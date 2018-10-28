Социальные инициативы в центре внимания Украинской морской партии

В преддверии XXIX сессии Одесского городского совета депутатская фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова провела рабочее заседание. Депутаты обсудили инициативы, которые они будут поддерживать на сессии городского совета. В первую очередь, это социальные вопросы, касающиеся повышения уровня жизни одесситов. Бюджетные, целевые программы, вопросы, связанные с объектами коммунальной собственности. Проекты решений о земельных правоотношениях, создании коммунальных предприятий и заведений.

Украинская морская партия Сергея Кивалова на сессии горсовета поднимет вопрос о распределении миллиардного кредита, который берет одесская мэрия. В планах политической силы реконструировать детское отделение инфекционной больницы, заменить теплосети и реконструировать историческую часть города. Сегодня депутаты обсудили этот вопрос на очередном заседании фракции.

Мы поддерживаем намерения города получить поддержу в виде 1 миллиарда гривен. Кредитование — это нормальная европейская практика, мы знаем много известных позитивных примеров европейских городов, которым финансовая помощь пошла на пользу.

- отметила глава фракции Украинской морской партии в горсовете Светлана Осауленко.

Напомним, что в день города к новому учебному году была отрыта новая школа — лицей «Европейский» расположившаяся на улице Маршала Говорова. Школа на Говорова, как заявляют в мэрии, первая в Одессе, построенная с нуля. Это стало возможно благодаря поддержке фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, которая на сессии проголосовала за выделение из бюджета города более 200 миллионов гривен на возведение объекта. Также по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова в Приморском районе на улице Академической, 30 продолжается строительство впервой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы которая будет рассчитана на 1000 учеников.

В вопросах хозяйственной политики города Одессы УМП Сергея Кивалова также занимает последовательную позицию. Уже более трех лет в Украинской морской партии действует специализированная программа по оказанию помощи в создании и обслуживании ОСМД. За это время такую помощь получили жители более тысячи домов в разных районах города.

Одной из важных инициатив является вопрос поддержи ОСМД путём дотирования. Мы также будем настаивать на необходимости реконструкции фасадов, проведении замены теплосети, так как мы должны быть готовы к любым вызовам грядущего отопительного сезона.

- резюмировала Светлана Осауленко.

Первым вопросом повестки дня сессии является ратификация нашим городом «Европейской Хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад.». Этот документ предназначен для региональных и муниципальных властей Европы. Главная цель Хартии уровнять права мужчин и женщин в местных и региональных органах власти. Основным принципом которой является цитата: «Устойчивое участие женщин и мужчин в процессе принятия решений для демократичного общества».

Сегодня в Украине активно поднимают тему представительства женщин в органах власти. В новом законе «О местных выборах» законодатель предусмотрел прогрессивную норму, о так называемых гендерных квотах, то есть представительство не меньше 30% женщин в избирательных списках, и мы полностью выполнили эту норму. Поэтому мы, конечно же будем поддерживать ратификацию Хартии, это позиция лидера нашей политической силы Сергея Кивалова и членов партии.

- подытожила Свелана Осауленко.

Также на заседании фракции УМП обсудили текущие вопросы повестки дня сессии горсовета, которая состоится 31 октября.