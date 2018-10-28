Повышение размеров прожиточного минимума и минимальной пенсии: дело сдвинулось с мертвой точки

Американским изданием USNews совместно с бизнес-школой Wharton и BAV Group был составлен рейтинг BestCountriesfor a ComfortableRetirement, и мы попали в десятку худших стран для комфортной пенсии. При составлении рейтинга был использован целый набор факторов, как количественных, так и качественных: уровень медицинского обслуживания и его доступность, адекватность потребительских цен получаемой пенсии, действующее налоговое законодательство и его влияние на процесс накопления пенсий, состояние общества и уровень его агрессии, удовлетворенность качеством жизни, защита прав собственности, климатические условия и их влияние на пожилых людей. Если брать список "худших" стран, то Украина разместилась на девятом месте, между Анголой и Алжиром. Да, да, в Анголе, по данным международных экспертов, пенсионеры чувствуют себя лучше, чем у нас. Абсолютный антирекордсмен – это Иран, хотя там минимальная пенсия составляет более ста долларов США, а средняя – порядка 190. Видимо, в расчет были взяты некие политико-географические факторы. За Ираномследует Иордания, затем Ливан, Саудовская Аравия, Нигерия, Пакистан, Алжир. Ну и мы. Принимая во внимание всю условность подобных рейтингов, стоит отметить, что в Украине пенсионеры оказались не просто за чертой бедности, а на грани физиологического выживания. Вместо чисто материальных критериев оценки качества повседневной жизни простым людям подсунули максимально удобный для власти дискурс: безвизовый режим, переименование улиц, европейская интеграция. С учетом формата данного дискурса общество будет находиться в бесконечной парадигме спора о том, чьим именем стоит называть улицы: Степана Бандеры или Сидора Ковпака, забывая о необходимости реформ и контроля за властью. Учитывая, что улиц для переименования еще много, на подобном дискурсе власть может выезжать еще долгое время, как это и делала все эти четыре года.
А тем временем коэффициент замещения, который показывает отношение средней пенсии к средней заработной плате в Украине, составил немногим более 32%, в то время как в странах ЕС данный показатель находится на отметке 60%. Это значит, что невзирая на критически низкий уровень оплаты труда в нашей стране, уровень пенсий в относительном значении - еще ниже. По стандартам ООН, минимальный уровень обеспечения одного человека установлен в размере 5 долларов в день, то есть, это именно тот уровень, который необходим просто для физиологического восстановления и приобретения минимального набора товаров и услуг. О медицинском обслуживании и отдыхе тут речь не идет. Таким образом, ежемесячный прожиточный уровень и, соответственно, пенсия, должны составлять эквивалент 150 долларов. В Украине же средний уровень пенсии – не более 90 долларов. То есть можно констатировать, что большая часть пенсионеров фактически оказалась за чертой выживания. Очень часто действующие чиновники оправдывают сложившуюся ситуацию тем, что в Украине крайне неблагоприятная демографическая структура населения и депрессивный рынок труда. Да, в Украине высокий уровень пенсионеров и низкий экономически активного населения. Тем не менее, у нас в стране есть ресурс не только для выплаты пенсий, но и для их повышения. Для этого необходимо просто выполнить прямую норму Конституции, то есть передать народу природные богатства страны. А уже форму этой передачи должна определить власть: в какой пропорции повышать пенсии и заработные платы и сколько направлять в резервный фонд. Единственное, никто не уполномочивал власть перераспределять общественный доход в пользу нескольких финансово-промышленных групп.
В Одессе также был проведен социологический опрос разных групп населения.
Более 26% опрошенных одесскими экспертами украинцев ставят проблему низких зарплат и пенсий на первое место. С незначительным отрывом в три процента в рейтинге беспокойства – высокие цены на товары и услуги и инфляция. Более половины участников опроса, почти 51% считает свою пенсию недостойной, ее не хватает даже на необходимое. Более 46% опрошенных заявили, что пенсии недостаточно для нормального питания, оплаты коммунальных услуг и медикаментов.
На эту вопиющую несправедливость обратил внимание народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с запросом «О принятии неотложных мер в отношении повышения размера минимальной пенсии в 2019 году». Вот что пишет Сергей Кивалов:
Кроме того, согласно п. 2 части первой Методики определения прожиточного минимума, утвержденной приказом Министерства социальной политики Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Государственной службы статистики Украины 03.02.2017 № 178/147/31, прожиточный минимум на одного человека и для лиц, относящихся к основным социальным и демографическим группам населения, состоит из стоимостных величин: набора продуктов питания, достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья; минимального набора непродовольственных товаров, необходимого для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности; минимального набора услуг, необходимого для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.
Размер минимальной пенсии должен соответствовать, или хотя бы максимально приблизиться к уровню минимальной зарплаты – убежден Сергей Кивалов. Его поддерживают и участники социологического исследования. Более 78% опрошенных одобряют инициативу парламентария по поводу повышения прожиточного минимума и пересчета пенсий в сторону их увеличения. И лишь 15% относятся к этой инициативе нейтрально.
А более 75% участников соцопроса так же, как и народный депутат – считают, что пенсии должны расти в случае, если цены растут на 3% и более.
Вот какие пути решения этого крайне важного вопроса предлагает Сергей Кивалов:
1) установить с 1 января 2019 размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность на уровне 3200 грн ;
2) обеспечить осуществление перерасчета пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
3) предусмотреть в проекте закона отдельную норму об обязательной корректировке основных государственных социальных стандартов и гарантий в сфере доходов в соответствии с индексом инфляции в случае повышения потребительских цен более чем на 3%.
Принципиальный подход народного депутата и глубокий экспертный анализ вопроса социальных выплат произвели должный эффект: дело сдвинулось с мертвой точки.
На депутатский запрос пришел ответ Премьер-министра, в котором, в частности, сказано:
Что ж, теперь – очередь правительства. А мы будем ждать обещанных результатов работы министерств.
Подводя итог, стоит отметить, что работа продолжается. И в первую очередь – в борьбе за социальную справедливость, прописанную и в десятках законов, и в важнейшем из них – Конституции Украины.