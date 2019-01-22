Сергей Кивалов поздравил студентов и всех верующих с Днем памяти Святой мученицы Татианы

25 января православные христиане почитают память Святой мученицы Татианы. История жития и мученичества подвижницы поражает стойкостью и истинным христианским самопожертвованием. Всю свою жизнь она полностью посвятила Богу и людям.

В православной традиции Святая мученица Татиана считается покровительницей всех студентов. Именно поэтому почти 13 лет назад при Национальном университете «Одесская юридическая академия» мы открыли первый в Украине студенческий храм Святой мученицы Татианы. Уникальная по своей архитектуре церковь очень полюбилась студентам нашего вуза – помолиться своей небесной заступнице об успешной учёбе сюда приходят учащиеся университетов всего города. В будни и в дни церковных праздников храм полон прихожан – это не только одесситы, но и гости нашего города. Сотни верующих привлекает возвышенная красота и особая атмосфера – благодаря искренним молитвам многих людей храм стал намоленным, здесь ощущается Божья благодать. Одной из главных святынь церкви является икона Святой мученицы Татианы с частицей ее мощей. Также многие иконы были написаны монахами со Святой Горы Афон специально для храма Святой мученицы Татианы – это Иверская икона Божией Матери, икона «Скоропослушница», икона «Млекопитательница» и «Всецарица».

Ежегодно в этот день в храме проходит Божественная литургия, и все православные молятся о самом главном – здравии родных и близких, а также о долгожданном мире на нашей родной земле. Традиционно, по окончании богослужения, мы вместе со студентами организовываем праздничный благотворительный обед для всех прихожан. В этот светлый праздник искренне хочется подарить радость всем одесситам!

Искренне поздравляю верующих с сегодняшним праздником, а всех девушек, кто носит это прекрасное имя, – с Днём Ангела! Пусть небесная заступница дарует всем нам силу духа и укрепляет веру в Господа! А студентам от всего сердца хочу пожелать успехов в учёбе! Пусть наука всегда приносит пользу, а студенческие годы дарят радость и самые прекрасные впечатления! С праздником!

– написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.