюда. Я считаю, что это вклад коллектива и в развитие инфраструктуры города. Ведь абитуриенты приезжают, родители выделяют им деньги на питание, одежду, студенты платят за общежитие итак далее. Наибольшее количество иногородних учится в нашем университете. У нас огромное количество студентов – около 20 тысяч человек на всех формах обучения. Мы обеспечиваем работой наших преподавателей, сотрудников. Есть еще и Международный гуманитарный университет негосударственной формы собственности, и мы платим налоги – около 20 миллионов гривен отчислений ежегодно только в Пенсионный фонд. Это реальный вклад в экономику.

Мы строим спортивные сооружения – на 8-й станции Большого Фонтана Международный гуманитарный университет за свои средства построил спортивный комплекс, и сегодня это, наверное, единственная площадка, где можно позаниматься спортом у моря.

Я думаю, что в этом году, как и в предыдущие годы, мы сделаем хороший набор, и уверен, что лучшие из лучших будут учиться у нас. Тот, кто хочет иметь перспективу, иметь будущее, хорошие знания – добро пожаловать в Национальный университет «Одесская юридическая академия» и в Международный гуманитарный университет!

На протяжении эфира в студию поступали телефонные звонки от телезрителей. Народный депутат Украины Сергей Кивалов пригласил одесситов на личный приём, чтобы подробно разобраться в проблемах каждого и оказать необходимую помощь.

Беседовал Виталий Хемий, «Репортер»