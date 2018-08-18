У одесских первоклашек и десятиклассников есть проблемы с учебниками

Учащиеся первых и десятых классов одесских общеобразовательных школ пока остаются без новых учебников.

20 августа на аппаратном совещании в мэрии директор муниципального департамента образования Елена Буйневич отметила, что до начала нового учебного года с помощью электронной системы управления образованием IСЕО департамент заказал пособия для первых, десятых и пятых классов, и в течение августа ведомство уже получает книги для пятиклассников — по состоянию на 13 августа уровень обеспеченности этими учебниками составил 72%.

«На сегодня мы ожидаем поставки учебников для первых и десятых классов. Но на данный момент мы их ещё не получали. Вместе с тем, в нашем городе обеспечен доступ каждого школьника к электронным учебникам», — добавила Буйневич.