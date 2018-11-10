Больные места инфраструктуры Одессы – Хаджибеевская дамба, строительство биоТЭЦ, мусорозавод

Народный депутат Сергей Кивалов направил премьер-министру Украины депутатский запрос, касающийся разрешения критической ситуации, сложившейся в Одессе в связи с риском разрушения Куяльницкой дамбы, а также в связи с недостаточностью в местном бюджете Украины средств для постройки био–ТЭЦ и комплекса по сортировке и переработке твердых бытовых отходов.

Дамба



Знаменитая одесская дамба представляет собой грунтовую насыпь, в глубине которой - деревянные сваи. О том, где была когда-то вода в лимане, говорит сохранившийся неподалеку от дамбы бетонный мостик, датированный 1915 годом. Стоящая в канале под мостиком гнилая вода – и есть прежний уровень лимана, когда дамбы еще не было, а по его берегу шла дорога с переброшенными через каналы мостиками. Существующий ныне мостик, кстати, бельгийской постройки – до революции планировалось соединить трамвайные линии вдоль Шкодовой горы и Балтской дороги новой линией по самому берегу лимана. Кое-какие работы для этого даже успели сделать (если уменьшить уровень воды в лимане на метр – то на обнажившемся дне будут видны рельсы – раньше трамвай ходил аж до самого поселка Усатово), но потом разразилась революция, да и лиман сказал свое слово… Строить настоящую дамбу начали только в 1932 году, когда уровень Хаджибейского лимана начал подниматься. Уже к сороковому году работы были завершены. Потом, в 1941 году, отступающие советские войска взорвали дамбу в трех местах, затопив Поля орошения и Пересыпь. Румыны на скорую руку восстановили сооружение и вырыли канал для отвода воды в море – он до сих пор называется Румынским.

Обращенная к лиману сторона дамбы изначально была выложена камнем–гранитом, те же, которым вымощены некоторые одесские мостовые. Но во многих местах гранитные глыбы сместились под напором водяной массы. И во избежание дальнейшего размывания дамбу еще в 90-х годах укрепляли строительным мусором – тут и бетонные плиты перекрытий, и куски стен снесенных домов, и просто груды бетонных обломков…

В 1996 году уровень воды в лимане поднялся до 2 метров 36 сантиметров.А высота дамбы над уровнем моря 2 метра 30 сантиметров. Публикации в одесских газетах напоминали тогда фронтовые сводки…

Второй раз лиман «поднялся» в 2003 году. Тогда, чтобы волны не захлестывали проезжую часть, была сооружена стенка высотой чуть больше метра из самых обычных бетонных блоков. В нескольких местах дамбу пришлось основательно залить быстросхватывающимся бетоном: «вскрытия» показали, что под дорогой вместо грунта наличествовала жидкая грязь. Проведение исследований дамбы были запланированы на 2005 год, но власть поменялась, и стало не до дамбы…

Сейчас уровень воды в лимане снова поднялся. Что будет, если дамбу вдруг прорвет – лучше даже не рассказывать. Но поселок Котовского точно станет отдельным городом…

Наращивать или расширять существующую дамбу нельзя – она опирается не на прочные материковые грунты, а на жидкий ил лиманных отложений. Если существенно увеличить нагрузку на нее – «подушка» может расползтись и превратиться в жидкую болотную грязь. Поэтому единственно возможный сейчас способ спасти дамбу от разрушения и Пересыпь от затопления, по мнению специалистов-гидротехников – регулировать уровень воды в лимане, для чего ведется строительство новой насосной станции.

Сегодня в Хаджибейский лиман ежегодно поступает около 200 млн. кубометров воды за счет естественного стока и еще 130-140 – за счет канализационных стоков Одессы. Большую часть года, с апреля по октябрь, все стоки идут в лиман, чтобы не загрязнять морскую воду на пляжах. И только зимой стоки направляют в море. После достройки новой насосной станции появится возможность использовать старую исключительно для регулирования уровня воды в лимане – чтобы в случае сильного увеличения уровня воды в лимане оперативно перекачать воду из него в море. Новая же насосная станция будет работать только для перекачки стоков либо в лиман, либо в море.

