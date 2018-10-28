Повышение размеров прожиточного минимума и минимальной пенсии: дело сдвинулось с мертвой точки

Американским изданием USNews совместно с бизнес-школой Wharton и BAV Group был составлен рейтинг BestCountriesfor a ComfortableRetirement, и мы попали в десятку худших стран для комфортной пенсии. При составлении рейтинга был использован целый набор факторов, как количественных, так и качественных: уровень медицинского обслуживания и его доступность, адекватность потребительских цен получаемой пенсии, действующее налоговое законодательство и его влияние на процесс накопления пенсий, состояние общества и уровень его агрессии, удовлетворенность качеством жизни, защита прав собственности, климатические условия и их влияние на пожилых людей. Если брать список "худших" стран, то Украина разместилась на девятом месте, между Анголой и Алжиром. Да, да, в Анголе, по данным международных экспертов, пенсионеры чувствуют себя лучше, чем у нас. Абсолютный антирекордсмен – это Иран, хотя там минимальная пенсия составляет более ста долларов США, а средняя – порядка 190. Видимо, в расчет были взяты некие политико-географические факторы. За Ираномследует Иордания, затем Ливан, Саудовская Аравия, Нигерия, Пакистан, Алжир. Ну и мы. Принимая во внимание всю условность подобных рейтингов, стоит отметить, что в Украине пенсионеры оказались не просто за чертой бедности, а на грани физиологического выживания. Вместо чисто материальных критериев оценки качества повседневной жизни простым людям подсунули максимально удобный для власти дискурс: безвизовый режим, переименование улиц, европейская интеграция. С учетом формата данного дискурса общество будет находиться в бесконечной парадигме спора о том, чьим именем стоит называть улицы: Степана Бандеры или Сидора Ковпака, забывая о необходимости реформ и контроля за властью. Учитывая, что улиц для переименования еще много, на подобном дискурсе власть может выезжать еще долгое время, как это и делала все эти четыре года.

А тем временем коэффициент замещения, который показывает отношение средней пенсии к средней заработной плате в Украине, составил немногим более 32%, в то время как в странах ЕС данный показатель находится на отметке 60%. Это значит, что невзирая на критически низкий уровень оплаты труда в нашей стране, уровень пенсий в относительном значении - еще ниже. По стандартам ООН, минимальный уровень обеспечения одного человека установлен в размере 5 долларов в день, то есть, это именно тот уровень, который необходим просто для физиологического восстановления и приобретения минимального набора товаров и услуг. О медицинском обслуживании и отдыхе тут речь не идет. Таким образом, ежемесячный прожиточный уровень и, соответственно, пенсия, должны составлять эквивалент 150 долларов. В Украине же средний уровень пенсии – не более 90 долларов. То есть можно констатировать, что большая часть пенсионеров фактически оказалась за чертой выживания. Очень часто действующие чиновники оправдывают сложившуюся ситуацию тем, что в Украине крайне неблагоприятная демографическая структура населения и депрессивный рынок труда. Да, в Украине высокий уровень пенсионеров и низкий экономически активного населения. Тем не менее, у нас в стране есть ресурс не только для выплаты пенсий, но и для их повышения. Для этого необходимо просто выполнить прямую норму Конституции, то есть передать народу природные богатства страны. А уже форму этой передачи должна определить власть: в какой пропорции повышать пенсии и заработные платы и сколько направлять в резервный фонд. Единственное, никто не уполномочивал власть перераспределять общественный доход в пользу нескольких финансово-промышленных групп.

В Одессе также был проведен социологический опрос разных групп населения.

Более 26% опрошенных одесскими экспертами украинцев ставят проблему низких зарплат и пенсий на первое место. С незначительным отрывом в три процента в рейтинге беспокойства – высокие цены на товары и услуги и инфляция. Более половины участников опроса, почти 51% считает свою пенсию недостойной, ее не хватает даже на необходимое. Более 46% опрошенных заявили, что пенсии недостаточно для нормального питания, оплаты коммунальных услуг и медикаментов.

