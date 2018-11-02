Музыкальный подарок одесситам и гостям города: в Горсаду выступил легендарный Попандопуло

Осень в нынешнем году выдалась достаточно тёплой и практически без дождей, а поэтому традиционные концерты в Городском саду у Ротонды, которые организованы при поддержке почетного гражданина Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова, продолжаются.

Каждый из концертов поражает своей интересной и насыщенной программой. Так, на одном из них выступил народный артист Украины Николай Завгородний, который подарил зрителям свое выступление в образе Попандопуло.

Почётный гражданин Одессы, выдающийся общественный и политический деятельСергей Васильевич Кивалов пригласил меня и я с удовольствием выступил в Городском саду перед одесситами и гостями города - для меня это большая честь и большой подарок. Я думаю, что образ Попандопуло знаком без исключения каждому одесситу – это образ такого Чарли Чаплина - такого маленького человека и настоящего одесита из народа.

- рассказывает Народный артист Украины Николай Завгородний.

Яркие роли Николая Завгороднего хорошо известны одесской публике. Народный артист Украины, который уже 35 лет выступает на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного, исполнил на сцене Ротонды известные песни о родном городе и порадовал публику своими коронными шутками.

Настроение заметно улучшилось, осеннюю хандру как рукой сняло, когда мы пришли сюда и послушали нашего любимого артиста Музкомедии Попандопуло. Мы всегда с радостью приходим на концерты, которые организовывает для нас Сергей Васильевич Кивалов, от них у нас поднимается настроение, хочется жить, любить и радоваться!

- с восторгом делится одесситка Антонина.

Николай Завгородний - большая величина в своём театре и его выступление здесь, на Ротонде Городского Сада – очень неожиданный и очень приятный сюрприз для всех нас.

- добавляет посетительница концерта Лариса.

Все - от мала до велика посещают Городской сад, чтобынасладитьсялюбимоймузыкой и потанцевать.

Вы наверне обратили внимание, как много здесь детей, и не только сегодня, но и на каждом концерте. Я сегодня со своим внуком Андрюшей. Я его тоже привел, чтобы он привыкал к этой хорошей программе, к нашим прекрасным одесским песням и ему сегодня здесь очень понравилось. Посмотрите, как наши студенты исполняют песни об Одессе, как искренне, с любовью. И взгляните, как радуются люди! Сейчас в нашей стране очень много проблем – высокие тарифы на коммунальные услуги, которые постоянно растут, мизерные пенсии – всё это создаёт колоссальное напряжение и навевает депрессию. Но здесь на концертах люди хоть ненадолго могут забыть о своих проблемах, забыть о своём возрасте и вновь, как в юности – веселиться, танцевать и наслаждаться моментом. И ради этого стоит стараться! А по этому пока погода позволяет нам, мы собираемся продолжать проводить концерты, если будет хорошая погода, то до самого конца ноября.

- поделился планами почетный гражданин Одессы, народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Столько людей приходит на эти концерты, все танцуют, подпевают. Пожалуй, это единственная в нашем городе площадка, где пенсионеры могут прийти и хорошо провести время, пообщаться, вспомнить молодость. Очень хорошее дело организовал Сергей Кивалов.

- уверена завсегдатая концертов в Городском саду Альбина.

В любое время года, в любую погоду сюда съезжаются люди из разных районов города, со всей страны и даже гости из-за границы.Валерия приехала в наш город из Запорожья в гости к своей студенческой подруге. Субботний концерт в Городском саду оставил только самые прекрасные впечатления об Одессе и одесситах:

Я приехала из Запорожья, здесь живет моя студенческая подружка. Когда я вернусь домой, то обязательно расскажу, как отдыхают, как веселятся одесситы, кому слегка за 30. Спасибо Одессе за море прекрасных впечатлений!

Живу на посёлке Котовского, сюдадобиралась очень долго, но концерт того стоил – он просто прекрасный.

- подчеркнула Светлана, посетившая концерт на Ротонде городского сада.

Я прихожу сюда каждую субботу, чтобы послушать эти голоса. Божественные, ангельские, надо, чтоб они звучали хотя бы на наших местных каналах, потому что на радио нечего слушать. Песни о нашем родном городе да ещё и в таком прекрасном исполнении воспитывают патриотизм и любовь к родному городу у молодого поколения и дают заряд энергии всем его жителям и гостям.

- считает Диана, которая посетила концерт в Городском саду.

Сезон концертов продолжается. В ближайшее время каждую субботу талантливые студенты и аспиранты Наицонального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета будут выступать в Городском саду и радовать одесситов и гостей города своим творчеством.