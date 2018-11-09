Одесситов ожидает грандиозный праздник музыки! АНОНС

11 ноября в Кафедральном соборе Святого Павла (Кирха) состоится концерт, в котором будут звучать камерный струнный оркестр, орган и саксофон. Автор творческой программы – артистка Selmer-Paris и BG France, президент международного конкурса «Золотой саксофон» Анна Степанова. Концерт пройдет при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Необычное сочетание органа в исполнении Вероники Струк и саксофонов Анны Степановой и Ду Ханфона, да ещё и в сопровождении камерного струнного оркестра под руководством дирижёра Игоря Чернецкого подарит неожиданные и незабываемые музыкальные впечатления. Оркестровая палитра – самая яркая и красочная из всех возможных акустических сочетаний в музыке. Но и ее можно сделать неожиданно более объемной, добавив кроме солирующего саксофона или даже двух, еще один «живой» музыкальный инструмент, который обычно в состав оркестра не входит. Более того, его собственное звучание нередко сравнивают с оркестровым. Речь идет об органе. Орган может перекликаться с оркестром «на равных» и гармонично влиться в знакомые партитуры саксофона, придав им нежданную глубину.

В таком сочетании даже музыка барокко обретает новое звучание!

В чем секрет успеха этой программы?

В том, что исполнители нашли общий знаменатель для музыки разных эпох: орган – инструмент старинный и прежде всего церковный, и саксофон – современный, светский инструмент, который может быть и нежным, и дерзким. Ценителей же оркестровой классики ждет звуковой бонус – специфическая акустика собора, придающая сакральность и особую значимость любому звуковому полотну.

В программе, помимо музыки эпохи барокко прозвучат новейшие премьеры произведений итальянского композитора Роберто Марино и украинского композитора-классика Мирослава Скорика.

На границе стилей рождается новое звуковой пространство, которое придется по вкусу и любителям классики, и любителям нового и тем, кто просто любит отдохнуть от житейской суеты, наслаждаясь хорошей музыкой. Что может быть лучше, чем погрузиться в калейдоскоп изысканных мелодий в удивительном пространстве Собора!

Анна Степанова (саксофон)

Ду Ханфон (саксофон, Китай)

Вероника Струк (орган)

Камерный струнный оркестр / Дирижёр Игорь Чернецкий