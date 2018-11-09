Всех неравнодушных просят помочь спасти жизнь 9-ти месячного малыша

Категория: Первая полоса / Новости

Диагноз: состояние после повторных операций: 1. Атрезии пищевода с нижним трахео-пищеводным свищём, гастростомии, фундопликации; 2. повторной фундопликации (по Ниссен, 26.04); 3. реторакотомии, разобщения рецидивного трахео-пищеводного свища с анастомозом конец-в-конец (май 2018 г.). Бульбарный синдром. Стридор. Стеноз гортани 2-3 ст. (нарушение иннервации гортани). Локальный стеноз трахеи 3 ст. смешанного генеза (локальная трахеомаляция + компрессия плече-головным стволом). Бронхообструктивный синдром. ДН 2 ст. Резкая задержка физического, стато-моторного развития. Гипотрофия 3 ст. ГИП ЦНС. Синдром мышечной гипотонии. CMV-инфекция.

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