В День памяти Святой мученицы Татианы прошла Божественная литургия в храме и благотворительный обед для прихожан

25 января. Татьянин день. Его особо почитают верующие. Его празднует студенчество. Ему посвящают стихи, песни, фильмы. Этот день – словно луч солнца в середине зимы.

Знаменательно, что День святой Татианы христиане отмечают уже двадцать веков. История жития и мученичества этой подвижницы, жившей в Риме в начале третьего века нашей эры, хорошо известна и сегодня и поражает стойкостью и истинным христианским самопожертвованием. Невзирая на жестокие пытки, раннехристианская мученица, подобно Господу, стойко переносила страдания и молилась Богу о вразумлении своих мучителей.

В народе святая Татиана почитается как небесная покровительница студентов и учащихся. И не случайно первый студенческий храм в Украине, воздвигнутый в Одессе в 2006 году рядом с Национальным университетом «Одесская юридическая академия», носит имя святой мученицы Татианы. Церковь строилась, как полагается в христианской традиции, – всем миром: преподаватели, студенты, выпускники Одесской юридической академии со всей Украины. Помогали и простые граждане. Патронировал строительство президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

За довольно небольшой период времени храм святой Татианы стал духовным маяком, к которому обращают взоры десятки тысяч верующих, и неустанно выполняет свою главную миссию – духовное просвещение и воспитание. Одной из важнейших святынь храма является икона Святой мученицы Татианы с частицей ее мощей.

Многие другие иконы были написаны специально для одесской церкви афонскими монахами. Это – Иверская икона Божией Матери, икона «Скоропослушница», икона «Млекопитательница» и «Всецарица».

Построенный по уникальному, не имеющему аналогов, проекту, студенческий храм в Одессе является и подлинным шедевром архитектуры и иконописи.

И в этом году 25 января с раннего утра у студенческого храма Святой мученицы Татианы на 4-ой станции большого Фонтана было очень многолюдно. Престольный праздник в День памяти святой Татианы, традиционно проходивший торжественно, при большом стечении народа, не мог вместить всех прихожан, пришедших сюда, чтобы вознести свои молитвы к Спасителю и Святой мученице Татиане.

13 лет назад, 3 сентября 2006 года обряд освящения храма Святой мученицы Татианы совершали Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Владимир вместе с Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.

И сегодня, спустя годы, владыка Агафангел вел праздничную Божественную Литургию, после которой состоялся торжественный молебен.

Татиана была великая святая, претерпевшая от язычников мучения и гонения. И она стала небесной покровительницей молодежи и студентов,– напомнил Владыка Агафангел. – Национальный университет «Одесская юридическая академия» достойно совершает свою миссию, готовя образованных и, что важно, востребованных молодых людей по разным направлениям деятельности. Тем самым, этот вуз вносит большой вклад в государственное строительство и деятельность страны. Душой этой всей большой команды преподавателей, профессоров, доцентов является Сергей Кивалов. Сергей Васильевич был инициатором строительства студенческого Храма, являющегося сегодня духовным центром нашего единства. Его примеру последовали другие. Дай Боже, чтобы этот праздник был радостью не только молодежи, но и всего народа. Сила нашего народа и страны – в единстве, в созидании духовных основ.

Вместе с семьей на праздничной службе находился и Сергей Кивалов.

Земной путь мученицы Татианы – пример непоколебимости веры и великой духовной силы. Эта святая считается покровительницей всех студентов. Именно поэтому 13 лет назад при Национальном университете «Одесская юридическая академия» мы открыли первый в Украине студенческий храм.

Не случайно наши студенты занимаются благотворительностью, делая это по зову сердца. Такова одна из особенностей нашего университета: мы стараемся дать студентам не только качественное образование, но и духовное воспитание, сделать их настоящими Людьми с большой буквы, которым не чуждо сострадание. Как гласит известный афоризм, пока человек чувствует боль – он жив, и только пока он чувствует чужую боль, он – человек.

Мою дочь также зовут Татьяна, у неё сегодня день Ангела, и я был искренне рад видеть, как много людей посетили богослужение, чтобы соединиться в общей молитве.

Сегодня прекрасный праздник, который мы каждый год отмечаем в храме Святой мученицы Татианы, покровительницы студентов. И в этот день было много людей, все они молились, причащались, исповедовались. Мне кажется, что храм – это, наверное, единственное место, где все мы, независимо от национальности – русские, украинцы, белорусы, гагаузы, мы все братья, мы все отмечаем этот замечательный праздник. И если есть в душе любовь, и есть Бог в сердце, то у нас все получится.

Я хотела бы всем Татьянам и всем нам украинцам пожелать мира, добра, благополучия, пусть наша страна будет сильная, пусть наш город будет богатым, а в каждой семье будет достаток и любовь!