На эту вопиющую несправедливость обратил внимание народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с запросом «О принятии неотложных мер в отношении повышения размера минимальной пенсии в 2019 году». Вот что пишет Сергей Кивалов:

В условиях экономического кризиса, низкого уровня жизни, растущего уровня инфляции старики вынуждены отказываться от многих лекарств и даже обычных продуктов, которые стали им недоступны. В случае одобрения указанных социальных показателей на 2019г. система социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения будет еще более разбалансирована. Привязка размеров государственных социальных стандартов к размеру прожиточного минимума, определенного для соответствующих социально-демографических групп населения, в течение последних четырех лет необоснованно разорвана. В частности, нарушено соответствие размеров минимальной заработной платы и прожиточного минимума для трудоспособных лиц. По этой причине с начала января этого года возник огромный разрыв - в 2,7 раза, - между установленными размерами минимальной заработной платы (3723 грн.) и минимальной пенсии, равной размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1373 грн).

Государственные социальные гарантии должны характеризовать тот финансовый минимум, что обеспечит нормальное функционирование организма и сохранения здоровья человека, а также удовлетворение его социальных и культурных потребностей. Однако предложенные на 2019 год пропорции между размерами минимальной заработной платы и минимальной пенсии ставят пенсионеров за черту выживания.

Кроме того, согласно п. 2 части первой Методики определения прожиточного минимума, утвержденной приказом Министерства социальной политики Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Государственной службы статистики Украины 03.02.2017 № 178/147/31, прожиточный минимум на одного человека и для лиц, относящихся к основным социальным и демографическим группам населения, состоит из стоимостных величин: набора продуктов питания, достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья; минимального набора непродовольственных товаров, необходимого для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности; минимального набора услуг, необходимого для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

Размер минимальной пенсии должен соответствовать, или хотя бы максимально приблизиться к уровню минимальной зарплаты – убежден Сергей Кивалов. Его поддерживают и участники социологического исследования. Более 78% опрошенных одобряют инициативу парламентария по поводу повышения прожиточного минимума и пересчета пенсий в сторону их увеличения. И лишь 15% относятся к этой инициативе нейтрально.

А более 75% участников соцопроса так же, как и народный депутат – считают, что пенсии должны расти в случае, если цены растут на 3% и более.

Вот какие пути решения этого крайне важного вопроса предлагает Сергей Кивалов:

Учитывая важность затронутых вопросов, руководствуясь статьей 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», уважаемый Владимир Борисович, при подготовке выводов и предложений к проекту закона «О Государственном бюджете Украины на 2019», прошу Вас:

1) установить с 1 января 2019 размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность на уровне 3200 грн ;

2) обеспечить осуществление перерасчета пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

3) предусмотреть в проекте закона отдельную норму об обязательной корректировке основных государственных социальных стандартов и гарантий в сфере доходов в соответствии с индексом инфляции в случае повышения потребительских цен более чем на 3%.



Принципиальный подход народного депутата и глубокий экспертный анализ вопроса социальных выплат произвели должный эффект: дело сдвинулось с мертвой точки.

На депутатский запрос пришел ответ Премьер-министра, в котором, в частности, сказано:

Рассмотрев Ваш запрос, оглашенный на заседании Верховной Рады Украины 5 октября 2018 года, о принятии неотложных мер по повышению прожиточного минимума и минимальной пенсии в 2019 году, сообщаем, что затронутые вопросы поручено рассмотреть Минсоцполитики и Минфину. О результатах Вас информируют.

Что ж, теперь – очередь правительства. А мы будем ждать обещанных результатов работы министерств.

Подводя итог, стоит отметить, что работа продолжается. И в первую очередь – в борьбе за социальную справедливость, прописанную и в десятках законов, и в важнейшем из них – Конституции Украины.