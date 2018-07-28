Ужесточение наказания за брошенных питомцев в европейских странах

К счастью во многих странах большинство людей, в том числе и власти, стали проявлять большую заботу по отношению к бездомным животным. Значительный успех в решении этой проблемы зависит от работы зоозащитных организаций, которые призывают людей хорошо обращаться с животными. Еще в начальной школе дети слушают лекции о доброте и обращении с животными, которые проводят сотрудники таких организации. Работать волонтером в приюте считается большим успехом, как и брать животных из него.

Чтобы сократить количество выбрасываемых животных, власти решили ужесточить наказание по отношению к жестокосердным хозяевам.

Граждане Италии, например, посмевшие выбросить питомцев на улицу, несут заслуженное наказание. Это может быть штраф в размере 10 000 евро, условное наказание или заключение под стражу сроком на 1 год.

Также, законодательство Италии предусматривает наказание для тех, кто сбил на дороге животное (не важно, дикое или домашнее) и оставил его без помощи. Сейчас, при ДТП с участием животных, водитель обязан вызывать полицию.

По всей Италии работает так называемый «зелёный номер», позвонив по которому, можно помочь попавшим в беду животным, будь то брошенная хозяином собака или сбитое автотранспортом дикое животное.

Благодаря социальным программам в защиту животным и работающим законам, количество бездомных животных в Италии уменьшается с каждым годом. Как хочется, что бы правительство Италии провело мастер-класс у нас в стране.