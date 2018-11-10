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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

По факту отсутствия отопления в г. Кривой Рог полиция открыла уголовное производство

Категория: Первая полоса / Новости

По факту отсутствия отопления в г. Кривой Рог полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 ноября под зданием Криворожгаза состоялся митинг, участники которого требовали подать газ в котельные г. Кривой Рог. Замёрзшие жители били автомобили и резали шины под зданием ПАО Криворожгаз, затем жгли шины и взяли штурмом здание облгаза. Охрану общественного порядка и безопасности во время мероприятия обеспечивали сотрудники полиции.



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