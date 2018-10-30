Итоги ХХIХ сессии Одесского городского совета

На Думской площади перед началом сессии депутатов традиционно встречали несколько групп митингующих. Они требовали остановить рейдерство и жаловались на коммунальщиков.

Обсуждение повестки дня прошло в спорах и дебатах, депутаты даже попросили получасовую паузу.

Первый пункт повестки дня – ратификация «Европейской Хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад». Сегодня в Украине активно поднимают тему представительства женщин в органах власти. В новом законе «О местных выборах» предусмотрена прогрессивная норма, так называемые гендерные квоты. Но этот вопрос неожиданно вызвал споры.

На защиту инициативы встала Украинская морская партия Сергея Кивалова.

Действительно, эта мировая тенденция сегодня актуальна. От женщин исходит больше социально направленных инициатив, свидетельствует статистика. На недавнем Всеукраинском саммите «Жінки. Мир. Безпека», который организовали женщины всех политических фракций и участником которого я являлась, поднимались вопросы участия женщин в миротворческом процессе страны. Это и позиция лидера нашей политической силы Сергея Кивалова, и членов нашей партии. Поэтому мы будем поддерживать ратификацию Хартии.

-отметила Глава фракции Украинской морской партии Светлана Осауленко.

Депутат подчеркнула, что УМП полностью выполнила гендерные квоты на местных выборах: не менее тридцати процентов депутатов – женщины, как того требует закон. Глава фракции также предложила мэру также рассмотреть вопрос утверждения должности советника по гендерным вопросам.

В итоге за Европейскую хартию проголосовали тридцать восемь депутатов.

Далее последовало обсуждение миллиардного кредита под 22,5% годовых. В финансовом департаменте убеждены, что условия займа – оптимальные.

Кредитоваться в коммерческом банке нельзя, заявила директор департамента финансов Светлана Бедрега. Поэтому кредитором вновь выступил государственный «Укргазбанк», с которым город давно сотрудничает.

Большинством голосов депутаты согласовали второй кредит в размере одного миллиарда гривен.

Средства распределят между тремя муниципальными департаментами. На эти деньги обещают отремонтировать фасады, лифты, дороги, теплотрассы.

Дорожному хозяйству выделят 250,5 млн.грн. Три проекта дорожников касаются будущей трамвайной магистрали «Север-Юг», в частности, капитального ремонта спуска Маринеско (66 млн грн), Софиевской (134 млн грн) и Новощепного ряда (50 млн грн).

Департамент городского хозяйства получит 290 млн. грн. Их обещают потратить на жилищно-коммунальное хозяйство. В частности, на 180 миллионов гривен заменят 236 и модернизируют 75 лифтов. Еще 110 миллионов освоят тепловики, заменив теплотрассы на улицах Бочарова, Пастера, Канатной, Семинарской, Балковской и Гоголя.

Самая большая сумма предназначена управлению капитального строительства. УКС получит 459,5 млн грн. Большая их часть пойдет на реставрацию фасадов в исторической части города.

По 50 миллионов гривен планируют выделить на ремонт Инфекционной больницы (в частности, на восстановление Циркульного корпуса – памятника архитектуры национального значения) и на строительство новой школы в поселке Котовского. Еще 10 млн.грн. пойдет на реконструкцию школы № 33 и строительство на ее базе Дома детского творчества.

На восстановление дома Руссова предлагается потратить 50 млн.грн. Напомню, на эти цели уже потратили часть средств первого кредита.

Вопрос выделения части средств кредита дому Руссова вызвал бурное обсуждение. Часть депутатов выразили сомнения в целесообразности реконструкции исторического здания в свете новостей о том, что Верховный суд Украины отказался удовлетворять иск мэрии Одессы о передаче дома в собственность города и восстановил в правах объединение совладельцев многоквартирного дома «Реставратор 21. Решение высшей судебной инстанции об отмене решения Хозяйственного суда Одесской области и Одесского апелляционного хозяйственного суда, которые поддержали горсовет – в пользу ОСМД еще не опубликовано.

Директор юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская считает, что СМИ «неверно растолковали» решение Верховного суда Украины в пользу ООО «Реставратор 21» Руслана Тарпана:

Здание является аварийным, и не просто аварийным Там реально не было квартир, все это видели. А как можно создавать объединение собственников многоквартирного жилого дома, если жилого дома как такового нет?! С этими доводами соглашались в свое время суды первой и второй инстанций. Поэтому дождемся получения полного текста решения. А, получив дкументы, будем совещаться на предмет правовой защиты интересов территориальной громады.

В Одесском горсовете уверены, что решение Большой палаты Верховного судане повлияет на решимость города отреставрировать памятник архитектуры.

Избранники от Украинской морской партии Сергея Кивалова поддержали намерение города получить поддержу в виде одного миллиарда гривен, ведь утвержденный займ позволит решить самые острые вопросы жизнедеятельности города.

