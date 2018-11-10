Студенты Одесской Юракадемии высадили хвойную аллею возле спортивного комплекса вуза

Это красивое хвойное растение семейства кипарисовых, которое чаще называют туей, достигает в высоту порой 70-ти метров. Туи, привезенные из питомника, где их выращивали десять лет, еще малы – немногим более полутора метров. Но чтобы стать великанами, у них достаточно времени: средний возраст этих деревьев – 150 лет.
Эти и другие сведения по флористике я почерпнула у студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», собравшихся на свой очередной субботник.
Субботники в этом вузе осенью и весной проводятся еженедельно. Иногда студенты и преподаватели выходят поработать после занятий и в другие дни недели.
На этот раз, вместе с руководством вуза они решили заняться благоустройством территории родного университета и высадить аллею деревьев рядом с трибунами спортивного комплекса, который является местом проведения самых популярных всеукраинских и международных соревнований.
В свое время мы высадили на улице Пионерской, теперь это Академическая улица, липовую аллею, всего более 150-ти деревьев. И все принялись, ни одно не погибло. Мы сделали систему полива, подведя трубку к каждому дереву. Проходят годы, спешат на лекции все новые поколения студентов и читают таблички: какой факультет потрудился в высадке этих деревьев.
Гостевые лекторы, регулярно приезжающие с лекциями в Одесскую юридическую академию из разных стран мира, не устают удивляться: до чего здесь красиво, много зелени. В самом деле, визитной карточкой города стал и сам университет, и прилегающая к нему территория. Между корпусами красиво и зелено – березы, каштаны, акации. Теперь к ним присоединились и молоденькие туи.
Подобные субботники не только улучшают экологию города, но и сближают коллектив, говорят студенты. Дня них - это хорошая возможность познакомиться и хорошо провести время в выходной.
Студент третьего курса факультета адвокатуры НУ «ОЮА» Роман Щербатый признался:
Стоит отметить, что студенты регулярно проводят такие субботники не только на территории родного вуза. В поле работы - все районы города – парки, скверы и улицы. Особое внимание уделяется прибрежным склонам на восьмой станции Большого Фонтана.
Таким образом, они не только украшают участок у моря, но и укрепляют склоны. А это - вопрос номер один для Одессы и Одесского региона. Так, недавно произошёл очередной оползень в районе 16-й станции Большого Фонтана.
Напомним, что вопрос о финансировании работ по укреплению и защите одесского побережья рассмотрят в Верховной Раде. Минфин, Минприроды и Минрегион ответили на депутатский запрос народного депутата Сергея Кивалова. В сентябре парламентарий направил запрос о необходимости выделения в следующем году из госбюджета страны 420 млн гривен для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты. Кроме этого, вопрос берегоукрепления поддержали также и в облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили почти 42 миллиона гривен для Черноморская. Между тем субботники - это посильная дело, к которому могут присоединиться все одесситы, причем во всех районах города, включая склоны. И чем больше будет таких инициатив, тем Одесса будет еще более красивой и зеленой.