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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Церемония праздника «первого звонка» в одесских школах в нынешнем году может состояться в разное время

Категория: Первая полоса / Новости


Церемония праздника «первого звонка» в одесских школах в нынешнем году может состояться в разное время

Министерство образования и науки Украины оставило за руководством школ право решать, когда проводить церемонию «первого звонка» — первого или третьего сентября.

Это связано с тем, что в нынешнем году первое сентября выпадает на субботу.

Как говориться в сообщении пресс-службы министерства, «…поскольку вопросы организации учебного процесса в учреждениях общего среднего образования относятся к компетенции учреждения, то решение о праздновании первого звонка примет само учреждение».

Отметим, что, оставляя за руководством школ право определять дату церемонии, руководитель департамента образования города Елена Буйневич, настоятельно рекомендует при проведении праздника отказаться от запуска воздушных шариков, поскольку, «…это вредит окружающей среде и родительским кошелькам».



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