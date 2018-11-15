С 1 января 2019 года в Украине повысят тарифы на кабельное телевидение

Повышение стоимости на 15-40% связано с необходимостью увеличить финансирование производства украинского контента.

Начиная с 1 января 2019 года в Украине повысятся тарифы на кабельное телевидение, IPTV и телевидение других технологий. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации правовладельцев и поставщиков контента.

Как сообщается, рост может составить от 15 до 40% в зависимости от региональных особенностей, набора телеканалов и экономических показателей деятельности провайдеров.

Как сообщает Госстат Украины, в первом полугодии 2018 года средний объем реализованных услуг на одного абонента кабельного телевидения, в том числе цифрового, составлял около 72 грн. Тем не менее тарифы продолжат расти в связи с повышением стоимости прав на интеллектуальную собственность, платы за электричество и рядом других факторов, прежде всего для увеличения объемов финансирования производства украинского контента.

Минимальные тарифы за доступ к пакетам с исключительно украинскими телеканалами могут составлять от 50 до 70 грн в зависимости от региона, однако, предполагают в Ассоциации, они могут быть значительно выше в связи с тем, что провайдеры вынуждены оплачивать ретрансляцию иностранных развлекательных каналов для привлечения абонента и повышения ценности телевизионной услуги, по сравнению с бесплатным эфирным вещанием.

2019 год может принести «сюрпризы» и зрителям спутникового телевидения. Так, 31 мая 2019 планируется прекратить бесплатный доступ зрителей спутникового телевидения к ведущим украинским телеканалам кодированием их сигнала надежной системой условного доступа. После кодирования пакет спутникового телевидения с украинскими телеканалами будет стоить примерно 70 грн. Предполагается, что после кодирования спутникового сигнала украинских телеканалов ожидается увеличение абонентов платного телевидения - на 2 млн.