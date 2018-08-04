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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе произошла очередная хулиганская выходка националистов: возле храмов и монастырей УПЦ Московского патриархата появились надписи «филиал ФСБ»

Категория: Первая полоса / Новости


В Одессе произошла очередная хулиганская выходка националистов: возле храмов и монастырей УПЦ Московского патриархата появились надписи «филиал ФСБ»

Согласно имеющимся видеоматериалам, их оставляли у входа в Троицкий храм, Ильинский и Пантелеймоновский монастыри группы мужчин спортивной внешности. Совершая данные действия, на замечания охраны, прихожан и просто прохожих, нарушители реагировали агрессивными высказываниями и даже угрозами.

Как сообщили корреспонденту сайта в управлении коммуникаций ГУНП, проводятся расследование и решается вопрос о квалификации данных действий.

Напомним, что это уже далеко не первый случай хулиганских действий в отношении храмов УПЦ Московского патриархата, имевших место на территории Одесской области. К сожалению, в большинстве случаев такие противоправные действия, имеющие признаки нарушения сразу нескольких статей уголовного Кодекса, оставались без адекватной реакции.



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