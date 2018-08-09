Международный гуманитарный университет бьет рекорды по количеству поступающих

В Украине завершился приём документов абитуриентов через личные электронные кабинеты и учреждения высшего образования активно подводят промежуточные итоги вступительной кампании-2018. Однако, эти итоги далеко не всегда говорят в пользу самих университетов. Многие некогда очень популярные специальности по-прежнему испытывают тотальный недобор поступающих. Это связано с целым рядом причин – экономических, демографических, социальных и т.д. Часть молодых людей предпочитает получать высшее образование за границей, другие в принципе отказываются от обучения в университете в пользу работы, для которой не нужен диплом о высшем образовании. А те выпускников школ, которые всё же решили получить высшее образование в нашей стране при выборе будущего университета предъявляют гораздо более высокие требования чем ещё 5-10 лет назад и далеко не все учреждения высшего образования могут выдержать такие требования. А поэтому в последние годы сфера образовательных услуг претерпевает кардинальные изменения.

На первый план выходят образовательные учреждения, ориентированные на запросы рынка труда и потребности современных студентов. Именно такие университеты пользуются наибольшей популярностью среди абитуриентов. Яркий пример – Международный гуманитарный университет.

Являясь абсолютным лидером по количеству иностранных студентов на Юге Украины, он продолжает усиливать свои позиции на рынке образовательных услуг. С каждым годом всё большее количество выпускников школ хотят стать студентами именно этого университета. Согласно промежуточным итогам вступительной кампании-2018, в нынешнем году было подано на более чем 30 % больше оригиналов документов, нежели в прошлом, что свидетельствует о стремительном росте популярности университета среди поступающих.

В этом году количество оригиналов документов, поданных на поступление превысило прошлогоднее количество на более чем 30 %, и это означает, что в нынешнем учебном году на первом курсе будет учиться на треть больше студентов. И такие цифры просто не могут не радовать – в ситуации, когда во многих государственных университетах наблюдается стойкий спад количества поступающих, у нас количество студентов продолжает увеличиваться, на представленные в нашей alma mater специальности есть высокий конкурс, что на сегодняшний день вообще редкость для многих государственных университетов. И такая популярность Международного гуманитарного университета неслучайна – современные абитуриенты чётко знают, чего они хотят, и мы стараемся соответствовать запросам нового времени и создаём для наших студентов максимально комфортные условия. Ну а для тех, кто хочет стать нашими студентами, но еще по каким-то причинам не подал документы - в этом году ещё есть такая возможность – приём документов на 1 курс на заочную форму обучения на основе полного среднего образования продлится до 7 сентября, а набор на магистратуру на основе диплома бакалавра либо специалиста продлён до 10 октября.

— рассказала ответственный секретарь Приёмной комиссии Международного гуманитарного университета Юлия Шарапановская.

Мне хотелось бы сказать, что абитуриенты Украины сегодня однозначно выбирают Международный гуманитарный университет. И в 2018 году уже установлен рекорд по количеству студентов в нашем университете. В то время, как учреждения высшего образования испытывают недостаток абитуриентов, МГУ под руководством президента нашего университета, академика Сергея Васильевича Кивалова показывают положительную динамику и наборы абитуриентов.

Международный гуманитарный университет очень плотно сотрудничает с Министерством образования и науки Украины. И я хочу акцентировать внимание на том, что многие, кто еще не поступил на образовательно-квалификационный уровень бакалавр и магистра имеют уникальную возможность поступить в МГУ. Министерство образования и науки сделало дополнительный заказ для подготовки именно в нашем университете. — отмечает Константин Громовенко, директор Института права, экономики и международных отношений.

Как видим, даже в нынешней непростой экономической ситуации частный университет обошел многие государственные учреждения высшего образования, предполагающие бюджетную форму обучения. А всё потому, что на сегодняшний день главный приоритет абитуриентов – это не любое образование лишь бы оно было бесплатным, а прежде всего - качественное образование, предполагающее получения навыков, важных для дальнейшей жизни и карьеры.

