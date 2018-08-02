Одесситы отметят 77-ю годовщину начала героической обороны города от нацистских оккупантов

К 77-ой годовщине со дня начала героической обороны Одессы от нацистских оккупантов в годы Второй мировой войны в городе проходит ряд мероприятий.

5 августа 2018 года состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Начало – в 10:00.

С 3 по 6 августа проводятся митинги-реквиемы, а также церемонии возложения цветов к братским могилам и монументам Пояса Славы.

В территориальных центрах социального обслуживания проходят праздничные концерты, тематические лекции, информационные беседы о мужестве защитников города и событиях, которые происходили в Одессе во время ее героической обороны.

В библиотеках оформлены выставки, пройдут часы памяти, военно-патриотические чтения, которые ознакомят участников мероприятий с героическими страницами истории Одессы.

К знаменательной дате в Одесском городском центре военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост №1» пройдет торжественная линейка, а также урок мужества с участием ветеранов войны. Также воспитанники Центра посетят военно-исторический музей Южного оперативного командования.

По случаю 77-ой годовщины со дня начала героической обороны Одессы участникам обороны города будет оказана адресная материальная помощь.

В настоящее время во всех районах города проходят чествования ветеранов.