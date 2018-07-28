Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

В столице Казахстана городе Астане недавно завершился международный конкурс красоты «Мисс СНГ – 2018». В этом году он был посвящён 20-летию столицы Казахстана и объединил 19 конкурсанток в возрасте от 18 до 27 лет, представлявших 16 различных государств, в том числе Грузию, Украину, Литву, Латвию, Эстонию, которые приняли участие в конкурсе как приглашённый страны. По результатам конкурса самой красивой девушкой Содружества Независимых Государств стала представительница Украины, выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяна Акуленко.

Участниц ожидал серьёзный конкурсный отбор, который проходил в несколько этапов – сначала девушки демонстрировали свои национальные костюмы, затем дефилировали в коктейльных платьях, ну а завершающим стал выход в вечерних платьях.

Конкурсантки провели в Астане 10 дней, за это время жюри смогли лучше узнать каждую девушку, что позволило сделать более осознанный выбор победительницы не только основе внешних данных, но и учитывая их внутреннюю красоту и харизму.

Сама Татьяна Акуленко не скрывает своей радости от победы в конкурсе и отмечает, что такой результат во многом стал возможен благодаря поддержке семьи, друзей и родного университета. К слову, в этом году девушка с отличием окончила факультет прокуратуры и следствия (уголовной юстиции) Национального университета «Одесская юридическая академия» и сейчас успешно работает в юридической компании.

От участия в конкурсе остались только самые тёплые впечатления, было приятно, что оценивали не только внешность, но и личные качества, и то, как девушка себя подаёт. На мой взгляд, это очень правильно, ведь красота должна быть наполнена. Победить было нелегко, все участницы были очень достойными, но благодаря упорству, внутренней силе и воле к победе мне удалось завоевать наилучший результат и для меня это большая честь и большая гордость. Огромное значение имела поддержка Украины на этом важном международном конкурсе, поддержка моих родных и близких, моих друзей и, конечно же, моего родного университета, благодаря чему я смогла поверить в себя, собрать всю свою волю в кулак и ещё раз доказать, что украинки всегда были, есть и будут самыми красивыми. Хочу сказать огромное спасибо президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за ту поддержку, причём не только на этом, но и на других конкурсах, и конечно же за знания, полученные в университете, благодаря которым я сейчас успешно работаю по специальности. И хотя я уже окончила университет, здесь за меня по-прежнему болеют, когда я участвую в конкурсах и мне это невероятно приятно,

- с восторгом рассказала Татьяна Акуленко.

К слову, это уже не первая яркая победа Татьяны – буквально месяц назад девушка завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea» на международном конкурсе красоты «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018».

Сейчас девушка является лицом общественной организации «Мангуст», с ней сотрудничают организаторы конкурса «Мисс СНГ» и у неё много планов на будущее. Однако, красавица предпочитает пока что держать их в секрете, ведь, по её словам, порадовать результатом гораздо лучше, чем похвалится планами.

Разумеется, планов на будущее масса, однако я такой человек, что не люблю заранее о чём-либо рассказывать. Например, о моём участии в конкурсе красоты «Мисс СНГ» вообще мало кто знал, кроме моих близких и моего университета, пока моя победа не стала общеизвестной. Конечно же, я хочу продолжать заниматься моделингом, участвовать в конкурсах. Быть «Мисс СНГ» - это очень почётно, и я буду с гордостью нести свой титул и стараться ему соответствовать,

- поделилась Татьяна Акуленко.

Следует отметить, что на протяжении всей истории Национального университета «Одесская юридическая академия» его студентки добивались высот на престижных всеукраинских и международных конкурсах красоты. Ежегодный университетский конкурс красоты «Мисс академия» открывает перед девушками широкие перспективы в карьере и творчестве.

Первой на Олимп красоты и популярности взошла выпускница университета Александра Николаенко – ещё студенткой победив на конкурсе «Мисс Академия-2001», она завоевала целый ряд престижных титулов - «Мисс Одесса-2001», «Мисс Украина - Юг-2001», «Мисс Украина -2001», а затем стала финалисткой конкурсов «Мисс Вселенная -2001», «Мисс американская мечта -2001», «Мисс туризм интернешнл-2002». Александра Николаенко с 2005 года постоянно жила в США, так как по контракту ей нужно было участвовать там в конкурсах красоты. В начале 2009 года Александра вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина, чье состояние на тот момент «Форбс» оценил более чем в два миллиарда долларов. Сегодня Александра Николаенко-Раффин – счастливая жена и мать двоих детей. В Одессу навестить родной университет она приезжала вместе с Вице-Мисс Вселенная-2011 Олесей Стефанко, которая также является выпускницей Одесской юридической академии и начинала свой творческий с победы на конкурсе «Мисс Академия».

Олеся Стефанко тогда была студенткой факультета прокуратуры и следствия (уголовной юстиции), а Александра Николаенко Одесскую национальную юридическую академию в 2007 году на факультете гражданской и хозяйственной юстиции.

Тем временем, университет продолжает зажигать новые звёзды – победительница конкурса «Мисс Академия - 2017» студентка судебно-административного факультета Вероника Шувалова в прошлом году удостоилась титула «Мисс Одесса».

Сейчас девушка активно готовится к участию в национальном конкурсе «Мисс Украина-Вселенная», несмотря на плотный график много занимается благотворительностью – помогает детским домам Одессы и приюту для бездомных животных, а недавно попробовала себя в новом амплуа – вошла в состав жюри международного конкурса красоты «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018».

В своё время студентка факультета международно-правовых отношений Одесской Юракадемии Кристина Гончарова также становилась самой красивой девушкой нашего города, удостоившись титула «Мисс Одесса-2015».

Среди недавних побед стоит отметить Викторию Ганусовскую, студентку факультета гражданской и хозяйственной юстиции, которая на всеукраинском конкурсе красоты и талантов завоевала титул Королева Украины-Planet и уже совсем скоро на конкурсе красоты в Грузии поборется за звание самой красивой девушки планеты.

Кстати, свою первую корону Виктория также одержала на конкурсе «Мисс академия-2016», став красавицей года в университете.

Участие в конкурсах красоты не только помогает девушкам стать уверенными в себе, но и развивает организаторские способности, что наилучшим образом доказывает пример студентки магистратуры Национального университета «Одесская юридическая академия» Виктории Мельниченко.

После участия в конкурсе «Мисс Академия - 2016», победы на конкурсе красоты Мисс Одесса-Всемирная и участия в международном конкурсе Miss Tourism International, где она вошла в топ-15 самых красивых девушек мира, Виктория занялась организаторской деятельностью и на сегодняшний день является директором регионального конкурса красоты Королева Одессы-International.

Как видим, для многих конкурс красоты «Мисс Академия», приуроченный ко Дню рождения Национального университета «Одесская юридическая академия», стал настоящей путевкой в жизнь. Девушки не только получили качественное образование в родной alma mater, достигли больших успехов в карьере, но и сумели в полной мере состоятся, как творческие и талантливые личности!