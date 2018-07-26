В Одесской Юракадемии разработан уникальный онлайн-курс по юридическому английскому языку

На кафедре иностранных языков № 1 Национального университета «Одесская юридическая академия» записали уникальный онлайн-курс профессионального английского языка. Преподаватели создали ряд виртуальных занятий и помогают студентам знакомиться с юридической лексикой.

Для современных студентов нужны новые подходы в образовательном процессе. Конечно же, традиционные лекции, семинарские занятия остаются – без них никуда, но вместе с тем должные внедряться и новые формы обучения. Мы долго думали над тем, какими именно должны быть эти новые формы, обсуждали, дискутировали и в конечном итоге пришли к идее онлайн-курса.

— рассказывает старший преподаватель кафедры иностранных языков № 1 Николай Алексеев.

Переход нашей страны к Болонской системе образования предполагает достаточно большой пласт самостоятельной работы студентов – порядка трети времени на освоение того или иного предмета отводится на самостоятельное изучение. Однако если взять во внимание потребности современных молодых людей, которые чуть ли не с младшего школьного возраста являются активными пользователи сети Интернет, вряд ли им будет интересно изучать английский язык по учебникам – им нужны более интересные, более мобильные формы обучения. Именно это обстоятельство и стало основным катализатором создания на базе Одесской Юракадемии онлайн-курса по английскому языку.

Самостоятельное обучение, или как его ещё называют внеаудиторное, также можно сделать очень полезным и эффективным, Болонский процесс предполагает разные формы и методы такого обучения, в частности и дистанционное обучение. Перед внедрением данного курса мы общались с нашими студентами и выяснили, что дистанционное обучение является одной из наиболее приемлемых для них форм обучения, так как молодые люди сегодня активно пользуются новейшими достижениями науки и техники, а поэтому доступ к знаниям у них всегда должен быть под рукой – то ли это мобильный телефон, то ли это планшет, ноутбук и так далее. И один из основных плюсов данного онлайн-курса – это его мобильность.

— отметила старший преподаватель кафедры иностранных языков № 1 Оксана Бабий.

Несмотря на то, что это онлайн-курс, видеоматериалы также подкреплены и более традиционными носителями информации – учебниками. Нашей кафедрой была проведена достаточно большая исследовательская и методическая работа, были разработаны специальные методические пособия, ведь профессиональный юридический английский язык действительно очень сложный и для эффективного обучения необходим комплексный подход.

— добавляет Николай Алексеев.

Курс представляет собой совокупность важных для будущих юристов тематических разделов, таких как правовые системы различных стран мира, деятельность Европейского Суда по правам человека, особенности юридического образования в других странах. Разумеется, что для рассмотрения таких сложных тем, студентам необходим определённый уровень владения англоязычными терминами, а поэтому курс построен таким образом, что сначала начитывается определённый пласт лексики, студентам даётся возможность повторить все необходимые термины, а потому уже происходит переход непосредственно к рассмотрению юридической темы. Каждая тема предполагает подборку интересных видео на английском языке благодаря чему студенты не только расширяют свою общую эрудицию, но и имеют возможность слушать английскую речь в оригинале и, таким образом, учиться правильному произношению.

Создание такого онлайн курса стало не только новинкой для наших студентов, но и в какой-то степени новым опытом для нас самих. И хотя мы имеем за плечами много лет преподавательского опыта и даже опыт участия в онлайн-проектах, данный дистанционный курс стал первым таким действительно масштабным онлайн-курсом, для его подготовки мы искали новые методики изложения учебного материала прежде всего для того, чтобы нашим студентам было интересно изучать юридический английский и сейчас мы очень рады, что нам удалось представить достаточно сложные и серьёзные юридические темы в интересной и простой для понимания форме.

— подчеркнула старший преподаватель кафедры иностранных языков № 1 Оксана Наконечная.

Как уже говорилось выше, важным плюсом разработанного преподавателями Одесской Юракадемии онлайн-курса английского языка является выработка правильного произношения. Очень часто словари юридических терминов не дают транскрипции слов, зато слушая начитку юридической лексики от ведущих преподавателей кафедры иностранных языков, студенты не только запоминают, как пишется то или иное слово, но и учатся правильно их произносить. Изучения дистанционного курса английского языка также помогает развивать презентационные навыки студентов, ведь каждая тема сопровождается примерами использования выученной лексики в деловых ситуациях.

Данный онлайн-курс получился действительно очень удобным для студентов, ведь прослушать его можно с любого мобильного устройства, даже, например, находясь в дороге в маршрутке, что поможет сэкономить время на изучение новых терминов и даст возможность регулярно обновлять знания, переслушивая ту или иную тему с нужного момента. Каждая тема несёт в себе пример использования новой лексики. Так, в конце темы, посвящённой юридическому образованию, представлен рассказ о нашем университете с использованием всех тех новых слов и вот, допустим, если наш студент приедет в университет за границу с учебным визитом или по программе обмена, а я хочу сказать, что наши студенты активно занимаются научным туризмом, так вот такой студент уже будет знать, как красиво и понятно для иностранцев презентовать там свою родную alma mater.

— резюмировала Оксана Бабий.

Дистанционный курс английского языка уже набрал большую популярность среди студентов и принёс первые положительные результаты – студенты стали более активными во время аудиторных занятий, проявляют инициативу в поиске дополнительных материалов и с нетерпением ждут новых онлайн-уроков, а поэтому кафедра иностранных языков №1 Одесской Юракадемии планирует и дальше развивать данное инновационное направление обучения.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» идёт в ногу со временем и активно использует в образовательной деятельности новейшие достижения технического прогресса. Президент университета Сергей Кивалов всецело поддерживает внедрение инноваций в образовательную деятельность – по его инициативе на базе университета был создан первый и на данный момент единственный в нашей стране ультрасовременный IT-центр, оснащённый мощными компьютерами и бесперебойным доступом к сети Интернет. Кстати, именно на базе вновь открывшегося IT-центра у студентов проходят занятия по английскому языку, благодаря интерактивным технологиям и современным методикам обучения учащиеся быстро и эффективно осваивают даже сложные темы по грамматике и запоминают большой объём профессиональных терминов на английском языке.

Современное техническое оборудование и всесторонняя поддержка руководства способствуют созданию всё новых и новых проектов, направленных на модернизацию учебного процесса. В частности, в прошлом году учёными университета был разработан уникальный чат-бот – помощник студента и преподавателя, с помощью которого можно не только просмотреть видеолекции и ознакомится со всей необходимой учебной литературой, но и сдать академические долги в онлайн режиме, таким образом экономя своё время и время преподавателя. На базе университета функционирует специализированная IT-лаборатория, которой было разработано единственное в Украине приложение для смартфона NU OUA GUIDE, позволяющее в один клик просмотреть расписание занятий, узнать детальную информацию о факультетах и направлениях подготовки и даже совершить виртуальный тур по университету, что удобно не только для студентов и преподавателей, но и для тех, кто только собирается поступать в университет. Повсеместное использование современных технологий стало основой для включения в образовательный процесс инновационных дисциплин – студенты Одесской Юракадемии изучают «IT-право» и «Электронное судопроизводство», что вывело подготовку юристов на качественно новый уровень.