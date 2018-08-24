В Украине сегодня отмечают День работников угольной промышленности - шахтеров

Профессиональный праздник шахтеры традиционно отмечают в последнее воскресенье августа. Празднование проводится ежегодно в последнее воскресенье августа. В 2018 году эта дата выпала на 26 число.

Помимо Украины, профессиональный праздник отмечают шахтеры Белоруссии, России, Эстонии и Казахстана.

День шахтера отмечается еще с советских времен, первый раз праздник отмечался 29 августа 1948 года. Поводом для учреждения самого праздника стал рекорд шахтера Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года он, благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля — 14 норм. После этого в угольной промышленности зародилось стахановское движение, а в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски».

В Украине же этот праздник был учрежден президентом Леонидом Кучмой в 1993 году. Стоит отметить, что угольно-добывающая промышленность всегда являлась одной из стратегически важнейших сфер в экономике любого государства. Кроме того, профессия шахтера очень опасна для жизни и вредна для здоровья, поэтому в праздник всегда проходит чествование погибших шахтеров - родственники и коллеги возлагают цветы на могилы погибших. В этот день в Украине всегда организовывают праздничные концерты, выставки, лекции. Для многих городов Донбасса это один из самых больших праздников в году.

Отметим, в нашей стране угольная промышленность наиболее всего распространена на Донбассе, в том числе на оккупированной его части. К слову, в День шахтера отмечают День города оккупированные Донецк, Макеевка, а также ряд других городов региона.