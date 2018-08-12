Демографическая ситуация в регионе остается негативной

Автор: Александр Михайлов «Слово»
За первое полугодие 2018 года население Одесского региона сократилось на 2179 человек.
Так, согласно данным главного управления статистики, в нынешнем году в области умерло на сто семьдесят шесть человек больше, а родилось на шестьсот сорок девять меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общее же соотношение родившихся к умершим составляет 9494 к 14 383.
Таким образом, единственным фактором, несколько «сглаживающим» столь негативную тенденцию, остается миграция.