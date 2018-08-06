Сергей Кивалов встретился с моряками судна «Free Neptune», находившимися более двух лет в плену

Благодаря усилиям народного депутата Украины Сергея Кивалова и многих людей, боровшихся за освобождение наших соотечественников-моряков, находившихся в плену вдали от дома, смогли вернутся на родину экипажи двух арестованных на чужбине судов, «Free Neptune» (флаг Либерии) и «Mekong Spirit» (флаг Мальта).

На общей пресс-конференции экипажи «Free Neptune» и «Mekong Spirit» признаются - самое сложное было быть вдали от дома и близких. Там они оказались в настоящей ловушке.

Напомним, что еще в 2015 году у членов экипажа «Free Neptune» начались конфликты с оператором, греческой компанией «Free Вulkers SA», которая задерживала заработную плату морякам. У оператора были определенные проблемы финансового характера, однако моряки получали уверения, что зарплата будет выплачена в полном объеме. Однако обязательства выполнены не были. Судно с экипажем из 22 украинских моряков на борту прибыло в порт Маскат в Омане для пополнения запасов, однако к тому времени оператор судна был объявлен банкротом, в связи с чем судно задержали за неоплаченные продовольствие, стоянку и другие услуги.

С 2016 года судно находилось у берегов Султанат Оман, причем оператор бросил судно на произвол судьбы. По словам третьего механика «Free Neptune» Юрия Ткаченко, времена они пережили тяжелые, особенно после перехода судна в Сохар.

После того как судно было арестовано за долги, ситуация осложнилась настолько, что членам экипажа пришлось объявить голодовку.

Наших сограждан не бросили на произвол судьбы, в 2017 году часть моряков вернулись домой. Однако на борту брошенного судна осталось 15 членов команды для поддержания его технического состояния.

Родственники стали бить тревогу, искать помощи, обивать пороги учреждений.

Ноги сами привели их на прием к народному депутату Украины Сергею Кивалову. Людмила Николаевна Ткач, супруга Юрия Маяка, и Зоя Александровна Ткаченко, мать Андрея Ткаченко, и сейчас без слез не могут говорить о происшедшем, а уж тогда, на приеме, эмоции переполняли, и трудно было справиться с волнением.

Сергей Кивалов направил по этому делу депутатские запросы и обращения в посольство Омана, Министерство иностранных дел Украины. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Члены экипажа получили продукты питания, воду, медикаменты, необходимые вещи, прошли медицинское обследование в оманской больнице.

31 июля пятнадцать украинских моряков судна «Free Neptune» после всех испытаний, выпавших на их долю, вернулись из Омана и ступили на родную землю.

Во время встречи с народным депутатом Сергеем Киваловым моряки и их семьи поблагодарили за всестороннюю поддержку, помощь в освобождении и поделились проблемами, с которыми они столкнулись по возвращению домой.

Для Юрия Витальевича Маяка, старшего механика судна «Free Neptun», этот злополучный рейс продолжался 28 месяцев. А для третьего механика Андрея Ткаченко и того дольше – 31 месяц.

Чтобы как-то продержаться, украинцам пришлось проявить выдержку, терпение и смекалку. Местные рыбаки дали нашим ребятам удочки – ловить рыбу и питаться ею. Готовили на костре – спалили все дерево, какое удалось найти на судне. Выпаривали соль из воды. В двадцать первом веке! Андрей Ткаченко переквалифицировался в кока, прежний успел сойти с судна, варил обеды из подручных средств. Когда кто-то делился мукой, пек лепешки и лаваши.

Андрей Ткаченко не верит, что все уже позади:

Мы через такое прошли, что радости от возвращения я пока не испытываю. Все, как во сне, еще не адаптировались. Наши матери и жены обращались к Сергею Кивалову, и он не оставил нас в беде. И сегодня, едва мы вернулись в Одессу, Сергей Васильевич очень тепло принял нас. Это большая честь для нас. Известный политик, юрист, профессионал своего дела, он нашел для нас время. Мы ему за все благодарны.

