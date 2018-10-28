Сергей Кивалов поздравил сограждан с Днём освобождения Украины от фашистских захватчиков

Сегодня один из тех дней, когда мы отдаём дань уважения нашим героическим воинам – День освобождения Украины от фашистских захватчиков. 28 октября 1944 года решающая наступательная Восточно-Карпатская операция, длившаяся более года, завершилась полным освобождением украинских территорий от немецких оккупантов. Эта дата навсегда вошла в историю нашей страны, а с 2009 года отмечается на государственном уровне. Большой ценой досталась нам победа: миллионы украинцев полегли на полях сражений, мы понесли колоссальные разрушения и экономические убытки. Но, к сожалению, человеческая память недолговечна, и спустя 70 с небольшим лет по прошествии той страшной войны на территории Украины вновь ведутся военные действия и гибнут люди. В этой ситуации многие политики вместо того, чтобы искать пути мирного разрешения конфликта на Востоке страны, играют на патриотических чувствах людей и в своих корыстных интересах ещё больше накаляют противостояние. В далёком 1944 году наши деды сказали решительное «нет» фашизму и отвоевали для нас мир и свободу. В память об их великом подвиге и ради будущего наших детей и внуков мы сейчас должны сказать своё «нет» войне и разрушениям и искать возможности скорейшего восстановления мира в родной стране.

Дорогие сограждане, искренне поздравляю вас с годовщиной этого важнейшего для нашего народа события! Низкий поклон воинам-освободителям! Крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни ветеранам! Да придёт в Украину долгожданный мир и спокойствие!



– написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.