На Потемкинской лестнице развернули флаг Украины

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного флага. В честь этого растянули 27-метровый флаг на Потемкинской лестнице. В мероприятии участвовало несколько десятков человек, одетых в вышиванки. Раскрытый флаг занял весь верхний пролет Потемкинской лестницы.

Ежегодно 23 августа, за сутки до празднования Дня Независимости, Украина отмечает День государственного флага.

На заре независимости у праздника был, скорее, муниципальный характер. В Киеве он изначально отмечался 24 июля, поскольку именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над городской администрацией.

Через год, 23 августа 1991 года, после провала путча в Москве группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады.

На следующий день Украина провозгласила независимость, а исторический флаг теперь хранится под стеклом в музее украинского парламента.

4 сентября 1991 года, после провозглашения независимости, национальный флаг был поднят над зданием парламента.

Через две недели, 18 сентября, президиум Верховной Рады принял постановление "О флаге Украины", после чего сине-желтый биколор, по сути, получил статус официального флага страны.

Это значит, что с того момента под этим флагом начинали встречать иностранных послов, принимать присягу военнослужащие, работать посольства Украины и т. д.

Верховная Рада Украины 28 января 1992 года приняла постановление "Об утверждении Государственным флагом Украины Национального флага", которым уже официально утвердила "прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета…".

Официально День государственного флага Украины появился в 2004 году. Его учредил президент Украины Леонид Кучма (указ "О Дне Государственного флага Украины").

Праздник установлен "…В честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины…".

В 2009 году президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Контекст

Первое задокументированное использование желтого и синего цветов – это герб Львовской земли.

Первое официальное признание сине-желтого флага - 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание цветов как знамя Украинской Народной Республики.

Как правильно называть флаг Украины

Вариаций и идей множество. Кто-то называет флаг "желто-голубым", кто-то - "желто-синим", часть вообще требует "перевернуть флаг по феншую".

И все же, согласно законам геральдики, есть правило, по которому цвета для флага считываются с герба, начиная с гербовой фигуры и заканчивая полем. Проще говоря, как правило, цвета читаются "сверху вниз".

В этом месте возвращаемся к официальному описанию флага в постановлении Верховной Рады 28 января 1992 года. Там фигурируют синий и желтый цвета.

То есть украинский флаг должен читаться как "сине-желтый". Хотя, конечно, споров по этому поводу до сих пор достаточно.