Но, как ни регулируй уровень лимана, с существующей дамбой все равно рано или поздно придется что-то делать. Радикально решить проблему можно только одним путем – построить новую, более высокую и широкую дамбу рядом со старой. По ней пройдет и расширенная Окружная дорога.

В этом году снова дамбу начало размывать, и возникла острая необходимость в ремонте. Жители района Хаджибеевской дамбы забили тревогу из-за её текущего состояния и просят о дополнительном ремонте сооружения.

Народный депутат Сергей Кивалов обращает внимание столичных чиновников на эту проблему – ведь если дамбу прорвёт, проблема выйдет далеко за рамки региональной. Парламентарий в своём запросе требует от правительства заложить немалые деньги в бюджете на следующий год на укрепление дамбы и реконструкцию каналов, которые призваны понижать уровень лимана в случае его переполнения.

С целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации актуальной является необходимость предусмотреть в проекте Госбюджета Украины на 2019 год выделение местному бюджету Одессы субвенций:

- на капитальный ремонт дамбы Хаджибейского лимана в сумме 60 млн. грн.;

- на реконструкцию сбросного канала со стороны Хаджибейского лимана до канализационно-насосной станции сумму в размере 50 млн. грн.;

- на реконструкцию аварийного сброса от канализационно-насосной станции к Чёрному морю сумму в размере 150 млн. грн.

- говорит народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Свалки



Во всех крупных городах Украины одной из ключевых экологических проблем является «мусорный» вопрос.

Одесса не стала исключением. В нашем городе указанная проблема состоит в необходимости решения критической ситуации, сложившейся с образованием, накоплением, хранением, переработкой, утилизацией и захоронением отходов. Ежегодно в городе образовывается около 360 тысяч тонн мусора, его объем – примерно 2 миллиона кубометров. Вся эта маса твердых бытовых отходов вывозится на полигон «Дальницкие карьеры». Кроме того, сыществует еще один полигон в районе Цементного завода на ул. Хуторской,находяящийся на балансе КП «Одескомунтранс». Этот полигон площадью 60 тысяч кв.метров находится в состоянии консервации с 2005 года. Что же делать со всем этим «богатством»?

Согласно Закону Украины «Про отходы» с 1 января 2018 года запрещено захоронение непереработанных бытовых отходов. В связи с этим - остро стоит проблема строительства комплекса по сортировке и переработке твердых бытовых отходов. Территория закрытого полигона после соответствующей рекультивации вполне может стать площадкой для строительства такого комплекса. Что для этого необходимо? – Правильно, деньги.

То, что сейчас происходит в городе, напрямую противоречит законодательству. Так как продолжается захоронение твердых бытовых отходов без их сортировки. Учитывая количество продуцированного Одессой мусора, то эта проблема будет катастрофической уже через несколько лет, если ничего не предпринимать.

- комментирует эколог Владислав Балинский.

Мы знаем, чем закончилась для мэра Львова ситуация с ненадлежащим обслуживанием захоронений твердых бытовых отходов. Поэтому ситуация с необходимостью строительства мусороперерабатывающего завода является для Одессы крайне злободневной. Поскольку этот завод должен был быть построен еще 5 лет назад.

- уверен эксперт Игорь Елин.

На сегодняшний день за счет бюджетных средств Одессы уже разработан проект «Ликвидация несанкционированной свалки и рекультивация земель в карьере Цементного завода в г. Одессе», согласно которому стоимость этих работ по состоянию на 2015 год составляла 59 207, 063тыс. грн. Совершенно очевидно, что сегодня эта цифра составит значительно большую сумму, которую местный бюджет со всеми его «дырами» потянуть просто не в силах. Думается, государственный бюджет должен должен выделить на указанные цели сумму не менее указанной в проектно-сметной документации 2015 года.

Сергей Кивалов требует от правительства заложить деньги в госбюджете на строительство мусороперерабатывающего завода в Одессе. Реализовать проект можно на территории законсервированной мусорной свалки в районе Цементного завода – считает парламентарий.

