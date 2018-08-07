Студентка Одесской Юракадемии вышла в финал конкурса «Мисс Украина-2018»

Стали известны имена финалисток конкурса красоты Мисс Украина-2018, среди которых одесситка, студентка магистратуры Национального университета «Одесская юридическая академия» Вероника Шувалова. Этому событию предшествовали многочисленные кастинги, показы и благотворительные мероприятия, по итогам чего изначально было отобрано топ-50 девушек со всей Украины, а сегодня в торжественной обстановке объявили топ-25 финалисток, которые будут бороться за корону первой красавицы Украины.

Представительница Одессы Вероника Шувалова не скрывает своего восторга от возможности приять участие в финале главного конкурса красоты нашей страны. Специально для участия в конкурсе она подготовила собственный благотворительный проект «Синдром Добра», посвящённый помощи особенным детям.

Конкурс красоты – это не только возможность показать себя, свои таланты, но и также и возможность быть услышанным, возможность привлечь внимание общества к важным социальным проблемам. Мой проект посвящён помощи особенным детям, страдающим аутизмом, синдромом Дауна, детским церебральным параличом, я хочу донести до людей, что мы не должны закрываться от проблем таких детей, а наоборот должны помогать им и стараться максимально интегрировать их в общество. Я уже встречалась с такими детками, к сожалению, многие из них лишены родительской опеки и глядя на них отчётливо понимаешь, как сильно они нуждаются в нашей помощи и нашем внимании.

— рассказывает Вероника Шувалова.

Совсем недавно Верника с отличием окончила судебно-административный факультет Одесской Юридической академии и успешно поступила в магистратуру. Сейчас девушка активно готовится к финалу конкурса Мисс Украина-2018, который состоится уже 20 сентября. Она признаётся, что её первоочередная цель на сегодняшний день – победа в главном конкурсе красоты нашей страны, которую она мечтает посвятить своему родному городу и родному университету.

К слову, именно в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» девушка одержала свою первую победу – титул «Мисс Академия 2017».

Я с нетерпением жду финала конкурса красоты Мисс Украина-2018, очень рассчитываю на победу и хочу искренне поблагодарить всех, кто меня сейчас поддерживает, кто болеет за меня - моих родных, мой родной университет, где меня поддерживают все годы моего обучения. Хочу выразить свою благодарность президенту нашего вуза Сергею Васильевичу Кивалову за всестороннюю помощь. Я очень надеюсь привезти с этого конкурса победу в свой родной город и родной университет и уверена, что благодаря моему старанию и Вашей поддержке у меня всё получится.

— выразила уверенность Вероника Шувалова.

Напомним, что Вероника Шувалова завоевала главный титул на конкурсе красоты «Мисс Одесса – 2018» и удостоилась короны первой красавицы нашего города. В финале конкурса она представила на суд жюри фееричный хореографический номер, очаровав зрителей невероятно трогательным балетом.

Ну а мы продолжаем следить за ходом главного конкурса красоты нашей страны.