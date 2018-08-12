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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Демографическая ситуация в регионе остается негативной

Категория: Первая полоса / Новости


Демографическая ситуация в регионе остается негативной

За первое полугодие 2018 года население Одесского региона сократилось на 2179 человек.

Так, согласно данным главного управления статистики, в нынешнем году в области умерло на сто семьдесят шесть человек больше, а родилось на шестьсот сорок девять меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общее же соотношение родившихся к умершим составляет 9494 к 14 383.

Демографическая ситуация в регионе остается негативной

Таким образом, единственным фактором, несколько «сглаживающим» столь негативную тенденцию, остается миграция.



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