Экстренная просьба о помощи: для проведения 9-ти месячному малышу дорогостоящей операции не хватает средств!

Родители 9-ти месячного Артура Савинского благодарят всех неравнодушных и отозвавшихся на их призыв о помощи!

Сумма, необходимая для проведения малышу дорогостоящей операции в Риме практически собрана, не хватает 60 тыс. грн. Из-за нехватки средств операция несколько раз откладывалась, потому родные и близкие малыша ещё раз просят не пройти равнодушно мимо их беды и откликнуться!

Любой ваш взнос может приблизить маленького Артура к выздоровлению!

Напомним диагноз Артура: состояние после повторных операций: 1. Атрезии пищевода с нижним трахео-пищеводным свищём, гастростомии, фундопликации; 2. повторной фундопликации (по Ниссен, 26.04); 3. реторакотомии, разобщения рецидивного трахео-пищеводного свища с анастомозом конец-в-конец (май 2018 г.). Бульбарный синдром. Стридор. Стеноз гортани 2-3 ст. (нарушение иннервации гортани). Локальный стеноз трахеи 3 ст. смешанного генеза (локальная трахеомаляция + компрессия плече-головным стволом). Бронхообструктивный синдром. ДН 2 ст. Резкая задержка физического, стато-моторного развития. Гипотрофия 3 ст. ГИП ЦНС. Синдром мышечной гипотонии. CMV-инфекция.

Родители Артура просят всех неравнодушных помочь спасти сына.

Р/с мамы малыша Дудниченко Аллы Васильевны – 5375414103561113 Райффайзен Банк Аваль

Р/ с папы малыша Попкова Олега Евгеньевича – 5168755514046529 Приват банк.