С целью подготовки земельного участка под строительство комплекса по сортировке и переработке твёрдых бытовых отходов в городе Одессе, прошу Вашего содействия по финансированию проекта «Ликвидация несанкционированной свалки и рекультивацию земель в карьере Цементного завода» за счёт денег государственного фонда регионального развития в 2019 году в размере 59 миллионов 207 тысяч гривен.

- пишет в своем запросе парламентарий.

Теплоснабжение

Первая очередь Одесской ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1950 году. Планировалось, что в 80-е годы Одесскую ТЭЦ заменит новая атомная станция, которую планировали строить неподалёку от Теплодара, который и был заложен как город для сотрудников Одесской АТЭС. Однако после аварии на ЧАЭС проект строительства атомной станции под Одессой заморозили, а существующие постройки и конструкции были препрофилированы: на их базе создали ТЭЦ, обслуживающую сам Теплодар.

А Одесская ТЭЦ осталась в подвешенном состоянии: уже к 90-м станция, которую должны были вывести из эксплуатации, была изрядно изношенной, а за годы независимости в смысле обновления её оборудования не делалось практически ничего. И сегодня наша реальность - холодные батареи, огромные суммы в платёжках за отопление, горячая вода с декабря по март. Система теплоснабжения - один из самых больных вопросов города. О том, что Одесская ТЭЦ технически устарела, заговорили ещё в 80-х. 30 лет мы все знаем, что с ТЭЦ нужно что-то делать. Но никто ничего не делает. По всему городу нужно провести ревизию и понять, какие дома выгодно отапливать централизовано. Мы могли бы платить за тепло гораздо меньше. Если бы не обогревали улицу. Теплопотери в одесских зданиях колоссальны….

В 2016 году ТЭЦ, принадлежащая государству, была признана банкротом. В настоящее время решается вопрос о передаче станции в собственность Одесской мэрии, однако это будет лишь временным решением - до окончательного износа оборудования и агрегатов. По словам директора коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Ивана Донченко агрегаты Одесской ТЭЦ исчерпали свой срок службы и находятся в плачевном состоянии, а через 5-10 лет ТЭЦ и вовсе не сможет продолжать работу.

А ведь зима на пороге, и проблема обогрева наших жилищ волнует без преувеличения всех и каждого.

Резкое повышение цен на традиционные виды топлива – газ и уголь – негативно отражается на тарифах и, соответственно, на бюджете конечного потребителя, то есть, на наших с вами кошельках, дорогие читатели.

Отдельно следует отметить, что за долгие годы эксплуатации теплосетей Одессы износ оборудования котельных и теплотрасс достиг критического значения, а потери теплоносителя стали запредельными, о чем безрезультатно говорилось сотни раз и многие годы.

Кроме того, газовые котельные, расположенные в подвалах жилых домов, являются источником постоянной повышенной опасности и требуют непрестанного внимания обслуживающего персонала и постоянных капиталовложений для поддержания их надлежащем техническом состоянии.

За счет бюджетных средств г.Одессы разработан проект «Строительство био-ТЭЦ с использованием биомассы в качестве источника возобновляемой энергии на базе существующей котельной КТ «ТГО» «Клинова» в г. Одессе», который напрвлен на организацию теплоснабжения района го.Одессы от нового источника био-ТЭЦ . Стоимость проекта составляет 171 287, 993 тыс. грн, из которых объем софинансирования из бюджета г. Одессы предусмотрен в сумме 3 375,0тыс.грн.

Таким образом, существует жизненно важная необходимость в финансировании проекта «Строительство био-ТЭЦ с использованием биомассы в качестве источника возобновляемой энергии на базе существующей котельной КТ «ТГО» «Клинова» в г. Одессе» за счет средств Государственного фонда регионального развития на 2019 год в сумме 57 миллионов 96 тысяч гривен.

Все эти животрепещущие проблемы описаны в депутатском запросе Сергея Кивалова, оглашенном на заседании Верховной Рады 19 октября 2018 года «Относительно содействия в решении проблемных вопросов реализации инфраструктурных проектов в г.Одессе».

«Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание актуальность поставленных вопросов, обращаюсь к Вам с просьбой об осуществлении государственного финансирования мероприятий, направленных на решение вышеизложенных проблемных вопросов по реализации инфраструктурных проектов в г.Одессе».