Подорожание отопления грядёт в Одессе уже в феврале

Новая стоимость услуг централизованного отопления для населения, рассчитанная коммунальным предприятием «Теплоснабжение города Одессы», будет утверждаться горисполкомом без согласования Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭ).

Об этом сообщил 15 ноября директор «Теплоснабжения…» Иван Донченко, принявший участие в заседании городской бюджетной комиссии.

Тепловик уточнил: решение о том, что тарифы станет утверждать местная власть, было принято в этом году на уровне Кабинета министров Украины, поскольку Одесса не выполнила план по установке тепловых счётчиков (на указанные цели дополнительно необходимы 12 миллионов гривен, которых в казне пока нет). В итоге в Киеве решили передать право устанавливать новые тарифы на тепло горисполкому, причём проверять экономическую обоснованность таких цен вправе только департамент экономического развития города. Как подчеркнул Донченко, Одесская облгосадминистрация никоим образом на процесс влиять не сможет.

В настоящее время новые тарифы по распоряжению мэра Одессы выносятся на общественные слушания (впрочем, ни местные тепловики, ни депутаты, ни чиновники пока не могут сказать, когда же именно эти слушания пройдут). После указанной процедуры решение о повышении тарифов вынесут на рассмотрение горисполкома.

По предварительной информации, это случится, скорее всего, уже в январе следующего года, и, таким образом, вступят в силу новые расценки в феврале.

Напомним также, что недавно КП «Теплоснабжение Одессы» подсчитало, сколько должно стоить отопление в городе с учётом повышения цен на газ и роста других расходов. По этим расчётам стоимость 1 гигакалории тепла для населения должна вырасти с 1229 гривен 20 копеек до 1888 гривен 67 копеек (или на 54%). В пересчёте на один квадратный метр стоимость отопления подскочит с 30 гривен 76 копеек до 52 гривен 92 копеек в месяц.