- сказала Татьяна Кивалова, доктор юридических наук, профессор.

В числе молившихся в этот день традиционно было много Татьян. Они пришли, чтобы в стенах этого прекрасного храма, получить помощь Божию по молитвам своей небесной покровительницы.

Для Татьяны Волянюк, выпускницы Одесской юридической академии, стало уже традицией посещение этого Храма, тем более – в свои именины:

Совсем недавно я получила красный диплом магистра. Я закончила факультет международно-правовых отношений и уже работаю по специальности. Я была на службе в храме несколько дней назад, на Крещение. И сегодня тоже, как и другие студенты нашего вуза..

Студентка пятого курса судебно-административного факультета НУ «ОЮА»

Татьяна Пивовар – тоже сегодня именинница:

Для меня этот день особенный. А именно в нашем Храме можно почувствовать это благоухание, настоящий дух праздника, и разделить эту радость как со студентами и преподавателями нашего университета, так и с остальными жителями города. Пять лет назад, когда я только приехала в Одессу и была абитуриенткой, я узнала, что тут есть Храм, построенный в память о святой Татиане, и была очень этим впечатлена. Так как она считается покровительницей студентов, я хочу пожелать всем студентам защиты святой Татианы. Пусть она дарует всем светлый разум, чтобы с легкостью преодолевались все трудности обучения, пусть защищает Ангел-хранитель и дарует здоровье.

Для меня сегодняшний день – один из моих самых особенных и любимых праздников,– призналась студентка третьего курса международно-правовых отношений НУ «ОЮА» Татьяна Сорочан. – Как студентка Одесской юридической академии хочу сказать, что в нашем университете созданы условия не только высококачественной учебы и образования, но и для духовного развития. За это – огромная благодарность президенту нашего вуза. Сергею Васильевичу Кивалову, объединившего всех нас в большую дружную семью. А всем Татьянам в этот день я хочу пожелать удачи и счастья, чтобы сбывались все ваши мечты.

С молитвами в храме святой Татианы обращалась в это утро в Храме и председатель Одесского областного совета мира Тамила Афанасьева:

Я поздравляю всех с этим праздником. Как много людей пришли в Храм в этот холодный морозный день. Люди поздравляют друг друга. Хочу пожелать и студентам, и тем, кто только будет поступать в вузы в этом году, благополучной учебы и становления. Сергей Кивалов создал успешную систему образования, и она дает свои плоды. В прошлом, юбилейном для нашей общественной организации году, мы провели много совместных благотворительных акций с Одесской юридической академией. Надеюсь, что и в новом году у нас будет много хороших добрых дел. Нашей стране я желаю процветания и мира. В эти светлые праздничные дни люди объединяются вместе. Вот такое же объединение нужно всей нашей стране.

По окончании богослужения состоялся праздничный благотворительный обед для всех прихожан. Традиция праздничных трапез установлена по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова и ведется с тех пор, как существует студенческая церковь Святой мученицы Татианы.

На улице мороз, и так приятно согреться горячим обедом, ароматным чаем, даже выпить красного вина в честь праздника. Но прежде, чем приступить к трапезе, ее непременно благословил сам Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Сергей Кивалов и Владыка Агафангел открыли праздничный обед и первыми отведали блюда, приготовленные силами студентов и преподавателей университета.

Блюда вкусные и с любовью приготовленные: гречневая каша, рыбные котлеты (по случаю постного дня), соленья, овощи, яблоки, напитки. Каша готовится прямо под открытым небом в котлах полевой кухни и подается с пылу – с жару.

Наша страна переживает очень сложные времена, многие люди доведены до обнищания, в обществе назревает раскол по многим важным вопросам. В этой ситуации очень важны такие мероприятия как сегодняшнее, ведь они объединяют всех православных верующих, всех одесситов, вне зависимости от национальности, политических взглядов, языка, на котором они говорят. Люди устали, от постоянного нагнетания обстановки, противоречий, которые, по сути дела, им просто навязывают. А, придя на наш праздник, они могут хоть ненадолго забыть о насущных проблемах, пообщаться о чём-то добром и порадоваться хорошему дню. Верующие чувствуют своё единство, а в единстве, как известно, заключается великая сила. Искренне поздравляю верующих с сегодняшним праздником, а всех девушек, женщин, носящих это прекрасное имя, – с Днём Ангела. Пусть небесная заступница дарует всем нам силу духа и укрепляет веру в Господа.

– сказал Сергей Кивалов.

В завершение праздничного обеда все прихожане получили небольшие подарки – настенные календари, свежие номера нашей газеты «СЛОВО» и конфеты.