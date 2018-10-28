Олимпийское будущее Одессы: на ремонт «Олимпийца» выделили 30 млн., но их недостаточно 

Незавидную судьбу «Олимпийца» снова обсуждали на этой неделе. Выяснилось, что школу высшего спортивного мастерства планируют отремонтировать. Для того, чтобы привести в порядок спорткомплекс, нужно более 100 миллионов гривен.
Но, увы, на первую часть капремонта выделили почти вчетверо меньше – 30 миллионов. Эти деньги направят на проблему номер один – на замену крыши спорткомплекса, которая протекает в период дождей и снегопадов. Последние 30 лет её то и дело латали, но такого ремонта хватало ненадолго.
В осенне-зимний период спортсменам просто негде тренироваться. Единственный манеж спортивного комплекса «Олимпиец» вот уже много лет находится в плачевном состоянии. Спортивная арена не знала ни единого капитального ремонта за всю историю своего существования, ограничиваясь лишь отдельными видами ремонтных работ.
Отсутствие отопления и оборудованных раздевалок, насквозь дырявая текущая крыша, и потому огромные лужи на беговых дорожках – вот то, чем, по сути, вынуждены довольствоваться одесские спортсмены в осенне-зимний период.
Несколько лет назад спорткомплекс потерял статус Олимпийской базы для подготовки спортсменов к соревнованиям международного уровня. Всё - из-за некачественных ремонтов и многих лет запустения. На стенах и в раздевалках – грибок, конструкции пропитались сыростью. Здание нуждается не просто в ремонте, а в капитальной реконструкции и частичном перепроектировании, говорят спортсмены.
Это нужно конкретно заняться этим вопросом, причем серьезно и со всей ответственностью, а не так, как у нас делается – замазать что-то, поставить галочку и перерезать красивую ленточку, - говорит легкоатлет-любитель Ольга Шаева.
Единственным из парламентариев тему комплексного подхода к реконструкции «Олимпийца» поднял Сергей Кивалов. Он подал депутатский запрос о выделении дополнительных средств из государственного бюджета. На обращение парламентария был получен положительный ответ от Одесской областной государственной администрации. В нем сообщалось, что обращение поддержано и дополнительные средства для проведения работ по реконструкции и перестройке Одесской областной школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец» будут выделены. На эти деньги сейчас и ремонтируется кровля спорткомплекса.
Второй запрос – о необходимости выделения более 100 миллионов гривен Сергей Кивалов направил главе правительства Владимиру Гройсману.
Вопрос выделения этих денег сейчас прорабатывается, и есть большая вероятность, что они появятся уже в следующем году. Они позволят провести работы, которые действительно необходимы «Олимпийцу» – за счет них можно укрепить фундамент манежа, избавиться от сырости и провести частичную перепланировку арены согласно новым спортивным требованиям. И только в этом случае в «Олимпийце» снова смогут на высоком уровне тренироваться лучшие спортивные надежды страны.
У парламентария большой опыт создания масштабных инфраструктурных проектов в Одессе и Украине. Спортивные базы Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета являются лучшими в городе. Несмотря на полное отсутствие государственного финансирования развития спорта в Украине, по инициативе Сергея Кивалова развивается спортивная база, ежегодно вводятся в эксплуатацию новые спорткомплексы и стадионы. Сегодня это востребованные площадки для проведения всеукраинских и международных соревнований.