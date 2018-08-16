На Большой Арнаутской, 39 в Одессе торжественно открыли новую, пятую по счету, скульптуру офисного кота

Арт-объект имеет реального прототипа - зеленоглазого Рыжика, который приходит «на работу» к 9 утра и выполняет свои обязанности: садится на руки клиентам и наслаждается любимым креслом. Когда в офисе заканчивается работа, Рыжик тоже «собирается» и уходит.

Татьяна Штыкало, автор и скульптор проекта «Одесские коты» отметила, что все пять скульптур котов изготовлены из полимерной смолы.

«Очень одесская тема. Котов в Одессе много и они дополняют атмосферу южного города, согретого солнцем. Природа подсказывает, откуда черпать вдохновение, а кошка - это сама природа» - поделилась Татьяна Штыкало.

Сотрудники офиса говорят, что у них есть круглосуточная охрана, поэтому можно не волноваться за «Рыжика».