Счетчик Ukrainianpeopleleaks: каждую минуту из Украины выезжает два заробитчанина

Начиная с конца марта 2018 года, из Украины на заработки за границу уже выехало более 400 тысяч трудовых мигрантов.

Такую статистику обнародовал ресурс ukrainianpeopleleaks.com, который специализируется на онлайн-подсчете выехавших за пределы страны граждан, пишет "Обозреватель".

Название данной платформы несколько напоминает название WikiLeaks — международной некоммерческой организации, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

Согласно счетчику Ukrainianpeopleleaks, каждую минуту из Украины выезжает два заробитчанина.

Отметим, что в алгоритм вычислений были заложены цифры, озвученные главой украинского МИД Павлом Климкиным. По его данным, каждый месяц из Украины на заработки выезжает 100 тысяч человек.

Что касается Минсоцполитики, то там провели более масштабные подсчеты и заявили, что трудовая миграция уже успела коснуться 9 миллионов украинцев.

Напомним, Ukrainianpeopleleaks также предупреждала, что главным последствием миграции является сокращение населения Украины. Ведь, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, сейчас по причине работы за границей Украину окончательно покинули 3,2 млн человек.