Олимпийское будущее Одессы: на ремонт «Олимпийца» выделили 30 млн., но их недостаточно 

Незавидную судьбу «Олимпийца» снова обсуждали на этой неделе. Выяснилось, что школу высшего спортивного мастерства планируют отремонтировать. Для того, чтобы привести в порядок спорткомплекс, нужно более 100 миллионов гривен.

Но, увы, на первую часть капремонта выделили почти вчетверо меньше – 30 миллионов. Эти деньги направят на проблему номер один – на замену крыши спорткомплекса, которая протекает в период дождей и снегопадов. Последние 30 лет её то и дело латали, но такого ремонта хватало ненадолго.

Сам манеж был построен в 79-м году за полгода. Я знаю этот манеж с момента его создания. И за это время, пока я там работаю, его ремонтировали уже раз 5. И каждые два года снова текла крыша. 2 года назад тоже были выделены небольшие деньги, на которые было сделано освещение. А теперь мы снесем крышу и те деньги, потраченные на освещение, тоже получается никому не нужны? Манеж устарел. Нельзя просто сносить крышу. Немножко выделить денег на крышу, а через 2 года она опять потечет – это просто отмывание денег, - говорит тренер по лёгкой атлетике Татьяна Беловол.

В осенне-зимний период спортсменам просто негде тренироваться. Единственный манеж спортивного комплекса «Олимпиец» вот уже много лет находится в плачевном состоянии. Спортивная арена не знала ни единого капитального ремонта за всю историю своего существования, ограничиваясь лишь отдельными видами ремонтных работ.

Отсутствие отопления и оборудованных раздевалок, насквозь дырявая текущая крыша, и потому огромные лужи на беговых дорожках – вот то, чем, по сути, вынуждены довольствоваться одесские спортсмены в осенне-зимний период.

Когда шли соревнования здесь в «Олимпийце» у нас неожиданно пошел дождь. И тогда уже большой разницы не было, что на улице, что здесь под этой крышей. Дети бегали по лужам, мы пытались как-то их убрать, какими-то тряпочками собирали воду, – рассказывает тренер Аэлита Юрченко.

Несколько лет назад спорткомплекс потерял статус Олимпийской базы для подготовки спортсменов к соревнованиям международного уровня. Всё - из-за некачественных ремонтов и многих лет запустения. На стенах и в раздевалках – грибок, конструкции пропитались сыростью. Здание нуждается не просто в ремонте, а в капитальной реконструкции и частичном перепроектировании, говорят спортсмены.

Есть критерии олимпийской базы. На сегодняшний день спорт достаточно шагнул вперед – и технологиями и покрытием. Он не соответствует нынешним правилам Международной федерации легкой атлетики и Олимпийским комитетом был исключен из базы олимпийской подготовки, - пояснил Юрий Белоног, олимпийский чемпион 2004 года.

Это нужно конкретно заняться этим вопросом, причем серьезно и со всей ответственностью, а не так, как у нас делается – замазать что-то, поставить галочку и перерезать красивую ленточку, - говорит легкоатлет-любитель Ольга Шаева.

Единственным из парламентариев тему комплексного подхода к реконструкции «Олимпийца» поднял Сергей Кивалов. Он подал депутатский запрос о выделении дополнительных средств из государственного бюджета. На обращение парламентария был получен положительный ответ от Одесской областной государственной администрации. В нем сообщалось, что обращение поддержано и дополнительные средства для проведения работ по реконструкции и перестройке Одесской областной школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец» будут выделены. На эти деньги сейчас и ремонтируется кровля спорткомплекса.

Второй запрос – о необходимости выделения более 100 миллионов гривен Сергей Кивалов направил главе правительства Владимиру Гройсману.

Руководствуясь статьёй 15 Закона Украины «О статусе Народного депутата», с целью сохранения спортивного комплекса «Олимпиец» и обеспечения спортсменов достойными условиями для тренировок, прошу Вас решить проблему по выделению дополнительных средств из государственного бюджета на проведение работ по реконструкции и полной перестройке Одесской областной школы высшего мастерства «Олимпиец, - говорит в запросе народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Вопрос выделения этих денег сейчас прорабатывается, и есть большая вероятность, что они появятся уже в следующем году. Они позволят провести работы, которые действительно необходимы «Олимпийцу» – за счет них можно укрепить фундамент манежа, избавиться от сырости и провести частичную перепланировку арены согласно новым спортивным требованиям. И только в этом случае в «Олимпийце» снова смогут на высоком уровне тренироваться лучшие спортивные надежды страны.

Сергей Кивалов правильно мыслит. Потому что он знает, что деньги государственные не так легко достаются народу, и их так бездарно тратить нельзя, - подчеркивает Татьяна Беловол.

У парламентария большой опыт создания масштабных инфраструктурных проектов в Одессе и Украине. Спортивные базы Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета являются лучшими в городе. Несмотря на полное отсутствие государственного финансирования развития спорта в Украине, по инициативе Сергея Кивалова развивается спортивная база, ежегодно вводятся в эксплуатацию новые спорткомплексы и стадионы. Сегодня это востребованные площадки для проведения всеукраинских и международных соревнований.