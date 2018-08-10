Школа будущего, строящаяся в Одессе, станет самой красивой в стране

Школа будущего – так называют одесситы этот объект, строительство которого движется к завершению.

Лето для строителей – золотая пора: погода благоприятствует, чтобы максимально больше успеть сделать. Сейчас уже невооруженным взглядом непрофессионала видно, что ждать окончания всех работ осталось недолго. Строители приступили к монтажу фасада. Весь комплекс украшается и облагораживается внешне. Сейчас идет отделка и утепление стен специальным натуральным камнем и оснащение системой вентиляции всего здания с применением энергосберегающих материалов и технологий. В этих вопросах бесценны помощь и консультации зарубежных партнеров.

Правое крыло комплекса – это учебные классы, хорошо вентилируемые, с высокими потолками. Одновременно здесь будет учиться тысяча человек в одну смену. В левом крыле разместится спортивный зал для осенне-зимнего периода. А для весенне-летнего периода предусмотрены две открытые спортивные площадки во дворе. Высота потолка в спортзале – одиннадцать метров, в чистоте восемь метров. Уже готов пол, осталось только сделать деревянный настил. Установлены окна, есть вентиляция. Предусмотрены вспомогательные помещения. В отдельном секторе возводится бассейн с шестью дорожками и трибунами.

Вместительный актовый зал рассчитан на 800 человек. Школьная столовая сможет одновременно принимать пятьсот человек. Будет несколько медпунктов. Словом, возводится настоящая школа будущего, где дети будут не только получать необходимые знания, но и заниматься спортом и творчеством – лепкой, рисованием, дизайном, компьютерной графикой.

Осмотрев просторные помещения будущей столовой, актового зала для торжественных мероприятий с балконом и спортивного зала Сергей Кивалов говорит:

Я с радостью наблюдаю, как преображается Общеобразовательная церковно-приходская школы. В тяжелейшие, замечу, времена в стране, когда экономика идет на спад, мы строим новый социальный объект. Я верю в свою страну. И ради нашего общего будущего мы не прекращаем строительство этой уникальной школы. Самое главное – это хорошее образование, которое дети будут здесь получать. Мы объявили конкурс среди преподавателей, и лучших из лучших будем принимать сюда на работу.

В возведении Общеобразовательной церковно-приходской общеобразовательной школы, единственной в своем роде, принимает участие строительная компания «Стикон».

Что касается идеи строительства, которая принадлежит Сергею Кивалову, и которую мы здесь претворяем в жизнь, то меня всегда удивляло: Сергей Васильевич по образованию юрист, а не строитель, а имеет такой острый профессиональный взгляд, такое зоркое видение, так вникает в детали, и так масштабно мыслит, что диву даюсь я, человек который в строительстве уже 53 года, – признался Леонид Яковлевич Крючков. – Это, очевидно, будет единственная подобного рода школа в Украине, построенная с применением новых технологий. Сейчас мы подходим к заключительным работам, которые продлятся еще полгода. Но она уже видима, осязаема. Я считаю, что одесситы получат образцовое образовательное заведение. «Стикон» сдал много объектов, но предметом нашей гордости является воссоздание Спасо-Преображенского кафедрального собора, который мы построили с нуля по сохранившимся чертежам. Думаю, эта школа, в которой мы сейчас находимся, станет таким же грандиозным проектом.

В этот же день состоялось рабочее совещание, чтобы проконтролировать, вовремя ли осуществляются поставки материалов и оборудования для строительства. По ходу вносятся и незначительные изменения в проект комплекса. Так, был переделан центральный вход в здание. Первоначально предложенный строителями вариант не удовлетворил заказчиков, ведь школа рассчитана на тысячу учащихся. А значит площадка, над которой предусмотрен поддерживаемый колоннами купол на случай дождя, должна быть значительно расширена. Теперь главный вход получился более просторным и торжественным.

Ближайшая задача строителей: перед началом отопительного периода решить задачу теплообеспечения.

С площадки на крыше, прямо под куполом храма Сергия Радонежского открывается головокружительная панорама Одессы. Если вглядеться, то можно отсюда заметить, как золотится купол студенческого храма Святой мученицы Татианы. А рядом с ним возвышаются корпуса Национального университета «Одесская юридическая академия».