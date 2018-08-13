Сегодня православные отмечают Медовый Спас

Успенский пост, который длится с 14 по 28 августа по новому стилю, начинается с праздника Изнесения Честных древ Животворящего Креста Господня. Праздник Изнесения Честных древ - Медовый Спас, является первым праздником августа, посвященных Спасителю Иисусу Христу. Поэтому его нередко называют Первый Спас или Первый Спаситель. В народе этот день называют Медовым Спасом или Макковеем. По народной традиции, в этот день принято освящать свежий мед, мак и букетики из ароматных трав, которые затем можно использовать в целебных отварах.

История праздника

В IX веке городе Константинополе (ныне Стамбул) разразилась страшная эпидемия. Ни врачи, ни знахари не знали, как ее победить. Тогда местные священники вынесли из храма Святой Софии частичку креста, на котором распяли Иисуса Христа и осветили ею местные водоемы. После этого болезнь исчезла и больше никогда не возвращалась. С тех пор был установлен обычай проносить Честное Древо Креста по дорогам, улицам и близ источников воды Константинополя, чтобы прекратились болезни, которые часто начинались в это время года. Сначала праздник был только местным, но со временем принят во всех православных Церквях.

Русская Православная Церковь окончательно закрепила в календаре этот праздник в 1164 году. Именно в этот день войско князя Андрея Боголюбского одержало победу над волжскими булгарами после того, как он вознес молитвы и попросил защиты и покровительства Богоматери.

Именуют Медовый спас также и Макковеем – в честь мучеников Макковеев. Их было семеро - Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл. Всех их казнил сирийский царь Антиох Эпифан 14 августа в 166 году до н. э. за служение Истинному Богу. Братья были замучены на глазах их матери. Эти ветхозаветные мученики стали прообразом христианских мучеников за веру.

В храме, на улице и дома

В нашем городе по традиции в этот день многолюдно во всех храмах – люди спешат освятить воду, мед, травы и плоды нового урожая, чтобы затем в семейном кругу отведать праздничные угощения.

На улицах около храмов продаются ароматные букетики, а в самих храмах идет праздничное богослужение.

Всенощное бдение накануне праздника Изнесения Честных Животворящих древ Креста Господня в Свято-Успенском Одесском Кафедральном соборе возглавил предстоятель Одесской епархии митрополит Одесский и Измаильський Агафангел.

В сам день праздника в студенческом храме Святой мученицы Татианы также прошла божественная литургия, которую посетили сотни прихожан.

Дорогие верующие! От всей души поздравляю Вас с Днем памяти мучеников Маккавеев! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, терпения, мира и гармонии!

- написал на своей официальной странице на Facebook народный депутат Украины, инициатор строительства первой в нашей стране Общеобразовательной церковно-приходской школы Сергей Кивалов.

Напомним, Успенский пост является весьма строгим, питаться следует лишь растительной пищей, а рыбу можно только 19 августа – в праздник Преображения Господня.