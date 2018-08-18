Большинство трудоустроенных жителей Одесской области получают меньше 6000 гривен

52,6% всех трудоустроенных жителей Одесской области работают менее чем за 6000 гривен в месяц. Соответствующие данные публикует региональная служба статистики.

При этом 25,9% наёмных работников региона вынуждены довольствоваться зарплатой до 4000 гривен.

В некоторых отраслях этот показатель ещё выше: к примеру, в торговле он достигает 47,4%, в отельно-ресторанной сфере - 42,6%.

Зарплату свыше 15 000 гривен получают менее 10 процентов жителей Одесской области. Наибольшая удельная доля высокооплачиваемых сотрудников - в финансовой и страховой сфере (23,7%), сфере государственного управления (21,5%), а также на транспорте (20,3%).