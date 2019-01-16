В праздник Богоявления одесситы посещали храмы и совершали омовение в крещенской воде.

Крещение Господне – важный праздник для православных. Он наступает в ночь с 18 на 19 января.

В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

С крещенской водой, как и с самим праздником Крещения, связано немало легенд и примет. Согласно древним поверьям, вода в Крещение считается не только целебной и исцеляющей недуги, но и очищающей от грехов. Крещенской водой окропляют квартиры и дома. Есть примета, что этот обряд позволяет защитить нас от болезней и дурного глаза, отрицательной энергетики. Поэтому так распространена традиция окунаться в воду в день Крещения.

Многие жители нашего региона 19 января приходят на службу в храмы, освящают воду, стараясь запастись освященной водой на весь год. Молодые и здоровые приходят к морю или близлежащему водоему, чтобы омыть себя святой водой, окунувшись в прорубь.

С раннего утра у студенческого храма Святой мученицы Татианы было многолюдно. Православные верующие собрались на праздничное богослужение. В этом году крещенских морозов не было. Ярко светило солнце на безоблачном голубом небе. Только северный пронизывающий ветер напоминал, что зима еще в разгаре.

Неизменно много в Храме святой Татианы студентов, ведь эта святая считается покровительницей студентов. А еще потому, что совсем рядом – Национальный университет «Одесская юридическая академия», президент которого – народный депутат Украины Сергей Кивалов и возвел этот Храм, ставший украшением города и православной святыней. В этот день вместе с сотнями одесситов он также посетил храм вместе со своей семьей.

У нас есть хорошая семейная традиция – в православные праздники вместе быть в Храме,– поделился Сергей Кивалов. – Как когда-то в детстве меня ребенком привела в Храм мама, так и сегодня моя дочь каждое воскресенье приходит в Храм с самым младшим членом нашей семьи – моим трехлетним внуком Андреем. Вместе с нами он посещает храм, и ему это нравится. Это очень важно – с раннего возраста воспитывать ребенка в духе православия, чтобы в семье соблюдались эти традиции. Мы должны и молитвами, и поступками защищать свою веру. Дорогие друзья, я искренне поздравляю всех с сегодняшним праздником! Нам сегодня очень нужны мир, здоровье и благополучие. Я хочу пожелать, чтобы в каждом доме был достаток, тепло, уют. Пусть нас всех хранит Господь! С праздником! С Крещением!

Сегодня великий праздник Крещение Господне, Богоявление. Господь пришел на Иордан, принял крещение, показав нам пример. Каждый из нас в детстве принимает крещение. Сегодня великое торжество. В храме Святой мученицы святой Татианы, который действует уже более 10 лет, сегодня очень много людей. К нам приходят не только студенты Одесской юридической академии, но и все одесситы.

- рассказал протоиерей Олег Мокряк, настоятель студенческого храма Святой мученицы Татианы.

Интересно, что многие жители Одессы предпочитают приходить в этот день в Храм всей семьей с маленькими детьми.

Светлана Васильевна привела на праздничную службу двух внукв. Старшему Андрею – 13. А его младшей сестренке Арине только четыре года.

Мы обязательно, невзирая на морозы или метели, в это утро отправляемся в церковь. Если снег, то берем с собой санки. Набираем и несем сюда воду, которую после службы будет освящать отец Олег. Эта вода хранится весь год, и поверьте, не портится. Настроение прекрасное, смотрите сколько людей пришли сюда в Храм на 4-ой станции Большого фонтана. Это наша любимая церков, в ней особая теплая атмосфера.

– рассказала Светлана Васильевна.

Игорь Петрович приехал на службу с супругой:

Мы приезжаем всегда рано, никогда не завтракаем. Этой святой водой начинается наша трапеза, ею же следует окропить всех членов семьи и дом. В храме мы молимся за близких и родных, за уже усопших и ныне здравствующих. Хорошо на душе, когда есть вера в сердце. Наверное, это и помогает нам в наше тяжелое время. Без веры не выживешь.

По окончании праздничного богослужения на улице собрались прихожане, чтобы освятить воду. Считается, что в этот день она наделяется целебными свойствами.

Одна из главных традиций в 19 января – это омовение в крещенской воде. Так, многие одесситы совершали омовение не только на городских пляжах, но и в пресных водоемах Одесской области.

Как, например, на озере Барабойка в селе Малодолинское. Традиционно священнослужители совершают обряд водосвятия.

После этого все желающие смогли окунуться в ледяную прорубь, чтобы получить заряд бодрости.

Мы поддерживаем православные традиции водокрещения. Говорят, что это полезно. На протяжении многих лет я купаюсь в Крещение, предпочитаю окунаться в пресную воду. Главное – положительный настрой и вера. Этот день я всегда начинаю с молитвы в Храме, на праздничной службе, чтобы Господь благославил.

– подчеркнул Сергей Васильевич.

Руководство и преподаватели Одесской юридической академии уже многие годы придерживаются этой традиции. Считается, что крещенское омовение способствует телесному и духовному очищению, а также укрепляет здоровье.

Крещение Господне завершает собой большой цикл новогодне-рождественских праздников.