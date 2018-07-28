В Одессе состоится масштабный музыкальный проект – Оркестр стран Америки и Европы

Впервые в Украине! 30, 31 июля! В одном из лучших театров мира – Одесском национальном академическом театре оперы и балета при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова состоится самый масштабный музыкальный проект – Оркестр стран Америки и Европы (Orchestra of the Americas), где принимают участие 110 лучших виртуозов оркестрового мастерства.

Девиз проекта – Стремиться. Объединять. Преобразовывать.

Orchestra of the Americas – СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МИРОВОГО КЛАССА под руководством художественного советника Пласидо Доминго, состоящий из одаренных молодых музыкантов, представляющих 26 стран в Западном полушарии.

Оркестр стран Америки провёл более 350 концертов со времени его Инаугурационного тура в 2002 году, выступаz на различных сценах: от престижных концертных залов Европы, Северной и Южной Америки до площадок на открытом воздухе, что не часто ассоциируется с симфонической музыкой. Его звучание доносит искусство через живые выступления, телевизионные проекты, радиопередачи, CD записи, печатные издания и документальные фильмы.

Миссия оркестра состоит в том, чтобы дать возможность молодым музыкальным талантам преобразовывать жизнь по всей Америке и за ее пределами. YOA стала международным брендом, привлекая известных деятелей искусства таких, как Йо Йо Ma, Покито Д'Ривера, Пласидо Доминго, Филипа Гласса, в жизнь молодых музыкантов и разнообразных зрителей.

Основные идеи проекта:

1) Укрепление межкультурных связей между Одессой и странами Северной и Южной Америки;

2) Продвижение важной роли образования и участия молодежи Одессы в жизни искусства;

3) Обмен музыкальными традициями Северной и Южной Америки с жителями Одессы и гостями из других стран;

4) Предоставление стипендий для 5 талантливым молодым украинским музыкантам, включая двух Одесситов;

5) Создание возможностей для украинской молодежи изучать музыку в Америке и Европе посредствам участия в оркестре.

На протяжении двух дней ценители симфонической музыки услышат не только классические гармонии, но и бразильские этнические ритмы.

День 1-й: за дирижерским пультом – Хобарт Эрл (Одесса), Народный артист Украины, художественный руководитель и главный дирижёр Одесского филармонического оркестра;

Программа:

Heitor Villa – Lobos – Bachaianas Brasileiras No. 2 (Эйтор Вилла Лобос – «Бразильская Бахиана №2»). Samuel Barber – Violin Concerto (Самюэль Барбер – «Скрипичный концерт»). Leonard Bernstein – Symphony No.2”Age of Anxiety” (Леонард Бернстай – «Симфония №2»).

День 2-й – Карлос Мигель Прието (Мексика) один из самых динамичных дирижеров современности.

Carlos Chavez - Sinfonia India (Карлос Чавес – «Индейская симфония»).

Pyotr Tchaikovsky – Piano Concerto No. 1 (Петр Чайковский – «Фортепианный концерт №1»).

Aaron Copland – Symphony No. 3 (Аарон Копленд – «Симфония №3»).