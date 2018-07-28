 
Информация к новости
  • Просмотров: 10
  • Дата: Сегодня, 20:35
Сегодня, 20:35

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

В столице Казахстана городе Астане недавно завершился международный конкурс красоты  «Мисс СНГ – 2018». В этом году он был посвящён 20-летию столицы Казахстана и объединил 19 конкурсанток в возрасте от 18 до 27 лет, представлявших 16 различных государств, в том числе Грузию, Украину, Литву, Латвию, Эстонию, которые приняли участие в конкурсе как приглашённый страны. По результатам конкурса самой красивой девушкой Содружества Независимых Государств стала представительница Украины, выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяна Акуленко.

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Участниц ожидал серьёзный конкурсный отбор, который проходил в несколько этапов – сначала девушки демонстрировали свои национальные костюмы, затем дефилировали в коктейльных платьях, ну а завершающим стал выход в вечерних платьях.

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Конкурсантки провели в Астане 10 дней, за это время жюри смогли лучше узнать каждую девушку, что позволило сделать более осознанный выбор победительницы не только основе внешних данных, но и учитывая их внутреннюю красоту и харизму.

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Сама Татьяна Акуленко не скрывает своей радости от победы в конкурсе и отмечает, что такой результат во многом стал возможен благодаря поддержке семьи, друзей и родного университета. К слову, в этом году девушка с отличием окончила факультет прокуратуры и следствия (уголовной юстиции) Национального университета «Одесская юридическая академия» и сейчас успешно работает в юридической компании.

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

От участия в конкурсе остались только самые тёплые впечатления, было приятно, что оценивали не только внешность, но и личные качества, и то, как девушка себя подаёт. На мой взгляд, это очень правильно, ведь красота должна быть наполнена. Победить было нелегко, все участницы были очень достойными, но благодаря упорству, внутренней силе и воле к победе мне удалось завоевать наилучший результат и для меня это большая честь и большая гордость. Огромное значение имела поддержка Украины на этом важном международном конкурсе, поддержка моих родных и близких, моих друзей и, конечно же, моего родного университета, благодаря чему я смогла поверить в себя, собрать всю свою волю в кулак и ещё раз доказать, что украинки всегда были, есть и будут самыми красивыми. Хочу сказать огромное спасибо президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за ту поддержку, причём не только на этом, но и на других конкурсах, и конечно же за знания, полученные в университете, благодаря которым я сейчас успешно работаю по специальности. И хотя я уже окончила университет, здесь за меня по-прежнему болеют, когда я участвую в конкурсах и мне это невероятно приятно,
 - с восторгом рассказала Татьяна Акуленко.

К слову, это уже не первая яркая победа Татьяны – буквально месяц назад девушка завоевала почетный титул «Miss Tourism Black Sea» на международном конкурсе красоты «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018»

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Сейчас девушка является лицом общественной организации «Мангуст», с ней сотрудничают организаторы конкурса «Мисс СНГ»  и  у неё много планов на будущее. Однако, красавица предпочитает пока что держать их в секрете, ведь, по её словам, порадовать результатом гораздо лучше, чем похвалится планами. 

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Разумеется, планов на будущее масса, однако я такой человек, что не люблю заранее о чём-либо рассказывать. Например, о моём участии в конкурсе красоты «Мисс СНГ» вообще мало кто знал, кроме моих близких и моего университета, пока моя победа не стала общеизвестной. Конечно же, я хочу продолжать заниматься моделингом, участвовать в конкурсах. Быть «Мисс СНГ» - это очень почётно, и я буду с гордостью нести свой титул и стараться ему соответствовать,
- поделилась Татьяна Акуленко.

Следует отметить, что на протяжении всей истории Национального университета «Одесская юридическая академия» его студентки добивались высот на престижных всеукраинских и международных конкурсах красоты.  Ежегодный университетский конкурс красоты «Мисс академия» открывает перед девушками широкие перспективы в карьере и творчестве.

Первой на Олимп красоты и популярности взошла выпускница университета Александра Николаенко – ещё студенткой победив на конкурсе «Мисс Академия-2001», она завоевала целый ряд престижных титулов - «Мисс Одесса-2001», «Мисс Украина - Юг-2001», «Мисс Украина -2001», а затем стала финалисткой конкурсов «Мисс Вселенная -2001», «Мисс американская мечта -2001», «Мисс туризм интернешнл-2002». Александра Николаенко с 2005 года постоянно жила в США, так как по контракту ей нужно было участвовать там в конкурсах красоты. В начале 2009 года Александра вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина, чье состояние на тот момент «Форбс» оценил более чем в два миллиарда долларов. Сегодня Александра Николаенко-Раффин – счастливая жена и мать двоих детей. В Одессу навестить родной университет она приезжала вместе с Вице-Мисс Вселенная-2011 Олесей Стефанко, которая также является выпускницей Одесской юридической академии и начинала свой творческий с победы на конкурсе «Мисс Академия».

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Олеся Стефанко тогда была студенткой факультета прокуратуры и следствия (уголовной юстиции), а Александра Николаенко Одесскую национальную юридическую академию в 2007 году на факультете гражданской и хозяйственной юстиции.

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Тем временем, университет продолжает зажигать новые звёзды – победительница конкурса «Мисс Академия - 2017»  студентка судебно-административного факультета Вероника Шувалова в прошлом году удостоилась титула «Мисс Одесса»

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Сейчас девушка активно готовится к участию в национальном конкурсе «Мисс Украина-Вселенная», несмотря на плотный график много занимается благотворительностью – помогает детским домам Одессы и приюту для бездомных животных, а недавно попробовала себя в новом амплуа – вошла в состав жюри  международного конкурса красоты «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea-2018».

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

В своё время студентка факультета международно-правовых отношений Одесской Юракадемии Кристина Гончарова также становилась самой красивой девушкой нашего города, удостоившись титула «Мисс Одесса-2015»

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Среди недавних побед стоит отметить Викторию Ганусовскую, студентку факультета гражданской и  хозяйственной юстиции, которая на всеукраинском конкурсе красоты и талантов завоевала титул Королева Украины-Planet и уже совсем скоро на конкурсе красоты в Грузии поборется за звание самой красивой девушки планеты.

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Кстати, свою первую корону Виктория также одержала на конкурсе «Мисс академия-2016», став красавицей года в университете. 

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

Участие в конкурсах красоты не только помогает девушкам стать уверенными в себе, но и развивает организаторские способности, что наилучшим образом доказывает пример студентки магистратуры Национального университета «Одесская юридическая академия» Виктории Мельниченко.

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»

После участия в конкурсе «Мисс Академия - 2016», победы на конкурсе красоты Мисс Одесса-Всемирная  и участия в международном конкурсе Miss Tourism International, где она вошла в топ-15 самых красивых девушек мира, Виктория занялась организаторской деятельностью и на сегодняшний день является директором регионального конкурса красоты Королева Одессы-International.

Как видим, для многих конкурс красоты «Мисс Академия», приуроченный ко Дню рождения Национального университета «Одесская юридическая академия», стал настоящей путевкой в жизнь. Девушки не только получили качественное образование в родной alma mater, достигли больших успехов в карьере, но и сумели в полной мере состоятся, как творческие и талантливые личности!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерея

prev

Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
Украинка завоевала титул «Мисс СНГ – 2018»
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 