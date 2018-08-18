В праздник Преображения Господнего в храмах Одессы прошли божественные литургии

Преображение Господне – один из самых важных (двунадесятых) праздников Православной церкви, который отмечается всегда в один и тот же день — 19 августа. В это день мы вспоминаем евангельское событие, когда на горе Фавор Господь преобразился перед своими учениками и апостолы Иоанн, Петр и Иаков увидели Его во всей Его Божественной, вечной славе.

Приближались последние дни земной жизни Христа. Впереди — торжественный вход в Иерусалим, Тайная Вечеря, смерть на Кресте и Воскресение. Накануне этих страшных и великих дней Господь впервые прямо спросил своих учеников, за кого они Его считают. Тогда Петр твердо и без колебаний ответил: Ты — Христос, Сын Бога Живаго (Мф 16:16), выразив мнение всех апостолов. Значимость его слов заключалась в том, что до этого Сам Иисус никак явно не открывал перед ними Свою Божественную природу, ради того чтобы апостолы уверовали в Него как в Бога не вынужденно, а свободно. Несколько дней спустя, Господь, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. Когда они оказались на вершине, Христос преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф 17:1–2). При этом явились два великих ветхозаветных пророка — Илия и Моисей, которые беседовали с Господом о Его будущих страданиях и смерти (Лк 9:31).

На гору опустилось светлое облако, из которого раздался голос Бога Отца: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф 17:5). Апостолы в ужасе упали на землю.

Когда же они услышали слова, обращенные к ним: встаньте, не бойтесь (Мф 17:7), и поднялись, то ветхозаветные пророки и облако уже скрылись, а перед ними стоял их Учитель — уже не сияющий ослепительным светом.

Так Спаситель приоткрыл апостолам Свою Божественную природу, укрепив их в вере перед Своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе и показав каждому, кто последует за Ним, тот свет, которым он преобразится в Царствии Небесном.

19 августа 2018 года, в день праздника Преображения Господня, во всех одесских храмах совершались торжественные Божественные литургии. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе в сослужении Преосвященного Аркадия, епископа Овидиопольского, Преосвященного Диодора, епископа Южненского, Преосвященного Виктора, епископа Арцизского, ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима и многочисленного городского духовенства.

После завершения богослужения митрополит Агафангел совершил чин освящения плодов нового урожая, а затем обратился к верующим с архипастырским словом, в котором поздравил всех прихожан с великим праздником.

Торжественное Богослужение в честь Преображения Господня также проходило и в студенческом храме Святой мученицы Татианы.

На этой службе, вместе с другими прихожанами, присутствовал и народный депутат Украины Сергей Кивалов с семьей. И вот что он написал по окончании Богослужения на своей странице в Facebook:

Искренне поздравляю всех православных христиан с праздником Преображения Господнего! В этот день я вместе со своей семьёй и сотнями прихожан посетил Божественную литургию в студенческом храме Святой мученицы Татианы. Молились о здравии родных и близких, благополучии и мире на нашей родной земле. Дорогие друзья! Пусть светлый праздник наполнит Ваши сердца добротой и любовью, пусть в Вашем доме воцарится мир и благодать, а Ваши помыслы будут чистыми и светлыми!

Традиционно, возле храма Святой мученицы Татианы собрались сотни прихожан, чтобы освятить фрукты и разнотравье.

К слову, в эти дни продолжается Успенский пост. Завершится он праздником Успения Пресвятой Богородицы, который верующие традиционно отмечают 28 августа.