Юрию Маяку тяжело вспоминать пережитое:

После того, как два года простояли на воде, на якоре, с трудом верится, что все позади. Считаю, что мы стойко перенесли все испытания. Слава Богу, что все остались живы и вернулись. У всех куча болячек за это время образовалась. Нам постоянно врали. Все международные организации, призванные защищать права моряков, нашу безопасность, практически бездействовали. Все только на бумаге, но ничего не выполняется. Как можно оставить людей на аварийном питании, в жаре! Порт выделял мизерное количество топлива. Продуктов, которые на привозили на сорок суток, едва хватало на две недели. Ни фруктов, ни овощей. Мы были, как в тюрьме, железном плену.

Большое спасибо Сергею Васильевичу за его помощь и поддержку, за его неравнодушие к судьбам морякам. За то, что протянул нам руку в самое тяжелое для нас время.

Сегодня все позади, все происшедшее кажется дурным сном. Экипаж вернулся в родные дома. Арестованное судно было выкуплено сирийским судовладельцем. А украинским морякам пообещали выплатить… 45 процентов положенной заработной платы. Они вынуждены были согласиться из-за угроз в их адрес в случае несогласия.

Выслушав моряков, Сергей Кивалов был возмущен:

Это грубейшее нарушение ваших прав. Мы этого так не оставим, примем соответствующие меры и будем оказывать всю необходимую юридическую поддержку. Экипажу должны быть выплачены все причитающиеся деньги. Когда происходят такие ситуации, в первую очередь Министерство иностранных дел должно бить тревогу. Это их прямая обязанность – защищать наших граждан.

Кроме юридической поддержки в судах, Сергей Васильевич предложил морякам оказание медицинских услуг, в частности стоматологической помощи. Как известно, на Академической, 30 уже год работает ультрасовременная стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета. Ведущие специалисты клиники готовы совершенно бесплатно оказать помощь нашим морякам.

Так же благополучно закончилась история моряков с контейнера «Mekong Spirit» (флаг Мальта). История бед экипажа судна поразительна. Судно с 17 украинскими моряками на борту арестовали по подозрению в контрабанде товаров военного назначения недалеко от острова Крит, затем препроводили на базу НАТО.

Я думал, такое бывает только в фильмах. Нас определенно «вели», через 12 часов выхода в рейс, арестовали и военное судно конвоировало нас на Крит. Нас охраняли военные, сходить с судна не разрешали. До определённой степени спасло то, что запас продуктов не был израсходован, ведь рейс только начался. Но вот топливо быстро закончилось. Жара, продукты портились очень быстро. На судне нет электричества, нет воды, на берег не пускают. Мы не знали, чего нам ожидать и чем это закончится.

— рассказывает моторист Юрий Фадеев.

Однако, семьи активно боролись за освобождение своих близких, обращались в профильные ведомства и организации. Информационную поддержку получали они от МИД Украины, Посольства Украины в Греческой республике.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов предпринял ряд мер, благодаря которым возвращение моряков домой стало сегодня возможным. По депутатскому запросу Сергея Кивалова к делу бедствующих моряков «Mekong Spirit» подключились дипломатические службы. Юристы группы по защите прав моряков при Юридической клинике оказывали членам семей моряков необходимую правовую помощь.

В конечном итоге было вынесено решение суда о разрешении 12 членам экипажа покинуть территорию Греции.

Однако пять членов экипажа до сих пор остаются в Греции и ведется работа по их освобождению.

Напомним, что по последним данным на судах «под флагом» работают около 70 тыс. украинских моряков, более 200 из них находятся в сложном правовом положении.

Народный депутат Сергей Кивалов считает, что подобные ситуации будут случатся и дальше, если положение не изменить коренным образом, то есть не ратифицировать Международную конвенцию о труде в морском судоходстве (Конвенцию МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве»). Только тогда наши моряки могут быть защищены от правового беспредела со стороны недобросовестных работодателей. В феврале 2017 года Сергей Кивалов направил депутатский запрос на имя Премьер-министра Украины о необходимости принять новую редакцию Морской доктрины Украины, которая бы обеспечивала защиту прав украинских моряков при трудоустройстве в зарубежные компании.