В Международном гуманитарном университете используются новейшие методики преподавания учебных дисциплин. Студентов обучают высококвалифицированные преподаватели, которые регулярно повышают свою профессиональную квалификацию за рубежом. В учебном процессе большое внимание уделяется на развитие практических навыков, необходимых для работы по выбранной специальности, а также на изучение иностранных языков и получение международного профессионального опыта. По окончанию университета выпускники получают диплом государственного образца с соответствующим европриложением, дающим право трудоустройства в любой стране Европейского Союза.

Университет осуществляет подготовку по таким уникальным для нашего региона направления подготовки, как спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, арт-менеджмент и продюссирование. Очень популярными остаются специальности правоохранительная деятельность, управление в таможенном деле, а также специализации: педагогическая – на факультете лингвистики и перевода и морское и таможенное право – на базе Института права, экономики и международных отношений.

Хорошим подспорьем для организации учебного процесса является современная материально-техническая база. Студенческий кампус включает удобные учебные корпуса, уютные и светлые аудитории, просторный университетский двор с тенистыми аллеями и фонтаном, а также удобно расположенный спортивный стадион со зрительскими трибунами. Но главная гордость университета – это, конечно же, ультрасовременный спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный на самом берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана. Комплекс включает в себя как летние, так и зимние спортивные площадки, теннисный корт и тренажёрную площадку на открытом воздухе, которой могут воспользоваться все желающие абсолютно бесплатно. Все элементы спортивного комплекса «Университет» оборудованные по последнему слову техники, благодаря чему подходят как для занятий физической культурой, так и для проведения всеукраинских и международных соревнований по самым различным видам спорта.

Материально-техническая база университета также включает в себя две ультрасовременные студенческие стоматологические клиники, оснащенную новейшим медицинским оборудованием и служащую прекрасной базой практики для будущих врачей-стоматологов.

Кроме того, в распоряжении студентов и сотрудников университета база отдыха международного класса «Академия» в пгт. Затока, где они могут оздоровиться по льготной путёвке с 85% скидкой.

Университет предоставляет уникальную возможность одновременно получить сразу две востребованные специальности. Например, окончив университет по специальности «Международное право» выпускник получает диплом сразу по двум специальностям: юриста-международника и переводчика. То же самое касается и экономистов: специальность «Международная экономика» также предполагает двойной диплом - экономиста-международника и переводчика. МГУ заключены договора о двойном дипломировании с рядом европейских университетов, благодаря чему кроме диплома МГУ студенты имеют возможность получить диплом зарубежного университета.

Следуя лучшим европейским традициям высшего образования, в Международном гуманитарном университете большое значение уделяется наработке практических навыков, которые пригодятся в будущем на работе по специальности.

Это проявляется не только в широких возможностях прохождения профессиональных стажировок, но и в организации самого учебного процесса, когда наряду с привычными лекциями занятия проходят в формате решения кейсов, дискуссий на проблемные темы. Изложение учебного материала сопровождается наглядными примерами при помощи мультимедийной техники и современного учебного оборудования.

Марьяна Фолюн в прошлом году поступила в магистратуру по специальности «Правоохранительная деятельность» и сегодня очень довольна своим выбором. Одним из главных плюсов обучения на данной специальности Марьяна отмечает практическую направленность обучения и широкие перспективы трудоустройства благодаря налаженному сотрудничеству со многими правоохранительными органами Украины.

По окончании бакалавриата я решила связать свою профессиональную деятельность с работой в правоохранительных органах, и мой выбор пал на Международный гуманитарный университет. Во-первых, потому что здесь созданы очень хорошие условия для обучения, много специализированных предметов, которые пригодятся нам в нашей работе. К тому же, мы имеем возможность закрепить полученные теоретические знания на практике – у нас регулярно проводятся импровизированные судебные заседания, где мы можем примерить на себе процессуальные роли участников по делу. Ну и конечно же, перспективы трудоустройства – университет заключил договора о сотрудничестве с рядом правоохранительных органов, в частности, Национальной полицией, Генеральной прокуратурой Украины, а поэтому я уверена, что после выпуска проблем с трудоустройством у меня точно не будет.

— убеждена Марьяна Фолюн.

На каждом курсе обучения студенты проходят профессиональные стажировки, они полностью свободны в выборе места их прохождения – это могут быть как государственные предприятия, учреждения организации, так и частные компании, причём не только в Украине, но и в зарубежных странах. Следует особо отметить, что во время прохождения стажировок за границей все студенты получают конкурентную заработную плату, соответствующую уровню профессиональных знаний и навыков. Кроме того, принимающая сторона оплачивает все необходимые затраты на перелёт и проживание в другой стране.

