Украинская морская партия Сергея Кивалова вновь инициирует повышение соцвыплат ветеранам

Накануне сессии Одесского городского совета прошло заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, на котором были рассмотрены все вопросы, вынесенные на рассмотрение предстоящей сессии. Один из главных - принятие бюджета развития на 2019 год.

В планах политической силы реконструировать административные здания города, поликлиники, а также ремонт зданий в историческом центре города.

Порядка 2 миллиардов гривен будет потрачено на реконструкцию административных зданий, ремонты поликлиник, ремонты фасадов, реставрации, ремонты межквартальных проездов, замена и модернизация лифтов, ремонты в домах и подъездах.

- отметила глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете.

Также на сессии горсовета Украинская морская партия Сергея Кивалова снова инициирует вопрос об очередном повышении социальных выплат ветеранам войны, участникам парада Победы, участникам обороны и освободителям Одессы. Ровно три года назад депутатская фракция впервые инициировала повышение выплат такой категории граждан. Тогда данный вопрос единогласно поддержали представители всех политических сил в Одесском городском совете.

В результате принятых изменений в городском бюджете было выделено дополнительно 3 миллиона гривен, что позволило увеличить стипендию ветеранам ежемесячно. С тех пор она составляла две тысячи гривен.

Этот вопрос три года назад был впервые инициирован фракцией, Украинской морской партии Сергея Кивалова. И каждый год, исходя из растущих тарифов, цен и дорожающей жизни, мы стараемся увеличить выплаты этим действительно заслуженно уважаемых людям, которых, к сожалению, становится все меньше.

- подчеркнула Светлана Осауленко.

Также отметим, что более трех лет по инициативе Украинской морской партии действует специализированная программа по оказанию помощи в создании и обслуживании ОСМД. За это время такую ​​помощь получили жители более тысячи домов в разных районах города. В этом году депутатский корпус продолжит заниматься решением проблем дорожного и жилищно-коммунального хозяйств. Благодаря активной деятельности депутатов Украинской морской партии удалось добиться капитального ремонта межквартальных проездов по улице Генерала Петрова. Этот проезд находился в ужасном состоянии десятки лет.

Также будет ремонтироваться тротуар по улице Генерала Петрова. Запланирована масса работ по замене кровли в Малиновском районе. Также мы продолжим реализовывать программу «Теплый дом», которая предусматривает замену старых деревянных окон на металлопластиковые.

- говорит Владимир Корниенко, депутат фракции Украинской морской партии.

На сессии горсовета также будут рассматриваться вопросы, касающиеся системы здравоохранения, поэтому много внимания было уделено обсуждению программы «Здоровье», которая предусматривает создание муниципальной скорой помощи, преобразование городских поликлиник и оказание им юридической помощи в оформлении документации.