Кто из народных депутатов получает от государства компенсацию за аренду жилья в Киеве?

Ежемесячно народные депутаты Украины получают от государства компенсацию за аренду жилья в столице, в том числе и народные избранники от Одесской области.

За октябрь текущего года компенсацию на аренду жилья в Киеве получили 11 из 16 нардепов, представляющих в парламенте Одесский регион.

В частности, по 20 150 гривен поступили на счета Виталия Барвиненко, Дмитрия Голубова, Василия Гуляева, Евгения Дейдея, Антона Киссе, Александра Пресмана, Николая Скорика, Павла Унгуряна, Александра Урбанского, Сергея Фаермарка и Геннадия Чекиты. Отметим, что согласно поданным декларациям за прошлый год, некоторые из них имеют собственное жилье в столице. Так, у Виталия Барвиненко есть квартира площадью 27,9 кв м, у Александра Пресмана чуть больше площадь столичной недвижимости - 43,4 кв м, а жена Антона Киссе владеет квартирой в 108 "квадратов".

За компенсацией не обращались Алексей Гончаренко, Сергей Кивалов, Леонид Климов, Эдуард Матвийчук и Иван Фурсин.Напомним, что народный депутат Сергей Кивалов на протяжении всех каденций в Верховной Раде не получал компенсацию, а часть заработной платы передает на благотворительность. Ежемесячно около 200 детей-сирот, обучающихся в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Юридическом колледже получают стипендию президента вуза.

Стоит отметить, что народные депутаты с жильем в Киеве получают компенсации, потому что аппарат Верховной Рады не проверяет наличия у них собственной недвижимости. Так, из 170 получателей компенсации за аренду жилья в столице, почти 120 задекларировали миллионы сбережений. По меньшей мере 25 из них точно имеют недвижимость в Киеве или в элитном пригороде.

По закону, те депутаты, которые не владеют жильем в столице и 30 километрах вокруг, имеют право на компенсацию из бюджета. Ежемесячно - 20 тысяч гривен за аренду квартиры или номера в гостинице "Киев". За один день начисляется 650 гривен. Но среди получателей такой компенсации оказываются не только официальные миллионеры, но и официальные владельцы жилья в столице или 30-километровой зоне вокруг Киева.