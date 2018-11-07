Вопрос берегоукрепления одесского побережья сдвинулся с мёртвой точки

Проблема берегоукрепления в Одессе, пожалуй, одна из самых болезненных, хотя и других, как не печально, хоть отбавляй. Однако, что сравниться с опасностью потери берегов, уходящих в море с оползнями? А ведь так бывало в Одессе не один раз. И это не пустые слова.

Обратимся к фактам. История развития одесского побережья насчитывает достаточно оползневых катаклизмов, и начались они практически с момента основания города.

Действительно, с 1797 года одесское побережье пережило более 100 оползней, которые без преувеличения можно назвать катастрофическими.В 1861году ушла в воду значительная часть берега на Ланжероне, в 1897 год то же произошло на Малом Фонтане. Все одесситы знают историю о том, как 1918 год море «слизало» практически целую улицу Черноморскую, Значительные оползни произошли В 1936 г оду «пополз» берег в районе 11 ст. Большого Фонтана, в 1956 году между 12 и 13 станциями Б.Ф.,да так, что трамвайная линия оказалась практически над обрывом.

Оползни, большие и малые, показывали – пока вопрос не будет решен кардинально, периодическое сползание одесских берегов будут продолжаться.

В 1960 году в Одессе начались крупномасштабные берегоукрепительные работы. Такого размаха реконструкции береговой зоны, Одесса не знала ни до, ни после.

Работы длились почти 20 лет, в результате комплексных мероприятий было надежно укреплено 12-ти километров одесского побережья от Ланжерона до 16 ст. Б.Ф. Именно тогда одесские склоны приобрели тот вид, что мы знаем сегодня. Прежде всего были «срезаны» верхушки склонов, где были образованы пологие террассы. Это делалось для того, чтобы высадить на склонах деревья и кустарники, засеять многолетнюю траву, тем самым укрепив склоны изнутри. Для проведения работ на глиняную почву одесских склонов насыпали толстый слой плодородной земли. Следующей мерой стало подземных дренажных штолен и галерей, в некоторых местах высота штолен достигает человеческого роста. Так, через штольни отводились в море грунтовые воды.

Следующий этап, направленный на то, чтобы «гасить» ударную морскую волну, смывающую в сезон штормов и ураганов солидную часть береговой полосы (а ветра довершали остальное), состоял из строительства гидротехнические сооружений. Те самые пирсы и волноломы, остатки которых мы видим сегодня, долгое время успешно выполняли возложенную на них задачу. Были еще и более мелкие работы, такие как намывка песка на одесские пляжи, которые до этого отнюдь не выглядели песчаными, а скорее состояли из крупной гальки и неудобных, порой режущихся камней, укрепление стенок волноломы со стороны моря и прочее, и прочее.

Стоимость работ «на круг» достигала баснословной по тем временам суммы – около 3 миллиардов долларов. Лет 50 Одесса держалась на том, что тогда было сделано. Но держалась уже еле-еле – потому что ничто не бывает вечным, и все надо ремонтировать и поддерживать. И берега посыпались опять.

Времена на дворе были трудные, одна перестройка следовала за другой, и одесский берег хоть и находился в зоне внимания властей, но делать с ним –ничего не делали. Как всегда, не хватало средств.

Некоторые работы по ремонту и укреплению штолен, обновлению береговой зоны, производились, но это была капля в море по сравнению с тем, что необходимо было реконструировать, отремонтировать и на некоторых участках побережья построить.

В нынешнем году был зафиксирован крупный оползень в районе села Санжейка Овидиопольского района. Тогда обвалился километровый участок склона.

Оползень в Черноморке, опасность схождения оползня в районе пляжа Ланжерон, постепенное схождение песчаной территории ряда пляжей в районе Отрады и другие тревожные признаки показывают – одесский берег находится в критическом состоянии, и если им не заняться в самое ближайшее время, последствия могут стать необратимыми.

Почетный гражданин Одессы, народный депутат Украины СергейКивалов давно занимается данным вопросом.

В сентябре 2018 года парламентарий направил в профильные ведомства запрос о необходимости выделения из Государственного бюджета Украины на 2019 год средств в виде субвенции в областные и городские бюджеты для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты в сумме 420 млн. грн.

Обращение было рассмотрено по поручению Премьер-министра Украины В. Гройсмана в соответствии с обращением Председателя Верховной Рады Украины А. Парубия. Министерство финансов Украины совместно с Минприроды и Минрегиономнаправило ответ на обращение народного депутат Сергея Кивалова.

В частности, в официальном ответе профильных министерств сказано:

Минрегион в своем письме от 05.10.2018 № 7 / 19.2 / 10398-18 сообщил, что проекты по строительству и реконструкции систем защиты береговых территорий города Одессы и Одесской области могут принять участие в конкурсном отборе проектов, которые могут реализовываться за счет Государственного фонда регионального развития в 2019 году, в установленном законодательством порядке. Также следует отметить, что в рамках реформы межбюджетных отношений внесены изменения в бюджетно-налогового законодательства и значительно расширен доходные источники бюджетов местного самоуправления. Таким образом, вопрос финансирования по строительству и реконструкции систем защиты береговых территорий города Одессы и Одесской области может решаться за счет средств государственного бюджета и в пределах назначений для региона, местных бюджетов и других источников в соответствии с законодательством.

Таким образом, благодаря усилиям народного депутата Сергея Кивалова, вопрос о финансировании работ по укрепления и защите одесского побережья, сдвинулся с «мертвой точки».

Напомним, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университетевопросом берегоукрепления и облагораживания прибрежных склонов и территории занимаются как студенты, так и преподаватели.

По инициативе президента НУ «ОЮА» и МГУ Сергея Кивалова, еще в 2012 году на 8-й станции Большого Фонтана была обустроена современная набережная, ставшая сегодня любимым местом отдыха горожан.Террритория склонов была очищена от мусора, высажено 10 тысяч деревьев и кустарников. С 2000-го года Международным гуманитарным университетом регулярно проводятся работы берегоукрепительные работы, инженерно-геологические изыскания этой территории. За это время на склонах обустроены подпорные стенки, лотки для отвода дождевых вод. На берегоукрепительном участке забиты 112 свай, диаметром 600 м и глубиной 24 м; 89 свай диаметром 600 м, глубиной 15 м; 46 свай диаметром 400 м и глубиной 8м.

Вопрос берегоукрепления поддержали также и в облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили почти 42 миллиона гривен для Черноморска. В течение последних 20 лет жители города страдали из-за подвижек грунта прибрежной зоны. Повреждено или разрушено почти 60 домов, в целом, под угрозой оказалась территория площадью более 30 гектаров. На выделенные деньги планируют устроить палевые сдерживающие сооружения и дренажный комплекс.