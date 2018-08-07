Одесситы на приеме у народного депутата Украины Сергея Кивалова

В общественной приемной по адресу улица Черняховского, 2 прошел очередной прием граждан народного депутата Украины Сергея Кивалова. Не будет преувеличением сказать, что к этим, личным приемам, Сергей Васильевич относится с особым вниманием, хорошо понимая, что если он не поможет обратившимся к нему людям, то решить свою проблему они вряд ли смогут.

Действительно, прежде чем обратиться к своему депутату, большинство из них прошли многие инстанции, изо всех сил пробуя решить дело, как говорится, миром. Писали обращения, просиживали часы в чиновничьих кабинетах, доказывали, требовали, просили. Как правило, усилия их оказывались бесполезными.

Народный депутат Сергей Кивалов за все время работы не посчитал ни одно дело не стоящим внимания. Так произошло и на сегодняшнем приеме.

Леонид Казимирович Зеленков, председатель «Ассоциации ветеранов кульпросветработы» обратился с таким вопросом. В свое время членам организации, участникам войны, урезали положенные им по статусу 50% льготы на оплату коммунальных услуг. Представители Ассоциации неоднократно обращались со своей проблемой к вышестоящим лицам, но результатов не добились, так как в 2014 году было внесено изменение в законодательство Украины о порядке выплаты льгот участникам войны.

Данный вопрос был оглашен на заседании Верховной Рады Украины в мае 2018 года, тогда же на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана был отправлен депутатский запрос о необходимости возобновления 50% льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам войны.

Ответ из Министерства социальной политики Украины был отрицательным. В записке разъяснялось, что в соответствии с изменениями в порядке распределения льгот, та категория граждан – ветеранов войны, в семьях которых среднемесячный доход семьи превышает установленную норму, должны обращаться за субсидиями, так как льгота с них снимается.

Мы уже зарегистрировали проект закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты». Наши граждане живут и так бедно, и то, что с них еще снимают положенные льготы, недопустимо. Законопроект будет рассматриваться в Верховной Раде Украины осенью, после парламентских каникул. — разъяснил Сергей Кивалов.

Народный депутат обратился с просьбой к членам Ассоциации внимательно изучить проект закона, направленный в ВРУ.

Если у вас будут замечания или предложения, мы обязательно их учтем. — отметил Сергей Кивалов.

Член общественной организации «Союз детей оккупации немецко-фашистскими захватчикам и города Одессы и Одесской области» Владимир Семенович Бондаренко пришел на прием к Сергею Кивалову тоже с вопросом о льготах, но на этот раз речь пошла об отмене налогов на доходы физических лиц и военного сбора с процентов по депозитным вкладам «детей войны».

Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно инвестиционного климата в Украине» от 2017 года, к сожалению, оставляет ставку налога на депозитные счета на уровне 18%, без учета каких-либо льгот.

Это возмутительно, это преступно по отношению к нашему поколению, особенно к тем, кто действительно, как мы, прожили в Одессе эти трудные годы. Мы обратились к Сергею Васильевичу и он уже направил депутатский запрос, чтобы решить нашу проблему. Я Сергей Васильевича очень давно знаю, я в Приморском районе проработал всю жизнь и вижу сколько благородных дел он совершает, и поэтому мне радостно, что он принял нас и что он сопереживает нашей беде. Я хотел сказать, что мы может быть и согнуты чуть-чуть, но мы не сломлены. — поделился Владимир Бондаренко.

Я понимаю, что экономическая ситуация в стране, особенно после отмены государственного регулирования цен, откровенно ужасная. Многие незащищенные категории граждан оказались на грани выживания, тем более, что люди это немолодые, требующие лечения. Решить вопрос возможно только на законодательном уровне. — подчеркнул народный депутат.

Депутатский запрос на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об освобождении от налогообложения банковских вкладов для лиц, принадлежащих к категории «дети войны» был зарегистрирован в ВРУ.

В сентябре состоится сессия, вопрос будет обсуждаться, уверен, мы добьемся положительного результата.

— сказал Сергей Кивалов.

У Марины Николаевны Ходот и Анны Алексеевны Свиридченко вопрос вполне может быть решен на местном уровне.

Активистки просят о благоустройстве детской игровой площадке «Ясли-сад» №164, расположенного на ул. Сегедской, 2, которая сегодня находится в плачевном состоянии.

По словам ходатаев, на площадку приходят играть дети с близлежащих домов по ул. Сегедской, пр. Гагарина, Лунному переулку. При этом площадка нуждается в установке хорошего, надежного ограждения, чтобы ее не использовали по вечерам неизвестные люди. Нужны садику и современное спортивное оборудование, безопасные качели, новые песочницы, требуется и ремонт асфальта.

Наши детки, я думаю, этого заслуживают, там рядышком проезжая часть, то есть хотелось бы, чтобы эта детская площадка все таки как-то оборудовалась, наконец-то, потому что этот вопрос наверное, уже несколько лет тянется. Мы постоянно пишем какие-то письма, нам приходят ответы, с департамента в департамент это все перебрасывается, и вот мы наконец дошли сюда и я надеюсь все-таки, что вопрос решится.

— говорит Анна Свириденко.

Относительно данной проблемы парламентарий направил депутатские обращения Одесскому городскому голове и директору департамента городского хозяйства.

Народный депутат Украины отмечает, что для решения различных вопросов часто приходится прибегать не только к депутатским обращениям и запросам.

Если не поступает реакция на депутатские запросы, мы вынуждены обращаться в суд. А в случае невыполнения решения суда, обращаемся, чтобы возбудили против этих чиновников уголовные дела за неисполнение судебных решений. И тогда они как-то уже реагируют. Ежедневно к нам обращаются сотни граждан с просьбой защиты их прав. Я очень рад, что у нас есть Юридическая клиника, где опытные юристы оказывают бесплатную помощь малоимущим, пенсионерам и другим незащищенным категориям граждан. — говорит парламентарий.

Сегодняшний прием закончен. Впереди еще множество таких приемов, куда придут люди за помощью и где им эту помощь обязательно окажут.

Общественная приемная находится по адресу Черняховского, 2. Также записаться на прием можно по телефону 7-00-78-30