В праздник Богоявления одесситы посещали храмы и совершали омовение в крещенской воде.

Крещение Господне – важный праздник для православных. Он наступает в ночь с 18 на 19 января.
В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.
С крещенской водой, как и с самим праздником Крещения, связано немало легенд и примет. Согласно древним поверьям, вода в Крещение считается не только целебной и исцеляющей недуги, но и очищающей от грехов. Крещенской водой окропляют квартиры и дома. Есть примета, что этот обряд позволяет защитить нас от болезней и дурного глаза, отрицательной энергетики. Поэтому так распространена традиция окунаться в воду в день Крещения.
Многие жители нашего региона 19 января приходят на службу в храмы, освящают воду, стараясь запастись освященной водой на весь год. Молодые и здоровые приходят к морю или близлежащему водоему, чтобы омыть себя святой водой, окунувшись в прорубь.
С раннего утра у студенческого храма Святой мученицы Татианы было многолюдно. Православные верующие собрались на праздничное богослужение. В этом году крещенских морозов не было. Ярко светило солнце на безоблачном голубом небе. Только северный пронизывающий ветер напоминал, что зима еще в разгаре.
Неизменно много в Храме святой Татианы студентов, ведь эта святая считается покровительницей студентов. А еще потому, что совсем рядом – Национальный университет «Одесская юридическая академия», президент которого – народный депутат Украины Сергей Кивалов и возвел этот Храм, ставший украшением города и православной святыней. В этот день вместе с сотнями одесситов он также посетил храм вместе со своей семьей.
- рассказал протоиерей Олег Мокряк, настоятель студенческого храма Святой мученицы Татианы.
Интересно, что многие жители Одессы предпочитают приходить в этот день в Храм всей семьей с маленькими детьми.
Светлана Васильевна привела на праздничную службу двух внукв. Старшему Андрею – 13. А его младшей сестренке Арине только четыре года.
– рассказала Светлана Васильевна.
Игорь Петрович приехал на службу с супругой:
По окончании праздничного богослужения на улице собрались прихожане, чтобы освятить воду. Считается, что в этот день она наделяется целебными свойствами.
Одна из главных традиций в 19 января – это омовение в крещенской воде. Так, многие одесситы совершали омовение не только на городских пляжах, но и в пресных водоемах Одесской области.
Как, например, на озере Барабойка в селе Малодолинское. Традиционно священнослужители совершают обряд водосвятия.
После этого все желающие смогли окунуться в ледяную прорубь, чтобы получить заряд бодрости.
– подчеркнул Сергей Васильевич.
Руководство и преподаватели Одесской юридической академии уже многие годы придерживаются этой традиции. Считается, что крещенское омовение способствует телесному и духовному очищению, а также укрепляет здоровье.
Крещение Господне завершает собой большой цикл новогодне-рождественских праздников.