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  • Дата: Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35

Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза

Категория: Первая полоса / Новости


Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза

Это красивое хвойное растение семейства кипарисовых, которое чаще называют туей, достигает в высоту порой 70-ти метров. Туи,  привезенные из питомника, где их выращивали десять лет, еще малы – немногим более полутора метров. Но чтобы стать великанами, у них достаточно времени: средний возраст этих деревьев – 150 лет.

 

 

Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза

 

Эти и другие сведения по флористике я почерпнула у студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», собравшихся на свой очередной субботник.

Субботники в этом вузе осенью и весной проводятся еженедельно. Иногда студенты и преподаватели выходят поработать после занятий и в другие дни недели.

 

Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза

 

На этот раз, вместе с руководством вуза они решили заняться благоустройством территории родного университета и высадить аллею деревьев рядом с трибунами спортивного комплекса, который является местом проведения самых популярных всеукраинских и международных соревнований.

 

Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза

 

В этом году осень выдалась очень тёплой – по календарю уже ноябрь, а на улице ещё достаточно тепло, нет дождей, поэтому мы не упускаем возможность сделать наш город ещё чище и красивей. Вот недавно мы вместе со студентами проводили уборку и высадку деревьев на склонах на 8-й станции Фонтана, ну а теперь очередь дошла и до территории нашей родной альма матер. Когда наши студенты трудятся, они сразу же видят результат своей работы – буквально за пару часов  территория преображается на глазах, становится чище, красивей, уютнее – они видят, что работали не зря, а значит у них появляется мотивация стараться наводить чистоту вокруг себя, в своём доме, своём университете, своём родном городе. Я рассматриваю проведение субботников одним из главных воспитательных элементов нашей молодежи. Это реальный, не показной вклад студентов и всего коллектива университета в озеленение нашего города. Лучшее подтверждение этому – то, что студенты сами инициируют проведение таких субботников причем не только на территории Юридической академии и Международного гуманитарного университета, но и во многих городских парках – парке Победы, парке Шевченко, набережной на 8-й станции Фонтана, территории Межрейсовой базы моряков. У нас очень активный, инициативный профсоюзный комитет, студенческий совет, который всё это организовывает,– подчеркнул президент вуза. –Каждый студент и каждый сотрудник вуза должен посадить хотя бы одно дерево. Это важно, если мы любим наш город не только на словах, но и на деле. И, думаю, настоящий патриотизм и выражается в благоустройстве города.
В свое время мы высадили на улице Пионерской, теперь это Академическая улица, липовую аллею, всего более 150-ти деревьев. И все принялись, ни одно не погибло. Мы сделали систему полива, подведя трубку к каждому дереву. Проходят годы, спешат на лекции все новые поколения студентов и читают таблички: какой факультет потрудился в высадке этих деревьев.

 

Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза

 

Гостевые лекторы, регулярно приезжающие с лекциями в Одесскую юридическую академию из разных стран мира, не устают удивляться: до чего здесь красиво, много зелени. В самом деле, визитной карточкой города стал и сам университет, и прилегающая к нему территория. Между корпусами красиво и зелено – березы, каштаны, акации. Теперь к ним присоединились и молоденькие туи. 

 

Подобные субботники не только улучшают экологию города, но и сближают коллектив, говорят студенты. Дня них - это хорошая возможность познакомиться и хорошо провести время в выходной.

 

 Студент третьего курса факультета адвокатуры НУ «ОЮА» Роман Щербатый признался:

 

Мне очень приятно, что я сегодня потрудился на благо своего родного вуза и что частичка моего труда останется здесь, и когда я покину свою альма-матер.

 

Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза

 

Как известно, каждый человек должен выполнить в жизни три дела: посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка, – напомнил студент шестого курса НУ «ОЮА» Петр Каминский. – По инициативе Сергея Васильевича Кивалова мы сегодня озеленяем территорию университета, высаживаем деревья. А значит, одно из этих дел мы сегодня выполнили. В скором времени наши деревья будут давать тень и украшать, а лет через пять, когда туи станут такими  могучими и высокими, что придется задирать головы, чтобы увидеть верхушки, мы будем гордиться, что причастны к этому факту.

Стоит отметить, что студенты регулярно проводят такие субботники не только на территории родного вуза. В поле работы - все районы города – парки, скверы и улицы. Особое внимание уделяется прибрежным склонам на восьмой станции Большого Фонтана.

 

Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза

 

Таким образом, они не только украшают участок у моря, но и укрепляют склоны. А это - вопрос номер один для Одессы и Одесского региона. Так, недавно произошёл очередной оползень в районе 16-й станции Большого Фонтана.

 

Напомним, что вопрос о финансировании работ по укреплению и защите одесского побережья рассмотрят в Верховной Раде. Минфин, Минприроды и Минрегион ответили на депутатский запрос народного депутата Сергея Кивалова. В сентябре парламентарий направил запрос о необходимости выделения в следующем году из госбюджета страны 420 млн гривен для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты. Кроме этого, вопрос берегоукрепления поддержали также и в облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили почти 42 миллиона гривен для Черноморская. Между тем субботники - это посильная дело, к которому могут присоединиться все одесситы, причем во всех районах города, включая склоны. И чем больше будет таких инициатив, тем Одесса будет еще более красивой и зеленой.

 

Галерея

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Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза
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