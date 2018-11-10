Херсон тоже без тепла: Херсонская власть требует начать поставку газа на местную ТЭЦ

В Херсоне городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций требует начать газоснабжение на местную теплоэлектростанцию.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета.

"Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций... обратилась к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно немедленного рассмотрения на заседании региональной комиссии вопроса о начале предоставления АО «Херсонская ТЭЦ» услуг по теплоснабжению. Для этого необходимо принять решение о розпломбировании задвижки на сети газоснабжения АО «Херсонская ТЭЦ», подаче газа на станцию ТЭЦ для включения ее в работу и подачи теплоносителя к потребителям и их отопления", - говорится в сообщении.

Комиссия отметила, что ситуация с Херсонской ТЭЦ грозит возникновением чрезвычайных ситуаций в городе.