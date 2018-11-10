Социологическая группа «Рейтинг»: Жители юга Украины против ЕС и НАТО и не считают Россию агрессором

Жители Одесской, Николаевской и Херсонской областей настаивают на скорейшем прекращении войны на Донбассе, выступают против вступления Украины в НАТО и ЕС и не считают, что Украина пала жертвой российской агрессии.

Таковы данные опроса, проведённого с 19 октября по 2 ноября социологической группой «Рейтинг».

Согласно данным опроса, за вступление в ЕС выступают 33% опрошенных жителей юга страны, тогда как против присоединения к Евросоюзу - 45%.

Вступление в НАТО готовы поддержать 21% участников опроса в южных регионах страны, против выступают 56%. Выбиря между НАТО и ОДКБ (Организацией договора о коллективной безопасности в составе России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана), 20% предпочли бы НАТО, 19% - ОДКБ, т.е. число сторонников обоих военно-политических блоков на юге Украины сравнялось. При этом 46% граждан выступают за сохранение внеблокового статуса Украины.

Лишь 8% опрошенных хотят продолжения войны на Донбассе до полной победы Украины, тогда как 78% настаивают на мирном урегулировании конфликта на тех или иных условиях. В частности, 5% опрошенных согласны признать независимость непризнанных ДНР и ЛНР, 41% опрошенных считает, что этим территориям должна быть предоставлена самостоятельность в составе Украины, 32% полагают, что целесообразно признать данные территории оккупированными и предоставить их самим себе, прекратив военные действия.

Кроме того, 33% опрошенных жителей юга Украины считают, что наша страна подверглась агрессии со стороны Российской Федерации. 43% опрошенных полагают, что это не так, ещё 24% с позицией по этому поводу не определились.