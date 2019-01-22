В День памяти Святой мученицы Татианы прошла Божественная литургия в храме и благотворительный обед для прихожан

25 января. Татьянин день. Его особо почитают верующие. Его празднует студенчество. Ему посвящают стихи, песни, фильмы. Этот день – словно луч солнца в середине зимы.
Знаменательно, что День святой Татианы христиане отмечают уже двадцать веков. История жития и мученичества этой подвижницы, жившей в Риме в начале третьего века нашей эры, хорошо известна и сегодня и поражает стойкостью и истинным христианским самопожертвованием. Невзирая на жестокие пытки, раннехристианская мученица, подобно Господу, стойко переносила страдания и молилась Богу о вразумлении своих мучителей.
В народе святая Татиана почитается как небесная покровительница студентов и учащихся. И не случайно первый студенческий храм в Украине, воздвигнутый в Одессе в 2006 году рядом с Национальным университетом «Одесская юридическая академия», носит имя святой мученицы Татианы. Церковь строилась, как полагается в христианской традиции, – всем миром: преподаватели, студенты, выпускники Одесской юридической академии со всей Украины. Помогали и простые граждане. Патронировал строительство президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.
За довольно небольшой период времени храм святой Татианы стал духовным маяком, к которому обращают взоры десятки тысяч верующих, и неустанно выполняет свою главную миссию – духовное просвещение и воспитание. Одной из важнейших святынь храма является икона Святой мученицы Татианы с частицей ее мощей.
Многие другие иконы были написаны специально для одесской церкви афонскими монахами. Это – Иверская икона Божией Матери, икона «Скоропослушница», икона «Млекопитательница» и «Всецарица».
Построенный по уникальному, не имеющему аналогов, проекту, студенческий храм в Одессе является и подлинным шедевром архитектуры и иконописи.
И в этом году 25 января с раннего утра у студенческого храма Святой мученицы Татианы на 4-ой станции большого Фонтана было очень многолюдно. Престольный праздник в День памяти святой Татианы, традиционно проходивший торжественно, при большом стечении народа, не мог вместить всех прихожан, пришедших сюда, чтобы вознести свои молитвы к Спасителю и Святой мученице Татиане.
13 лет назад, 3 сентября 2006 года обряд освящения храма Святой мученицы Татианы совершали Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Владимир вместе с Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.
И сегодня, спустя годы, владыка Агафангел вел праздничную Божественную Литургию, после которой состоялся торжественный молебен.
Вместе с семьей на праздничной службе находился и Сергей Кивалов.
Не случайно наши студенты занимаются благотворительностью, делая это по зову сердца. Такова одна из особенностей нашего университета: мы стараемся дать студентам не только качественное образование, но и духовное воспитание, сделать их настоящими Людьми с большой буквы, которым не чуждо сострадание. Как гласит известный афоризм, пока человек чувствует боль – он жив, и только пока он чувствует чужую боль, он – человек.
Мою дочь также зовут Татьяна, у неё сегодня день Ангела, и я был искренне рад видеть, как много людей посетили богослужение, чтобы соединиться в общей молитве.
Я хотела бы всем Татьянам и всем нам украинцам пожелать мира, добра, благополучия, пусть наша страна будет сильная, пусть наш город будет богатым, а в каждой семье будет достаток и любовь!
- сказала Татьяна Кивалова, доктор юридических наук, профессор.
В числе молившихся в этот день традиционно было много Татьян. Они пришли, чтобы в стенах этого прекрасного храма, получить помощь Божию по молитвам своей небесной покровительницы.
Для Татьяны Волянюк, выпускницы Одесской юридической академии, стало уже традицией посещение этого Храма, тем более – в свои именины:
Студентка пятого курса судебно-административного факультета НУ «ОЮА»
Татьяна Пивовар – тоже сегодня именинница:
С молитвами в храме святой Татианы обращалась в это утро в Храме и председатель Одесского областного совета мира Тамила Афанасьева:
По окончании богослужения состоялся праздничный благотворительный обед для всех прихожан. Традиция праздничных трапез установлена по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова и ведется с тех пор, как существует студенческая церковь Святой мученицы Татианы.
На улице мороз, и так приятно согреться горячим обедом, ароматным чаем, даже выпить красного вина в честь праздника. Но прежде, чем приступить к трапезе, ее непременно благословил сам Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Сергей Кивалов и Владыка Агафангел открыли праздничный обед и первыми отведали блюда, приготовленные силами студентов и преподавателей университета.
Блюда вкусные и с любовью приготовленные: гречневая каша, рыбные котлеты (по случаю постного дня), соленья, овощи, яблоки, напитки. Каша готовится прямо под открытым небом в котлах полевой кухни и подается с пылу – с жару.
– сказал Сергей Кивалов.
В завершение праздничного обеда все прихожане получили небольшие подарки – настенные календари, свежие номера нашей газеты «СЛОВО» и конфеты.