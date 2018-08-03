У одесских живописцев отобрали галерею

В очередной раз живописцы и графики Одесского отделения Национального союза художников Украины оказались за дверьми галереи по адресу Екатерининская, 18. За помещение художественной галереи уже долгие годы ведется судебное разбирательство, отметил Сергей Савченко, зампредседателя Одесской областной организации Национального союза художников Украины.

С утра художники не смогли попасть внутрь помещения, так как двери галереи закрыты изнутри.

Правоохранители не расценивают это происшествие как рейдерский захват и предложили сторонам вести дискуссию по данному случаю не на объекте имущественного конфликта, а в зале судебных заседаний.

В свою очередь художники намерены снова отстоять свое право на помещение, в котором галерея располагается много десятилетий. По словам собравшихся у дверей творцов, они не ограничатся одесскими судебными коридорами и готовы стучаться в двери всех столичных ведомств.