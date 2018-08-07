Студентка Одесской Юракадемии вышла в финал конкурса «Мисс Украина-2018»

Стали известны имена финалисток конкурса красоты Мисс Украина-2018, среди которых одесситка, студентка магистратуры Национального университета «Одесская юридическая академия» Вероника Шувалова. Этому событию предшествовали многочисленные кастинги, показы и благотворительные мероприятия, по итогам чего изначально было отобрано топ-50 девушек со всей Украины, а сегодня в торжественной обстановке объявили топ-25 финалисток, которые будут бороться за корону первой красавицы Украины.
Представительница Одессы Вероника Шувалова не скрывает своего восторга от возможности приять участие в финале главного конкурса красоты нашей страны. Специально для участия в конкурсе она подготовила собственный благотворительный проект «Синдром Добра», посвящённый помощи особенным детям.
Совсем недавно Верника с отличием окончила судебно-административный факультет Одесской Юридической академии и успешно поступила в магистратуру. Сейчас девушка активно готовится к финалу конкурса Мисс Украина-2018, который состоится уже 20 сентября. Она признаётся, что её первоочередная цель на сегодняшний день – победа в главном конкурсе красоты нашей страны, которую она мечтает посвятить своему родному городу и родному университету.
К слову, именно в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» девушка одержала свою первую победу – титул «Мисс Академия 2017».
Напомним, что Вероника Шувалова завоевала главный титул на конкурсе красоты «Мисс Одесса – 2018» и удостоилась короны первой красавицы нашего города. В финале конкурса она представила на суд жюри фееричный хореографический номер, очаровав зрителей невероятно трогательным балетом.
Ну а мы продолжаем следить за ходом главного конкурса красоты нашей страны.