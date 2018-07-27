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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото

Категория: Первая полоса / Новости

Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото

Крестный ход верующих УПЦ Московского патриархата, посвященный 1030-летию крещения Руси, прошел спокойно, без нарушений, сообщила полиция.

 

Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото

 

"Ситуация контролировалась. Достаточное количество полицейских обеспечивало публичную безопасность. Нарушений общественного порядка не было", - заявил руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Количество участников шествия предварительно оценивается в около 250 000.

 

Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото

 

Крестный ход начался возле памятника Владимиру-крестителю. Шествие началось на Владимирской горке возле памятника Владимиру-крестителю, где состоялся молебен, который возглавил глава УПЦ МП Онуфрий.

 

В нем приняли участие депутаты от фракции "Опоблок", приняли участие и ряд украинских политиков. Как говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, у поклонного креста на улице Грушевского состоялся молебен "за упокой душ погибших в трагических событиях февраля 2014". Затем верующие прошли по центру Киева до Печерской Лавры, где состоялось всенощное бдение.

Из-за шествия в центре Киева в 16-30 перекрыли такие улицы:

Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото

ул. Трехсвятительская (от пл. Михайловской до пл. Европейской). Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской). Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского). ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото

В субботу шествие, посвященное годовщине Крещения, проведет Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Шествие проходило от Владимирского собора через Владимирскую улицу к Владимирской горке.

 

Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото

 

Источник ВВС

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Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход в честь годовщины крещения Руси в фото
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