Взятие миллионного кредита – непростое решение. Но когда нет собственных возможностей и ресурсов, это вынужденное, но единственно правильное решение, – сказала глава фракции УМП в горсовете Светлана Осауленко. – Кредитование – нормальная европейская практика, мы знаем много положительных примеров европейских городов, которым финансовая помощь пошла на пользу. Взяв кредит, мы можем уже сегодня решать многие жизненно важные для города вопросы. Это реконструкция фасадов зданий в историческом центре Одессы, что является одной из программных целей нашей партии. Это вопрос замены теплотрасс и ремонта дорог, что нужно делать не завтра, а уже сегодня. Это строительство еще одной школы, на этот раз в Суворовском районе Одессы. Это создание Детского творческого центра в Киевском районе. Все это позволит сделать кредит, который берет одесская мэрия.

Напомню, что если бы в прошлом году мы не взяли кредит, то не достроили бы общеобразовательную школу «Европейский лицей» на улице Маршала Говорова, разгрузив соседние школы.

Это стало возможно благодаря поддержке фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, которая на сессии проголосовала за выделение из бюджета города более 200 миллионов гривен на возведение объекта. Также по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова в Приморском районе на улице Академической, 30 продолжается строительство впервой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы которая будет рассчитана на 1000 учеников.

Жаркие дебаты на сессии разгорелись и по вопросу финансовой поддержки предприятия «Теплоснабжение города Одессы» («ТГО»). Депутаты вновь пытались выяснить эффективность освоения постоянно выделяемой помощи этому учреждению.

Руководство предприятия «ТГО» заверило, что уже рассчиталось с долгами и согласовало с «Нафтогазом» поставки голубого топлива. 44 голосами предприятие вновь получило очередную дотацию в размере 85 миллионов гривен, вместо 140 запрашиваемых. Эти деньги пойдут на закупку энергоносителей и оплату коммунальных услуг.

Завершая тему миллиардного кредита, стоит отметить: кредит возьмут на пять лет, а отдавать начнут уже со следующего года. Он станет самым сложным, так как придется выплатить 357 миллионов гривен. В этом году из указанной суммы используют только 300 миллионов кредита, а остальную часть - в 2019 году.

Далее на сессии депутаты Одесского городского совета 33 голосами поставили точку в истории газеты «Одесский вестник». Вопрос ликвидации легендарного издания решался долго.

Как известно, закон Украины «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации» обязал органы местного самоуправления выйти из состава учредителей/соучредителей печатных СМИ. Закон вступил в силу еще в 2016 году. Реформирование издания предполагало передачу его трудовому коллективу и превращение редакции в субъект хозяйствования. Однако трудовой коллектив «Одесского вестника» никаких действий не предпринял, отказавшись стать владельцем газеты.

Депутаты просили рассмотреть все возможные варианты спасения газеты и найти выход из ситуации. В частности, депутат Ольга Квасницкая привела пример «Одесских известий» – газета стала ООО и успешно функционирует, – и предложила финансировать издание в рамках городских программ. Однако в горсовете посчитали газету убыточной. По словам директора муниципального департамента информации Андрея Сиваша, собственностью редакции является старая мебель и устаревшая компьютерная техника. А помещение, в котором находится газета, – объект коммунальной собственности города. В итоге «Одесский вестник» ликвидировали. Печальный финал, ведь издание закроется уже во второй раз за свою историю.

Дебаты и споры не обошли стороной и земельный блок. Страсти разгорелись вокруг выделения в аренду 1,3 гектара земли в Отраде частной компании «Инкам Плюс». В профильном департаменте заверили, что участок возле яхт-клуба не имеет прямого выхода к морю, и пообещали, что высотных строений не будет, соорудят одноэтажный дом.

В конце заседания сессии депутаты рассмотрели сразу несколько запросов. В частности, была предпринята попытка повлиять на дальнейшую судьбу «Летнего театра», расположенного на территории Одесского городского сада. Но депутаты отказались выкупать имущество в пользу города у частного владельца, поддержав запрос Ольги Квасницкой лишь 12-ю голосами.

Отмечу также: на сессии группа депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова и Оппоблока выступили с совместным заявлением против решения правительства повысить тарифы на газ, что несомненно повлечет за собой тотальный всплеск цен в стране и дальнейшее обнищание населения, а также выступили с заявлением потребовать отставки правительства. Напомню, ранее народный депутат Украины Сергей Кивалов назвал решение правительства поднять цены на газ тарифным геноцидом, заявив о необходимости если не снизить, то хотя бы заморозить цену на газ, и выступил с соотвествующей депутатской инициативой. Это был бы лучший из возможных вариантов. Запрос Сергея Кивалова премьер-министру страны Владимиру Гройсману относительно недопущения повышения цены на газ для потребностей населенияна был оглашен на заседании Верховной Рады 21 сентября текущего года. После этого Минэнерго и Минэкономразвития вместе с НАК «Нафтогаз Украины» было поручено проработать данный вопрос.