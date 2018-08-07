Одесситы на приеме у народного депутата Украины Сергея Кивалова

В общественной приемной по адресу улица Черняховского, 2 прошел очередной прием граждан народного депутата Украины Сергея Кивалова. Не будет преувеличением сказать, что к этим, личным приемам, Сергей Васильевич относится с особым вниманием, хорошо понимая, что если он не поможет обратившимся к нему людям, то решить свою проблему они вряд ли смогут.
Действительно, прежде чем обратиться к своему депутату, большинство из них прошли многие инстанции, изо всех сил пробуя решить дело, как говорится, миром. Писали обращения, просиживали часы в чиновничьих кабинетах, доказывали, требовали, просили. Как правило, усилия их оказывались бесполезными.
Народный депутат Сергей Кивалов за все время работы не посчитал ни одно дело не стоящим внимания. Так произошло и на сегодняшнем приеме.
Леонид Казимирович Зеленков, председатель «Ассоциации ветеранов кульпросветработы» обратился с таким вопросом. В свое время членам организации, участникам войны, урезали положенные им по статусу 50% льготы на оплату коммунальных услуг. Представители Ассоциации неоднократно обращались со своей проблемой к вышестоящим лицам, но результатов не добились, так как в 2014 году было внесено изменение в законодательство Украины о порядке выплаты льгот участникам войны.
Данный вопрос был оглашен на заседании Верховной Рады Украины в мае 2018 года, тогда же на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана был отправлен депутатский запрос о необходимости возобновления 50% льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам войны.
Ответ из Министерства социальной политики Украины был отрицательным. В записке разъяснялось, что в соответствии с изменениями в порядке распределения льгот, та категория граждан – ветеранов войны, в семьях которых среднемесячный доход семьи превышает установленную норму, должны обращаться за субсидиями, так как льгота с них снимается.
Народный депутат обратился с просьбой к членам Ассоциации внимательно изучить проект закона, направленный в ВРУ.
Член общественной организации «Союз детей оккупации немецко-фашистскими захватчикам и города Одессы и Одесской области» Владимир Семенович Бондаренко пришел на прием к Сергею Кивалову тоже с вопросом о льготах, но на этот раз речь пошла об отмене налогов на доходы физических лиц и военного сбора с процентов по депозитным вкладам «детей войны».
Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно инвестиционного климата в Украине» от 2017 года, к сожалению, оставляет ставку налога на депозитные счета на уровне 18%, без учета каких-либо льгот.
Депутатский запрос на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об освобождении от налогообложения банковских вкладов для лиц, принадлежащих к категории «дети войны» был зарегистрирован в ВРУ.
У Марины Николаевны Ходот и Анны Алексеевны Свиридченко вопрос вполне может быть решен на местном уровне.
Активистки просят о благоустройстве детской игровой площадке «Ясли-сад» №164, расположенного на ул. Сегедской, 2, которая сегодня находится в плачевном состоянии.
По словам ходатаев, на площадку приходят играть дети с близлежащих домов по ул. Сегедской, пр. Гагарина, Лунному переулку. При этом площадка нуждается в установке хорошего, надежного ограждения, чтобы ее не использовали по вечерам неизвестные люди. Нужны садику и современное спортивное оборудование, безопасные качели, новые песочницы, требуется и ремонт асфальта.
Относительно данной проблемы парламентарий направил депутатские обращения Одесскому городскому голове и директору департамента городского хозяйства.
Народный депутат Украины отмечает, что для решения различных вопросов часто приходится прибегать не только к депутатским обращениям и запросам.
Сегодняшний прием закончен. Впереди еще множество таких приемов, куда придут люди за помощью и где им эту помощь обязательно окажут.
Общественная приемная находится по адресу Черняховского, 2. Также записаться на прием можно по телефону 7-00-78-30