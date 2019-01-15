Сергей Кивалов поздравил православных верующих с Крещением Господним

19 января православные верующие отмечают один из важнейших церковных праздников – Крещение Господне. Он относится к двунадесятым праздникам, знаменующим события, связанные с земной жизнью Иисуса Христа. В этот день православные христиане всего мира вспоминают евангельское событие крещения Спасителя пророком Иоанном Предтечей в реке Иордан. Как повествует нам Евангелие, в 30-летнем возрасте Господь пришёл к Иоанну Крестителю чтобы принять крещение. Сразу после совершения таинства, на Христа сошел Святой Дух в облике голубя. Он даровал Сыну Божьему дар возрождать грешников к новой жизни. Крестившись, Иисус, ведомый Святым Духом, отправился в пустыню, чтобы подготовится к миссии среди людей. Сорок дней Он ничего не ел и боролся с искушениями лукавого и именно с этого тяжёлого испытания началась его главная миссия на Земле.

Праздник Крещения Господня, который отмечают, начиная с IV века, ещё называют праздником Богоявления, ведь считается, что в этот день Иисус Христос спускается на землю, озаряя мир Божьей благодатью, а вся вода в природе приобретает целебные свойства. Об этом впервые упоминал ещё святой Иоанн Златоуст. В память о том, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, совершается водосвятие – накануне праздника вода освящается в храмах, а в сам праздник Богоявления — в реках и других местах, где люди берут воду.

Сегоднянь традиционно принято посещать храм Божий, и сегодня я вместе с сотнями прихожан и своей семьей также был в студенческом храме Святой мученицы Татианы. Вместе мы молились о здравии, благополучии своих родных и близких и, самое главное, о мире в нашей родной стране. Искренне рад видеть, что так много людей с самого утра сегодня пришли в храм целыми семьями, вместе с детьми. Это говорит о том, что жители нашего города – глубоко верующие люди, и что им близки истинные христианские ценности.

Дорогие верующие, в этот большой праздник я хочу от чистого сердца пожелать, чтобы крещенская вода смыла все горести и печали и даровала Вам крепкое здоровье, непоколебимую силу духа и Божью благодать!



- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.