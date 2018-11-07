Сергей Кивалов: «Государство специально создает коррупционный механизм в ВУЗах»

Надо немедленно внести изменения в закон «О высшем образовании» в части избрания/назначения руководителя высшего учебного заведения.

По словам политика и президента двух популярнейших вузов страны – Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, Сергея Кивалова, на сегодняшний день руководителем учреждения высшего образования может быть лицо, не имеющее высшего ученого звания и ученой степени. Так же нет требования о наличии у кандидата на должность руководителя учреждения высшего образования, опыта работы на руководящих должностях в ВУЗах!

В результате таких норм закона, к руководству высших учебных заведений проберутся «нужные люди» - те, кто не имеет ни необходимого уровня знаний, ни опыта, - говорит Сергей Кивалов.

– Это неизбежно приведет к понижению престижа и эффективности ВУЗа, негативно повлияет на права и интересы и студентов, и преподавателей. Размытые требования к кандидатам на должность ректоров, директоров – выгодны тем, кто собирается строить коррупционные схемы в системе высшего образования. Я могу с уверенностью сказать, что престиж и уровень высшего учебного заведения – образование, материально-техническая база, конкурентоспособность выпускников на украинском и международном рынках – напрямую зависят от руководителя. Нам же всем хорошо известно: каков поп, таков и приход.

По мнению политика, в закон «О высшем образовании» немедленно надо внести изменения и четко выписать должностные требования к тем, кто претендует на первые роли в системе высшего образования. Кивалов рассказал, что именно он предлагает изменить в действующем законе.

Я хочу представить свои предложения публично. Понимаю, что не всем интересно читать законопроекты, - выразил мнение народный депутат – Но заинтересованные должны знать и включиться в процесс лоббирования адекватных и обязательных требований к кандидатам в ректоры. Иначе мы рискуем превратить наши ВУЗы в театры абсурда. Я понимаю, что реформа образования, как и реформа медицины, как сказали в «95-м Квартале», идет «семимильными впередногами», но пока в наших руках не дать загубить высшее образование.

1) Дополнить перечень требований к кандидату на должность руководителя учреждения высшего образования следуюшими требованиями:

- кандидат должен иметь научную степень доктора наук и ученое звание профессора;

- Учесть наличие стажа работы на руководящих должностях учебного заведения;

- уточнить норму о невозможности занимать должность руководителя учреждения высшего образования два срока подряд (в действующем законе установлено, что руководителем не может быть лицо более чем два срока).

2) Предусмотреть отдельный порядок избрания руководителя учреждения высшего образования для высших учебных заведений, в которых численность научных, научно-педагогических работников составляет 300 и более человек. В этом случае, руководителя высшего учебного заведения избирает Конференция трудового коллектива. Во всех остальных случаях, выборы проходят при участии не менее 75 процентов общего количества лиц, которые имеют право принимать участие в выборах.

3) Установить порядок избрания кандидатуры исполняющего обязанности руководителя учреждения высшего образования ученым советом и высшим коллегиальным органом общественного самоуправления учреждения высшего образования (конференцией трудового коллектива). В случае досрочного прекращения полномочий руководителя, основатель учебного заведения назначает и.о. руководителя, кандидатуру которого определяет ученый совет или конференция трудового коллектива (в течении 5 дней с момента досрочного прекращения полномочий руководителя). Временное руководство учебным заведением до назначения и.о. руководителя осуществляет заместитель руководителя (проректор) в соответствии с фунциональными обязанностями и статута.

4) дополнить закон новой статьей, в которой определить порядок избрания, назначения и увольнения с должности заместителя руководителя (проректора, вице-президента) учреждения высшего образования. Ученый совет или конференция трудового коллектива на основании предложений руководителя учебного заведения избирает заместителя руководителя (проректора, вице-президента) большинством голосов от своего состава. Срок полномочий зам.руководителя (проректора) – 5 лет, с возможностью занимать должность не более чем два срока подряд. Зам.руководителя (проректор) может быть досрочно уволен с должности на основания решения ученого совета по представлению руководителя учебного заведения по основаниям, определенным действующим законодательством о труде, за нарушения статута заведения и учебного образования, условий контракта.

Мы с коллегами – всего 18 депутатов - уже подали этот законопроект. Профильный Комитет не торопится выносить его на заседание, но мы будем настаивать. Мы просто не имеем права потерять то, что выстраивалось десятилетиями и показало свою состоятельность и эффективность.

– заключил Сергей Кивалов.