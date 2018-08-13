Прихожан и священнослужителей не пустили в храм св. Кирилла и Мефодия г. Одессы для совершения праздничного богослужения (Видео)

14 августа 2018 года, произошёл вопиющий случай, когда верующих Украинской Православной Церкви и священнослужителей Одесской епархии не допустили совершать праздничное богослужение в храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Одесской военной академии.

Ранним утром духовенство и многочисленные прихожане прибыли на Фонтанскую дорогу, чтобы принять участие в богослужении, но на контрольно-пропускном пункте военной академии военнослужащие, ссылаясь на устный приказ своего начальства, просто не пропустили

верующих в храм, который расположен на территории этого одного из старейших в Одессе военного учебного заведения.

В тоже время так называемых священнослужителей - капелланов «Киевского Патриархата», беспрепятственно пропускали на территорию академии через это же КПП. По словам настоятеля храма протоиерея Сергия Дмитриева на территории военной академии проходит съезд военных капелланов т.н. «Киевского Патриархата» и униатской греко-католической Церкви, которые вчера в ультимативной форме потребовали открыть храм Украинской Православной Церкви и служить вместе с ними Божественную литургию.

Настоятель храма отказался это сделать, так как это запрещают канонические правила, отметив, что «в данный момент исторического бытия мы вместе служить не можем» и предложил военным капелланам просто помолиться в храме. Представители так называемого «Киевского Патриархата» заявили, что все равно они зайдут завтра в храм и будут совершать там своё богослужение.

С этим и связаны сегодняшние беспрецедентные меры на КПП военной академии, когда верующим и духовенству Украинской Православной Церкви, фактически в нарушении 35-й статьи Конституции Украины воспрепятствовали совершать религиозный обряд. В связи с этим хочется напомнить, что Конституция Украины предоставляет всем гражданам Украины право на свободу мировоззрения и вероисповедания, на свободу исповедания любой религии или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность. В то же время, препятствование отправлению религиозных обрядов состоящее в действиях, направленных на запрет или принуждение к прекращению религиозных обрядов и богослужений, наказывается согласно нормам действующего законодательства.

Также хочется отметить, что на протяжении 15 лет никогда не было никаких проблем с доступом верующих и священнослужителей УПЦ на территорию своего храма, а именно сегодня, когда представители т.н. «Киевского Патриархата» и греко-католиков собрались в нашем храме проводить «богослужение», то наших верующих не пустили на КПП, ссылаясь на устный приказ начальства и, якобы, какие-то учения.

Руководству академии хотелось бы напомнить, что в случае ужесточения контрольно-пропускного режима на объекте заранее - за 10 дней о вступления его в силу - в письменной форме нужно было предупредить духовенство, что ограничивается доступ на территорию академии в связи с определенными событиями. Но в данном случае никаких предупреждений - ни устных, ни письменных - настоятель храма о. Сергий Дмитриев не получал и поэтому, как обычно он назначил уставное богослужения в этот в большой православный праздник, когда тысячи верующих приходят в храмы, чтобы освятить свои приношения.

К сожалению, сегодня духовенство и многочисленные верующие вынуждены были совершить освящение своих приношений за пределами храма, который они сами возродили из небытия. По благословению правящего архиерея Одесской епархии митрополита Агафангела молебен на освящение нового меда совершил епископ Диодор, викарий Одесской епархии.

Факты препятствования деятельности Украинской Православной Церкви ещё раз подтверждают, что на верующих и духовенство канонической Церкви осуществляется беспрецедентное давление, проявленное в виде захвата храмов, провокаций, угроз и запрета богослужений.

В связи с этими вопиющими фактами обращаемся к мировой общественности и просим обратить внимание на данные обстоятельства систематического нарушения прав верующих Одесской епархии Украинской Православной церкви и притеснения по религиозному признаку.

Хочется напомнить, что по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского работы по восстановлению бывшей кадетской церкви в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия были начаты в конце 90-х годов, когда в этих стенах уже находился Институт сухопутных войск. Регулярные богослужения удалось возродить лишь в 2005 году трудами настоятеля храма протоиерея Сергия Дмитриева, бывшего офицера, имевшего за плечами и опыт боевых действий по защите Отечества.

Как рассказывает отец Сергий, «в начале 2000-х годов после пасхального праздничного молебна руководством вуза было принято решение и дано разрешение на производство восстановительных работ. Было также разрешено возрождать храм всем миром. И во время субботних и воскресных дней, во время великих праздников церковных проводить богослужение так, чтобы могли присутствовать не только офицеры, члены их семей, курсанты и солдаты этого института, но, чтобы через КПП пропускали в этот храм всех верующих. И так продолжалось уже более 15 лет из года в год».

Хотя церковь строилась, как курсантская домовая, она поражает своими размерами. Внутри высота храма достигает шестнадцати метров. На втором этаже помещение по периметру окружает балкон. Несколько лет понадобилось, чтобы капитально отреставрировать заброшенную святыню. Был перекрыт потолок, восстановлена уникальная лепка, поставлен новый резной иконостас, своими формами повторяющий старый дореволюционный. Стены храма известные одесские иконописцы украсили новыми росписями в византийском стиле.

Сегодня институтский храм святых Кирилла и Мефодия почти полностью возрожден из небытия. Нынешние военные могут совмещать свою армейскую службу и военную науку с молитвой. Традиция военных храмов, как и военного духовенства, постепенно возрождается в наших Вооруженных силах. И очень жаль, что есть силы, которые пытаются дестабилизировать обстановку, вызвать религиозное противостояние и конфликты.

Хотелось бы также напомнить, что ещё несколько лет назад военную академию пытались закрыть, а на ее территории построить коммерческое жилье. Но тогда митрополит Агафангел, будучи Почетным гражданином Одессы, обратился к руководству страны с убедительным ходатайством о сохранении в Одессе этого старейшего военного вуза, выпускники которого не раз доблестно защищали свою страну. И его ходатайство было услышано - военная академия не была закрыта. Ныне она успешно функционирует, из года в год выпуская из своих стен достойных защитников Украины.