Международный гуманитарный университет предоставляет широкие возможности изучения иностранных языков – помимо привычных нам европейских языков - английского, немецкого, французского, итальянского и испанского студенты имеют возможность изучать такие популярные на сегодняшний день восточные языки как арабский и китайский, а также новогреческий язык. Студенты Международного гуманитарного университета ежегодно посещают зарубежные страны, участвуя в различных международных конференциях, научных симпозиумах и учебных визитах в университеты других стран, что позволяет расширить рамки образования и даёт прекрасную практику иностранных языков.

За годы, проведённые в университете, Маргарита Полищук успела побывать на стажировках в нескольких странах и теперь собирается продолжить обучение в Будапештском университете, совмещая его с учёбой в магистратуре МГУ.

В период обучения на бакалавриате я побывала на стажировках в нескольких странах, в частности в Польше и в Венгрии. Очень важен тот факт, что эти стажировки были полностью оплачиваемые - нам в полном объёме оплатили дорогу, проживание и питание во время нахождения заграницей, все раздаточные материалы. Мне посчастливилось принять участие в Летней школе Варшавского университета – программа школы действительно была очень интересная – лекции, экскурсии, мастер-классы – всё было полностью на английском языке, что послужило для меня прекрасной языковой практикой. Имея хороший уровень владения английским языком и приличный международный опыт, я не раздумывая подалась на магистерскую программу Будапештского университета и с наступающего учебного года планирую учиться в Будапеште по специальности «Международные отношения» в то же время продолжая обучение в Международном гуманитарном университете по специальности «Международное право», благодаря чему по окончании буду иметь сразу два диплома, что открывает широкие перспективы трудоустройства.

— уверена студентка Международного гуманитарного университета Маргарита Полищук.

Для всех желающих стать студентами Международного гуманитарного университета, кто по каким-либо причинам ещё не подал документы на поступление, мы напоминаем, что вступительная кампания в университете продолжается. До 7 сентября продлится набор на 1 курс на заочную форму обучения на основе документа о полном среднем образовании, до 10 октября – в магистратуру на основе диплома бакалавра либо специалиста. Продление сроков приёма документов даёт прекрасный шанс многим абитуриентам не терять целый год, а начать получать высшее образование уже в этом году.

Абитуриентка Елизавета Огоренко планировала получать высшее образование заграницей, однако по семейным обстоятельствам не смогла этого сделать. Когда же она решила поступить в университет в Украине, во всех учреждениях высшего образования уже закончилась вступительная кампания. Однако благодаря тому, что в Международном гуманитарном университете продлили сроки поступления в магистратуру, девушке не придётся ждать целый год, чтобы продолжить получение высшего образования.

Когда из-за семейных обстоятельств я не смогла поехать учиться за границу, я решила, что буду поступать в магистратуру в Украине, однако во всех университетах уже закончился приём документов, я была в полном отчаянии, думала, что придется уже ждать до следующего года, но тут узнала, что в Международном гуманитарном университете продлили сроки поступления в магистратуру – наконец-то у меня появился шанс не терять целый год и я сразу же им воспользовалась и подала документы на специальность «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» - именно ту специальность, которая мне всегда была интересна. И я очень благодарна Международному гуманитарному университету за такую прекрасную возможность уже с этой осени начать обучение в магистратуре.

— поделилась только что поступившая в магистратуру МГУ Елизавета Огоренко.

Высокий уровень теоретических знаний, наработанные за годы обучения практические навыки и престижный диплом европейского образца делают выпускников конкурентноспособными как на украинском, так и на зарубежном рынке труда. На сегодняшний день они успешно работают на государственной службе, в правоохранительных органах, банках, финансовых учреждениях, ведущих предприятиях, украинских и зарубежных компаниях, образовательных учреждениях. Хорошие знания иностранных языков и наличие международного опыта открывают для выпускников Международного гуманитарного университета широкие перспективы трудоустройства за границей. Важно отметить, что многим студентам трудоустройство по специальности предлагают ещё во время учёбы по результатам прохождения стажировок.