Мировая общественность отмечает столетие со дня завершения Первой мировой войны

11 ноября 1918 года в пять утра в Компьенском лесу (Франция) между побежденной Германией и государствами Антанты (Великобритания, Франция, США и др.) было заключено Компьенское перемирие, завершившее Первую мировую войну.

Первая мировая война стала первым военным конфликтом мирового масштаба, в ней участвовали 38 из 59 независимых на тот момент государств. За время войны были мобилизованы 73,5 млн человек, погибли 10 млн и ранены около 20 млн военных. Конфликт имел решающее влияние на всю историю XX века, изменив все страны, принимавшие в нем участие. С карты мира исчезли три огромные империи: Австро-Венгерская, Российская и Османская, но появились новые страны.

Что касается Украины, то 11 ноября 1918 года появился приказ главнокомандующего германским Восточным фронтом об эвакуации немецких войск с Украины (а это была почти 500-тысячная армия).

В ноябре 1918 года немцы, признавшие поражение в Первой мировой войне, стали покидать территорию Украины. Оставшийся без поддержки гетман Украины Павел Скоропадский бежал из Киева, переодевшись в немецкую форму. Перед тем как скрыться, начал переговоры с представителями донского казачества как естественного союзника против большевиков. Ведь войско атамана Петра Краснова, как и Украинская держава, было союзником Германии. Между ними установились дружественные отношения, а Киев еще и поставлял на Дон оружие и боеприпасы. В русле новой обстановки гетман провозгласил Украину частью федеративной России.

14 ноября 1918 года он выпустил грамоту о курсе на сближение с Россией: «На принципах федеративных должно быть возобновлено давнее могущество и сила всероссийского государства, — говорилось в документе. — В этой федерации Украине надлежит занять одно из первых мест, потому что от нее пошел порядок и законность в крае и в ее пределах первый раз свободно жили все униженные и угнетаемые большевицким деспотизмом граждане бывшей России. Ей первой надлежит выступить по делу образования всероссийской федерации, конечной целью которой будет возобновление большой России…»

Украина стояла на пороге очередного острого политического кризиса и смены власти, стремительно утрачивая с трудом добытую независимость.

День окончания Первой мировой войны во многих странах бывшей антигерманской коалиции является государственным праздником и отмечается под разными названиями. Например, в США «День ветеранов», во Франции, Бельгии и Новой Зеландии – «День перемирия», в Великобритании, Канаде, Австралии – День памяти павших в войнах. Этот день посвящен всем ветеранам войн, живым и убитым на полях сражений.

По материалам Укринформ